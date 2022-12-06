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    RNO   FR0000131906

RENAULT

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Renault : Document AMF CP. 2022DD874815

06/12/2022 | 19:22
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2022DD874815

05 décembre 2022

FR0000131906 - DD154419

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Luca de MEO, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : RENAULT

LEI : 969500F7JLTX36OUI695

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000131906

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.5352 Euro

VOLUME : 8 629.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.5352 Euro

VOLUME : 8 629.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Cet achat s'inscrit dans le cadre de la participation de M. de MEO au volet "co-investissement" du plan d'actionnariat salarié lancé

par Renault Group et ouvert à l'ensemble de ses salariés.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Renault SA published this content on 06 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2022 18:21:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 -569 M -598 M -
Tréso. nette 2022 724 M 761 M -
PER 2022 -19,2x
Rendement 2022 0,24%
Capitalisation 9 366 M 9 853 M -
VE / CA 2022 0,19x
VE / CA 2023 0,16x
Nbr Employés 160 000
Flottant 63,7%
Graphique RENAULT
Durée : Période :
Renault : Graphique analyse technique Renault | Zonebourse
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Tendances analyse technique RENAULT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 35,05 €
Objectif de cours Moyen 42,32 €
Ecart / Objectif Moyen 20,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Luca de Meo Chief Executive Officer
Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President
Jean-Dominique Senard Chairman
Luc Julia Chief Scientific Officer
Frédéric Vincent Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
RENAULT14.75%9 843
TOYOTA MOTOR CORPORATION-7.34%195 012
VOLKSWAGEN AG-20.64%88 151
MERCEDES-BENZ GROUP AG-4.93%72 244
BMW AG-2.97%58 242
GENERAL MOTORS COMPANY-33.84%56 686