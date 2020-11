Renault annonce la transformation de son site de Flins pour créer la Re-Factory, première usine européenne d’économie circulaire dédiée à la mobilité, avec un objectif de bilan CO2 négatif à 2030. Comme le constructeur automobile s’y est engagé, la Re-Factory accueillera les activités de rénovation de Choisy-le-Roi. Renault prévoit des dispositifs d’accompagnement et de formation des salariés de Flins et Choisy-Le-Roi pour développer les compétences et a pour objectif d’employer plus de 3000 personnes sur le site d’ici à 2030.



Déployée entre 2021 et 2024, la Re-Factory reposera sur un large réseau de partenaires multisectoriels (start-ups, partenaires académiques, grands groupes, collectivités locales…) et s'articulera autour de quatre pôles d'activités.