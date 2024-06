Renault : Dacia cible une marge opérationnelle de 15% avant 2030

Le 18 juin 2024 à 08:48 Partager

En amont d’un " field trip " dédié à Dacia, Luca de Meo, CEO de Renault Group et Denis Le Vot, CEO de Dacia ont présenté les perspectives de la marque. Dacia génère déjà une marge opérationnelle à deux chiffres et vise 15% avant 2030. Elle prévoit par ailleurs de doubler son chiffre d’affaires entre 2022 et 2030, " provenant pour moitié du volume et pour moitié du mix et du prix, tandis que les coûts fixes devraient augmenter légèrement au cours de la même période. "



Dacia cible enfin une rentabilité des capitaux investis (ROCE) supérieure à celle de Renault Group (objectif du groupe de plus de 30 % à partir de 2025) et qui devrait être multiplié par 2 entre 2022 et 2030.



Renault explique que "Dacia passera progressivement de solutions thermiques électrifiées accessibles à des offres de véhicules électriques abordables en Europe ". " Cela se fera ' à la Dacia " pour fournir des produits adaptés à la demande de ses clients et tirer parti des briques technologiques de Renault Group et d'Ampere ", souligne le constructeur automobile.