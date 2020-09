Renault : ARNAUD BELLONI REJOINT LE GROUPE RENAULT

***

Arnaud Belloni, 53 ans, était directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde depuis 2015. Il a initié le nouveau positionnement de la marque et lancé les derniers modèles comme C3 et C5 Aircross. Il dispose d'une solide expérience dans le secteur automobile en France et à l'international construite chez plusieurs constructeurs.

Arnaud Belloni a démarré sa carrière dans l'industrie automobile en 1993 au sein des équipes marketing de Renault. En 1999, il prend la responsabilité du département produit puis marketing de la marque Skoda en France. Il rejoint Fiat en 2004 où il occupe notamment les postes de directeur marketing et communication des marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia en France puis directeur de la marque Lancia en France. En 2011, il rejoint les équipes du groupe Fiat Chrysler Automobiles à Shanghai en tant que directeur Marketing pour la région Asie Pacifique (8 marques, 12 pays).

Arnaud Belloni est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne et d'un 3ème cycle en communication à l'ESC Toulouse.

***