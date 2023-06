Renault : Compte-rendu de l'Assemblée générale 2023 - Renault

Monsieur Jean-Dominique Senard a remercié et félicité les équipes qui ont permis à l'entreprise d'obtenir des résultats exceptionnels en 2022, malgré un contexte de crises qui se sont prolongées (pénurie des semi-conducteurs, difficultés d'approvisionnements, tensions géopolitiques) ou qui ont surgi au cours de l'exercice (inflation, crise de l'énergie et guerre en Ukraine).

Deux scrutateurs : Monsieur Victor Cauchois, représentant de l'Etat français, et Monsieur Edouard Dubois, représentant de la société Amundi, les deux actionnaires disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction ; et

signe tangible de la reconquête. Renault Group a en effet fait preuve d'agilité, de résilience et de solidarité tout en s'appuyant sur le socle de sa raison d'être. Celle-ci s'inscrit dans la volonté de Renault Group de créer les conditions d'une transition juste, "à la Renault", ce qui fut le thème des travaux de quatre séances du "Comité de la Raison d'Être" de Renault Group. Il a souligné que l'année 2022 est à la fois un point d'aboutissement et un nouveau départ vers le Renault nouvelle génération et vers une Alliance plus concrète et plus offensive.

Enfin, Monsieur Senard a évoqué l'avenir de Renault Group et sa réorganisation en cours pour tenir compte d'un environnement nouveau, marqué par le début d'une dé-globalisation et des défis environnementaux, démographiques, technologiques et éthiques.

Résultats financiers

Monsieur Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group, a rappelé les résultats commerciaux et financiers de 2022 avant de présenter le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023. Il rappelle qu'au regard des résultats de 2022, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,25 € par action payable à partir du 19 mai 2023.

Plan stratégique "Renaulution" et stratégie ESG

Monsieur Luca de Meo, Directeur général, a rappelé que les résultats historiques de l'exercice 2022, notamment 5,6% de profitabilité du Groupe, ont confirmé que la phase "Résurrection" de la "Renaulution" était achevée en dépit du contexte inflationniste, des difficultés sur les chaînes logistiques globales et de la guerre en Ukraine.

Monsieur de Meo a ensuite indiqué que la phase « Rénovation » est également bien lancée, le produit ayant été remis au centre de l'entreprise, avec dix-huit lancements prévus entre 2023 et 2025.

La phase Révolution ouvre un nouveau chapitre dans une approche horizontale, écosystémique, permettant la cocréation et le co-développement, ainsi que le partage des investissements et l'exposition des équipes de Renault Group aux organisations les plus innovantes sur toutes les chaînes de valeur. Ainsi, quatre équipes compactes et agiles ont été créées, à savoir Ampère, Alpine, Mobilize et The Future Is NEUTRAL.

Enfin, Monsieur de Meo a présenté la stratégie ESG du Groupe et ses trois piliers : la décarbonation, l'inclusion et la sécurité. Le Groupe est parvenu à réduire de 25% son empreinte carbone globale entre 2010 et 2022, ce qui le place en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 à l'échelle mondiale.

Gouvernance et rémunérations

Monsieur Pierre Fleuriot, Administrateur référent et Président du Comité de la gouvernance et des rémunérations, a présenté le bilan de l'activité du Conseil d'administration et de ses comités en 2022 ainsi que l'évolution de la composition du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale de 2023, avec notamment :

