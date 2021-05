RENAULT : lance une offre 100% digitale de location de longue durée pour les particuliers

Renault lance Renault Easy Lease, une offre globale de location longue durée 100% en ligne pour les clients particuliers. À la suite d’expérimentations dans plusieurs pays, l’Italie est le premier pays à inaugurer cette offre. Elle sera déployée progressivement en Europe. La location est assurée par RCI Bank and Services. La livraison du véhicule est opérée via le réseau Renault et la concession du choix du client.



Dans le détail, l'Italie proposera deux véhicules (Clio et Captur) au démarrage de la plateforme Renault Easy Lease, avant d'étendre la gamme à d'autres véhicules et motorisations (GPL, véhicules électrifiés et électriques).