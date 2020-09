Renault : GROUPE RENAULT NOMME LE DIRECTEUR INDUSTRIEL DU...

Je suis ravi que Luciano Biondo rejoigne les équipes du Groupe Renault. Il aura pour mission de piloter, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, le projet de création d'un pôle d'excellence optimisé des véhicules électriques et utilitaires légers dans le nord de la France, à partir des usines de Douai, Maubeuge et Ruitz. Fort de son expérience industrielle et de son ancrage territorial, Luciano a toutes les qualités pour structurer nos activités industrielles dans la région et les développer de manière compétitive et pérenne, a déclaré Jose Vicente de los Mozos, Directeur Industriel du Groupe et membre du comité exécutif du Groupe Renault.

***

Luciano Biondo, 50 ans, était président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis le 1er janvier 2017 et directeur de l'usine de Valenciennes depuis 2016. Il avait rejoint Toyota Motor Manufacturing France en 2000 pour le démarrage de la Yaris à Valenciennes, ville dont il est originaire.

Précédemment, Luciano Biondo a occupé plusieurs postes industriels dans le groupe PSA : directeur général PSA Peugeot Citroën du site de Mulhouse entre 2012 et 2013, directeur général PSA Peugeot Citroën Slovaquie sur le site de Trnava entre 2009 et 2012. Il avait rejoint le groupe PSA en 2006 sur le site de Mulhouse.

***