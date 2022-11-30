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    RNO   FR0000131906

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Renault : Document AMF CP. 2022DD873700

30/11/2022 | 04:10
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2022DD873700

28 novembre 2022

FR0000131906 - DD154335

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gianluca DE-FICCHY, Membre du comité exécutif du Groupe (BoM)

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : RENAULT

LEI : 969500F7JLTX36OUI695

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000131906

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 33.2500 Euro

VOLUME : 1 627.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 33.2500 Euro

VOLUME : 1 627.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Cet achat d'actions s'inscrit dans le cadre de la participation de M. De-Ficchy au volet "co-investissement" du plan d'actionnariat

salarié lancé par Renault Groupe et ouvert à l'ensemble de ses collaborateurs.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Renault SA published this content on 29 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2022 03:02:34 UTC.


© Publicnow 2022
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PER 2022 -18,5x
Rendement 2022 0,25%
Capitalisation 9 027 M 9 334 M -
VE / CA 2022 0,19x
VE / CA 2023 0,15x
Nbr Employés 160 000
Flottant 63,7%
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Objectif de cours Moyen 42,16 €
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Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Luca de Meo Chief Executive Officer
Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President
Jean-Dominique Senard Chairman
Luc Julia Chief Scientific Officer
Frédéric Vincent Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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GENERAL MOTORS COMPANY-32.83%55 947
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