Renault : Fitch Ratings relève sa perspective sur la note de crédit

Fitch Ratings a relevé mercredi soir la perspective sur la note de crédit de Renault de « négative » à « stable », tout en maintenant la note de défaut émetteur (IDR) à long terme à « BB ». Ce changement de perspective reflète le fait que les principaux paramètres de crédit du constructeur automobile ont cessé de se détériorer, même si l’agence de notation pense qu'ils resteront faibles pour les notes pendant au moins deux ans.



Fitch s'attend à ce que le free cash flow soit modérément négatif en 2021, principalement en raison de la pression persistante sur le fonds de roulement.



Cependant, l'agence de notation pense que la marge opérationnelle automobile de Renault redeviendra positive, en raison d'une reprise plus forte que prévu du chiffre d'affaires et de la mise en œuvre réussie des mesures de réduction des coûts du groupe.



Au final, Fitch prévient que la reprise de la rentabilité et de la génération de liquidités pourrait être compromise par un rebond plus lent que prévu des ventes de véhicules neufs et des problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement.