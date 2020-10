Renault : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault a réalisé vendredi son point d’activité du troisième trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 10, 37 milliards d’euros sur la période, soit un repli de 8,2 % sur un an. A taux de change et périmètre constants, la baisse est de 3,2 %. Les ventes mondiales ont, elles, reculé de 6,1 % à 806 320 véhicules. « Le mois de septembre montre une dynamique positive, particulièrement marquée en Europe, où les ventes du groupe sont en progression de 8 % sur un marché en hausse de 3 % », a expliqué Renault.Autre point de satisfaction : avec une hausse des ventes de ZOE de plus de 150 % au troisième trimestre en Europe, le groupe est en ligne pour atteindre ses objectifs CAFE (Corporate Average Fuel Economy ) en 2020." Ce troisième trimestre souligne l'évolution de notre politique commerciale privilégiant désormais la profitabilité aux volumes ", a commenté Luca de Meo, le directeur général de Renault." Notre performance dans l'électrique, le très bon accueil de nos modèles E-Tech hybrides, nos réserves de liquidités et la dynamique positive de nos équipes nous rendent confiants en la capacité du groupe à enclencher son redressement ", a-t-il ajouté.Au 30 septembre 2020, l'activité Automobile disposait de réserves de liquidités de 15,2 milliards d'euros qui incluent la convention d'ouverture de crédit de 5 milliards d'euros bénéficiant de la garantie de l'Etat français dont 3 milliards d'euros ont été tirés à fin septembre.Enfin, le groupe au losange pense qu'il devrait réaliser un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif au second semestre.