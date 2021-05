RENAULT : Guillaume Jolit nommé Directeur de la Communication Produit

Guillaume Jolit a été nommé Directeur de la Communication Produit Renault à compter du 25 mai dernier. Sous la responsabilité de Christian Stein, Directeur de la Communication des Marques de Renault Group et de la marque Renault, Guillaume Jolit aura en charge les lancements des nouveautés produit Renault au niveau global et sera également responsable des relations presse pour les médias français, épaulé par l’équipe d’attachés de presse de la marque.



Titulaire d'un Master 2 en Information et Communication obtenu à la Sorbonne Paris IV, Guillaume Jolit a commencé sa carrière dans l'automobile en tant qu'Assistant presse chez Seat.



Spécialisé dans la Communication Presse et les Relations Publiques, il a occupé différents postes pour Audi en France et au siège d'Audi AG. De 2011 à 2014, il occupe le poste de responsable des Partenariats, Ambassadeurs, Placement de produits et Programme de mécénat culturel pour le constructeur Audi en France.



Toujours au sein du groupe Volkswagen Group France, il occupe ensuite le poste de responsable des Relations Presse et Relations Publiques pour le constructeur ŠKODA de 2014 à 2019 et pour le constructeur Audi à partir de 2019.