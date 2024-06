Il a également félicité les équipes qui ont œuvré au déploiement de la stratégie et des différents projets du Groupe avec talent et détermination et ont ainsi fortement contribué à la performance de l'entreprise.

Deux scrutateurs : Monsieur Pierre Jeannin, représentant de l'Etat français, et Monsieur Frédéric Rosamond, représentant de la société Amundi, les deux actionnaires disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction ; et

récompensée par des résultats qui sont non seulement exceptionnels mais aussi historiques pour le Groupe.

C'est également dans ce contexte que le Conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Directeur général de Monsieur Luca de Meo pour quatre ans. Ce renouvellement marque la reconnaissance du travail accompli et la volonté de poursuivre à ses côtés la mutation du Groupe Renault.

Pour finir, Monsieur Senard a évoqué l'avenir de Renault Group : sa nouvelle organisation faite de partenariats et de coopérations avec divers partenaires dans différents écosystèmes, l'évolution de l'Alliance, la responsabilisation progressive des parties prenantes et la quête vers toujours plus d'innovation en résonnance avec sa Raison d'Être. Il souligne ainsi les ressources extraordinaires du Groupe pour affronter l'avenir et renouvelle sa confiance dans la capacité de l'entreprise à relever les grands défis géopolitiques, économiques, règlementaires, technologiques, éthiques et humains qui l'attendent.

Stratégie et perspectives

Monsieur Luca de Meo, Directeur général, est ensuite revenu sur les quatre années de son premier mandat à la tête de l'entreprise. Mille jours au cours desquels il s'est attelé au redressement de l'entreprise avec la mise en œuvre de son plan stratégique « Renaulution ».

D'abord, la phase « Résurrection » qui a permis un travail structurel sur la performance financière du Groupe, l'amenant à un niveau jusqu'ici inégalé et bénéfique à toutes les parties prenantes.

Ensuite, la phase « Rénovation » qui a remis les véhicules au centre de l'entreprise, avec notamment 10 nouveaux lancements en 2024, et qui permet à Renault Group de revenir au meilleur niveau de l'industrie automobile et au cœur du marché européen.

Et enfin, la phase « Révolution », pour faire du Groupe une « entreprise automobile de prochaine génération ». Renault Group s'est transformé pour toujours mieux répondre aux attentes de ses parties prenantes et maximiser sa couverture des différentes chaines de valeurs de la mobilité.

Monsieur Luca de Meo a ensuite présenté les activités des différentes divisions du Groupe : Ampere, Mobilize, The Future Is NEUTRAL, Alpine et Power. Il a également détaillé les avantages d'une approche horizontale et écosystémique, les divers partenariats conclus qui visent à co-développer les futurs produits et innovations ainsi que les actions mises en œuvre dans les domaines de la décarbonation, de la formation et de l'inclusion dans le cadre de la stratégie ESG du Groupe. Il a notamment rappelé que l'empreinte carbone globale du Groupe a été réduite de 28 % entre 2010 et 2023, et que Renault Group est en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe et d'ici 2050 à l'échelle mondiale.

Enfin, Monsieur Luca de Meo a indiqué qu'au cours de ces 1 000 premiers jours de la Renaulution, Renault Group a lancé plus de 150 projets structurants et il a souligné la responsabilité qu'implique le leadership : une responsabilité au quotidien vis-à-vis de l'entreprise, de la filière automobile et de l'industrie européenne.

2