Renault : Daniel Ricciardo au pied du podium

14/09/2020 | 09:40

Daniel Ricciardo et Renault DP World F1 Team ont terminé au pied du podium au terme d'un Grand Prix Pirelli de Toscane. Esteban Ocon a été contraint à l'abandon après un problème de freins.



Daniel Ricciardo a franchi le drapeau à damier à seulement 2''3 de la troisième place après cinquante-neuf tours et près de deux heures et demie en Italie.



' Chaussé de pneus tendres, Daniel se montrait le plus rapide à atteindre 200 km/h dans un départ canon le plaçant au deuxième rang ' indique le groupe.



' Malgré ses efforts héroïques, l'Australien devait céder la deuxième place un tour plus tard et la troisième à neuf tours de l'arrivée. Daniel était quatrième sous le damier pour la troisième fois de la saison '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.