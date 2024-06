RENAULT : Berenberg réitère l'achat, objectif 55 euros

Le 19 juin 2024 à 16:15 Partager

Berenberg a réitéré mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 55 euros sur Renault suite à l'événement consacré en début de semaine à sa marque à bas coûts Dacia.



L'analyste met en évidence, dans une note de recherche, le caractère 'unique' du modèle d'entreprise de la filiale, caractérisé par une 'accessibilité' de ses produits mais aussi des marges supérieures.



Une stratégie inédite au moment où le secteur cherche à monter en gamme ('premiumisation') grâce à la mise en commun des pièces utilisées pour chaque modèle (pouvant atteindre jusqu'à 80%) qui permet de réduire le ticket d'entrée de ses modèles de plus de 50% et d'afficher un avantage en termes de coûts de l'ordre de 15% vis-à-vis de ses concurrents, poursuit-il.



L'intermédiaire évoque aussi le modèle de distribution 'particulièrement efficace' de la marque, et qui se traduit selon lui par des coûts inférieurs de 50% à la moyenne européenne.



Berenberg ajoute que le titre s'échange aujourd'hui sur la base d'un PER de 4,4x, c'est-à-dire avec une décote par rapport à celui de 5,2x affiché par le secteur.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.