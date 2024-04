RENAULT : Barclays relève son conseil à 'surpondérer'

Barclays a relevé mardi son conseil sur Renault à 'surpondérer', contre 'pondération en ligne' jusqu'ici, et porté son objectif de cours de 36 à 60 euros, estimant qu'il n'était pas trop tard pour profiter du rebond du titre.



S'il reconnaît que le cours de Bourse s'est déjà apprécié de 30% sur le mois écoulé, le bureau d'études souligne que ce redressement s'est fait sur des niveaux très bas et estime qu'il n'est pas encore trop tard pour profiter de ce rebond en Bourse.



De son point de vue, le titre continue d'afficher un potentiel de revalorisation du fait de la dynamique favorable du 'mix' produits, de l'amélioration du flux de trésorerie disponible (FCF) et de la montée en puissance prévue du versement de dividendes.



Barclays dit avoir toujours apprécier la qualité de l'équipe de management du constructeur, sa solide capacité d'exécution et l'amélioration de son offre, qui se traduit déjà par un raffermissement du 'mix' volumes-prix.



L'analyste se montre tout particulièrement impressionné par la dernière R5, qu'il voit bien s'écouler, mais indique également apprécier le nouveau Dacia Duster tout comme les versions rajeunies de l'Espace, de la Clio et du Captur.



Avec une structure bilantielle qui s'améliore rapidement, Renault devrait être en mesure de redistribuer 35% de son résultat net sous forme de dividende en 2024, pronostique-t-il.



Au vu d'un PER de 4x pour 2024 et d'un rendement du dividende de 8,5%, le titre affiche encore une valorisation 'bon marché' du point de vue de Barclays, qui le juge suffisamment séduisant pour passer à une recommandation 'surpondérer'.



D'après le professionnel, l'envolée de l'action a remis le titre au coeur de la stratégie des investisseurs axés sur le secteur de l'automobile, ce qui laisse entrevoir selon lui une poursuite de sa surperformance.



Renault prévoit de publier son chiffre d'affaires de 1er trimestre le mardi 23 avril.



