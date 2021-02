Renault : GROUPE RENAULT - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 19/02/2021 | 10:56 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 L'ESSENTIEL 1 1. PERFORMANCES COMMERCIALES 3 SYNTHÈSE 3 1.1 L'AUTOMOBILE 4 1.1.1 Ventes mondiales du Groupe par Région, par marque et par type de véhicules 4 1.1.2 Statistiques commerciales et de production 6 1.2 LE FINANCEMENT DES VENTES 8 1.2.1 Nouveaux financements et services 8 1.2.2 Développement international et nouvelles activités 8 2. RÉSULTATS FINANCIERS 10 SYNTHÈSE 10 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS 10 2.1.1 Compte de résultat consolidé 10 2.1.2 Free cash flow opérationnel de l'Automobile 11 2.1.3 Investissements et frais de Recherche et Développement 12 2.1.4 Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2020 13 2.2. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS RÉSUMÉS 15 2.2.1 Compte de résultat consolidé 15 2.2.2 Résultat global consolidé 16 2.2.3 Situation financière consolidée 17 2.2.4 Variation des capitaux propres consolidés 18 2.2.5 Flux de trésorerie consolidés 19 2.2.6 Notes annexes aux comptes consolidés 20 2.2.6.1 Informations sur les secteurs opérationnels et les Régions 20 A. Informations par secteur opérationnel 21 B. Informations par Régions 27 L'ESSENTIEL PRINCIPAUX CHIFFRES 2020 2019 Variation Ventes mondiales Groupe (1) Millions de véhicules 2,95 3,75 -21,3 % Chiffre d'affaires Groupe Millions d'euros 43 474 55 537 -12 063 Marge opérationnelle Groupe Millions d'euros - 337 2 662 -2 999 % CA -0,8 % 4,8 % -5,6 pts Résultat d'exploitation Millions d'euros -1 999 2 105 -4 104 Contribution entreprises associées Millions d'euros -5 145 -190 - 4 955 Dont Nissan Millions d'euros -4 970 242 - 5 212 Résultat net Millions d'euros -8 046 19 -8 065 Résultat net, part du Groupe Millions d'euros -8 008 - 141 -7 867 Résultat net par action Euros -29,51 - 0,52 -28,99 Free cash flow opérationnel de l'Automobile (2) Millions d'euros - 4 551 153 -4 704 Position nette de liquidité de l'Automobile Millions d'euros - 3 579 +1 734 - 5 313 au 31/12/2019 Actifs productifs moyens du Financement des ventes Milliards d'euros 46,9 47,4 -1,1 % (1) Les ventes mondiales du Groupe incluent celles de Jinbei, Huasong & Shineray. (2) Free cash flow opérationnel : capacité d'autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions + /- variation du besoin en fonds de roulement. SYNTHÈSE GÉNÉRALE Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Groupe Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2 951 971 unités. Après un premier semestre 2020 où les principaux marchés du Groupe ont été sévèrement impactés par la pandémie et les mesures de confinement associées, le deuxième semestre a fait état d'une meilleure résilience : les ventes du Groupe en Europe sont restées en ligne avec les marchés. Sur le marché électrique européen, la marque Renault double ses ventes et confirme son leadership avec 116 196 véhicules électriques vendus. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec une croissance de 114 % à 100 815 unités. Le Groupe Renault atteint ses objectifs CAFE 1 (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) en Europe. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 43 474 millions d'euros (- 21,7 %). Hors impact des devises, le chiffre d'affaires du Groupe aurait été en baisse de - 18,2 %. Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 37 736 millions d'euros en baisse de - 23,0 %. L'effet volume est négatif de - 19,2 points. Il s'explique essentiellement par la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, par le changement de la politique commerciale qui privilégie désormais la profitabilité aux volumes. Les ventes aux partenaires, sont en repli de - 5,1 points, également impactées par la crise sanitaire et par l'arrêt de la production de Rogue pour Nissan. L'effet de change, négatif de - 2,8 points, est lié à la forte dévaluation du Peso argentin, du Real brésilien et de la Livre turque, et dans une moindre mesure du Rouble russe. L'effet prix, positif de 3,9 points, provient d'une politique tarifaire plus ambitieuse et des mesures de compensation de ces dévaluations. L'effet mix produit est positif de 1,1 point grâce à l'augmentation des ventes de ZOE. Les effets « autres » pèsent négativement pour - 1 point en raison notamment d'une baisse de la contribution des ventes de pièces et accessoires fortement impactée par les mesures de confinement au premier semestre. La marge opérationnelle du Groupe s'élève à - 337 millions d'euros et représente - 0,8 % du chiffre d'affaires (contre 4,8 % en 2019) grâce à un net redressement au second semestre (3,5 % du chiffre d'affaires). La marge opérationnelle de l'Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de - 2 734 millions d'euros à - 1 450 millions d'euros et représente - 3,8 % du chiffre d'affaires contre + 2,6 % en 2019. Sur le second semestre, elle est positive de 198 millions d'euros (0,9 % du chiffre d'affaires). Les éléments suivants expliquent cette variation : • La baisse de l'activité (volume et ventes à partenaires) a un impact négatif de - 2 556 millions d'euros.

• L'effet mix/prix/enrichissement est positif de 172 millions d'euros malgré l'enrichissement des nouveaux produits et du contenu réglementaire.

• L'effet Monozukuri est positif de 36 millions d'euros après prise en compte d'un impact négatif de -479 millions d'euros lié à la hausse des amortissements et à la baisse du taux de capitalisation de la R&D.

• Les matières premières pèsent pour - 131 millions d'euros, essentiellement en raison de la hausse du prix des métaux précieux.

• L'amélioration de 172 millions d'euros des frais généraux s'explique pour partie par la chute de l'activité au premier semestre mais aussi par les efforts de l'entreprise pour limiter ses coûts dans le cadre du plan « 2o22 ». 1 Ces résultats devraient être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans les prochains mois. CAFE = Corporate Average Fuel Economy. L'ESSENTIEL • Les devises ont un impact de - 428 millions d'euros, sous l'effet de la baisse de nos principales devises, et malgré l'effet positif de la dépréciation de la Livre turque sur les coûts de production. La contribution d'AVTOVAZ à la marge opérationnelle s'élève à 141 millions d'euros contre 155 millions d'euros en 2019. Ce résultat souligne la résilience d'AVTOVAZ dans le contexte de la crise sanitaire. La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du Groupe s'élève à 1 007 millions d'euros contre 1 223 millions d'euros en 2019. Cette baisse s'explique par la chute de l'activité, avec un repli de - 17 % des nouveaux financements et par la hausse du coût du risque représentant 0,75 % des encours moyens contre 0,42 % l'an dernier. La contribution des Services de Mobilité à la marge opérationnelle du Groupe s'élève à - 35 millions d'euros en 2020. Les autres produits et charges d'exploitation s'établissent à - 1 662 millions d'euros (contre - 557 millions d'euros en 2019). Cette détérioration provient de la forte hausse des coûts de restructuration et de dépréciations d'actifs. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit à - 1 999 millions d'euros contre 2 105 millions d'euros en 2019 après la prise en compte de la forte hausse des autres charges d'exploitation liées aux mesures d'amélioration de la compétitivité. Le résultat financier s'élève à - 482 millions d'euros, contre - 442 millions d'euros en 2019, en raison d'une hausse de l'endettement moyen. La contribution des entreprises associées s'élève à - 5 145 millions d'euros, contre - 190 millions d'euros en 2019. La contribution de Nissan est négative à hauteur de - 4 970 millions d'euros et celles des autres entreprises associées s'établissent à - 175 millions d'euros. PERSPECTIVES La pénurie de composants électroniques qui touche toute l'industrie automobile n'épargne pas le Groupe. Celui-ci met tout en œuvre pour limiter au maximum l'impact sur la production. Le pic de la pénurie devrait être atteint au deuxième trimestre. Notre estimation la plus récente, prenant en compte un rattrapage de production au second semestre, donne un risque de l'ordre de 100 000 véhicules sur l'année 2021. Les impôts courants et différés représentent une charge de - 420 millions d'euros contre une charge de - 1 454 millions d'euros en 2019. Le résultat net s'établit à - 8 046 millions d'euros et le résultat net, part du Groupe, à - 8 008 millions d'euros (- 29,51 euros par action contre - 0,52 euro par action en 2019). Le free cash flow opérationnel de l'Automobile, y compris AVTOVAZ, est négatif à hauteur de - 4 551 millions d'euros sous l'effet de la chute de la marge opérationnelle, de la variation du besoin en fonds de roulement et de l'absence de paiement de dividende par RCI suite aux décisions de la Banque Centrale Européenne. Sur le seul second semestre, le free cash flow a été positif de 1 824 millions d'euros en raison de la maîtrise des investissements et d'une inversion de la variation du besoin en fonds de roulement, sans toutefois compenser la variation du premier semestre. La position nette de liquidité de l'activité Automobile est négative de - 3 579 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre une situation positive de 1 734 millions d'euros au 31 décembre 2019. L'activité Automobile dispose, au 31 décembre 2020, de réserves de liquidités de 16,4 milliards d'euros. Au 31 décembre 2020, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) s'élèvent à 486 000 véhicules, en baisse de plus de 100 000 unités (- 19 %). Ils représentent 61 jours de vente contre 68 jours à fin décembre 2019. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires, prévue le 23 avril 2021, de ne pas verser de dividende au titre de 2020. Conformément au plan « Renaulution », le Groupe va poursuivre le déploiement des actions visant à son redressement et confirme les objectifs 2023 communiqués lors de l'annonce de ce plan : • marge opérationnelle Groupe supérieure à 3 % d'ici 2023,

• free cash flow 2 opérationnel de l'Automobile cumulé de 2021 à 2023 de l'ordre de 3 milliards d'euros,

• investissements et dépenses de R&D à environ 8 % du chiffre d'affaires d'ici 2023. 2 Free cash flow opérationnel du secteur Automobile : flux de trésorerie après intérêts et impôts (hors dividendes reçus de sociétés cotées en bourse) moins investissements corporels et incorporels nets de cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement SYNTHÈSE SYNTHÈSE • Dans un contexte de pandémie mondiale de la Covid-19, les ventes mondiales du Groupe Renault en 2020 s'élèvent à 2 951 971 véhicules, en baisse de 21,3 % sur un marché automobile en recul de 14,4 % 3.

• Le Groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs CAFE 4 (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) à fin 2020 5.

• Après un premier semestre 2020 où les principaux marchés du Groupe ont été sévèrement impactés par la pandémie et les mesures de confinement associées, le deuxième semestre fait état d'une meilleure résilience : les ventes du Groupe en Europe sont restées en ligne avec les marchés.

• Sur le marché électrique européen, la marque Renault double ses ventes et confirme son leadership avec 116 196 véhicules électriques vendus. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec une croissance de 114 % à 100 815 unités. LES QUINZE PREMIERS MARCHÉS DU GROUPE RENAULT • Le portefeuille de commandes en Europe à fin décembre 2020 est supérieur de 14 % à celui de 2019, notamment grâce à l'attractivité de la nouvelle offre E-TECH hybrides et hybrides rechargeables, tandis que les stocks ont enregistré une baisse de l'ordre de 20 % par rapport à 2019.

• En 2020, le Groupe Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables, la marque Renault augmentant en Europe sa part de marché à particuliers de près d'un point.

• 2021 confirmera la poursuite de la politique commerciale du Groupe orientée vers la profitabilité avec la mise en œuvre complète du plan stratégique « Renaulution », présenté le 14 janvier 2021. Volumes Part de marché Evolution part 2020 (1) de marché 2020 vs. 2019 (en unités) (en % ) (en points) 1 France 535 591 26,1 +0,2 2 Russie 480 742 30,1 +1,2 3 Allemagne 204 933 6,4 + 0,1 4 Chine(2) 156 316 0,7 - 0,1 5 Italie 154 882 10,1 -0,4 6 Turquie 132 471 17,1 - 0,6 7 Brésil 131 467 6,8 -2,2 8 Espagne 123 638 12,2 -0,2 9 Corée du Sud 95 939 5,2 +0,2 10 Inde 80 518 2,8 + 0,3 11 Royaume Uni 74 512 3,9 -0,2 12 Belgique + Luxembourg 65 924 11,8 - 1,3 13 Roumanie 59 180 40,5 + 2,0 14 Maroc 54 730 41,1 - 1,3 15 Pologne 52 188 10,7 -0,4 VENTES (1) Chiffres provisoires.

(2) Dont ventes de Jinbei, Huasong & Shineray. 3 L'évolution du marché mondial toutes marques (MTM) indique la variation annuelle des volumes de ventes* de véhicules particuliers et utilitaires** dans les principaux pays y compris USA et Canada, fournis selon les pays par les autorités officielles ou organismes statistiques, et consolidés par le Groupe Renault afin de composer ce marché mondial. * Ventes : immatriculations ou livraisons ou facturations selon les données disponibles dans chaque pays consolidé ; ** Véhicules utilitaires de moins de 5,1 tonnes.

4 CAFE: Corporate Average Fuel Economy.

5 Ces résultats devraient être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans les prochains mois. 1.1. L'AUTOMOBILE 1.1.1. VENTES MONDIALES DU GROUPE PAR RÉGION, PAR MARQUE ET PAR TYPE DE VÉHICULES 2020 (1) 2019 Variation VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES (2) (En unités) (en %) GROUPE 2 951 971 3 749 736 - 21,3 RÉGION EUROPE 1 445 354 1 945 833 - 25,7 Renault 1 055 726 1 370 488 - 23,0 Dacia 385 944 564 927 - 31,7 Alpine 1 326 4 428 - 70,1 Lada 2 358 5 990 -60,6 RÉGION AFRIQUE MOYEN-ORIENT INDE & PACIFIQUE 346 275 451 282 - 23,3 Renault 199 903 279 139 -28,4 Dacia 52 350 88 732 - 41,0 Renault Samsung Motors 90 300 79 081 +14,2 Alpine 199 403 - 50,6 Lada 2 526 3 034 - 16,7 Jinbei&Huasong(3) 997 893 + 11,6 RÉGION EURASIE 743 512 748 486 - 0,7 Renault 272 164 261 821 +4,0 Dacia 82 691 81 648 + 1,3 Alpine 2 0 +++ Lada 378 832 403 663 -6,2 Avtovaz (Niva) 9 823 1 354 +++ REGION AMERIQUES 260 457 424 564 - 38,7 Renault 258 228 420 897 -38,6 Alpine 0 1 -100,0 Lada 299 283 + 5,7 Jinbei&Huasong(3) 1 930 3 383 - 43,0 REGION CHINE 156 373 179 571 - 12,9 Renault 2 324 21 946 -89,4 Jinbei&Huasong(3) 154 049 157 625 - 2,3 PAR MARQUE Renault 1 788 345 2 354 291 -24,0 Dacia 520 985 735 307 - 29,1 Renault Samsung Motors 90 300 79 081 +14,2 Alpine 1 527 4 832 -68,4 Lada 384 015 412 970 - 7,0 Avtovaz (Niva) 9 823 1 354 +++ Jinbei&Huasong(3) 156 976 161 901 - 3,0 PAR TYPE DE VÉHICULES Véhicules particuliers 2 431 330 3 125 639 -22,2 Véhicules utilitaires 520 641 624 097 -16,6 (1) Chiffres provisoires. (2) Étant un quadricycle, Twizy n'est pas inclus dans les ventes automobiles du Groupe sauf aux Bermudes, Chili, Colombie, Corée du Sud, Guatemala, Irlande, Liban, Malaisie, Mexique où le modèle est immatriculé en VP.

(3) Jinbei&Huasong regroupe les marques Jinbei JV, Jinbei not JV (Shineray et Huarui) et Huasong. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Groupe Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2 951 971 unités, sur un marché en repli de 14,4 %. La baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu'un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France. Le Groupe a poursuivi sa politique commerciale privilégiant désormais la profitabilité aux volumes de ventes. Véhicules électriques : la marque Renault leader en Europe Sur un marché électrique en forte croissance, la marque Renault confirme son leadership sur le marché électrique en Europe avec 116 196 véhicules vendus, en hausse de 101,9 % par rapport à 2019. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec 100 815 unités, en hausse de 114 %. Sur le segment des utilitaires électriques, Kangoo Z.E. est le véhicule le plus vendu. Renault Twingo Electric et Dacia Spring permettront d'enrichir l'offre électrique du Groupe en 2021. En plus de sa gamme électrique (BEV), Renault propose depuis l'été une offre E-TECH hybride et hybride rechargeable sur ses best-sellers (Clio, Captur & Mégane estate). La marque s'installe ainsi sur le marché des véhicules hybrides et hybrides rechargeables avec plus de 30 000 ventes en Europe, représentant 25 % des volumes de commandes sur les véhicules concernés. Au cours du premier semestre 2021, la gamme E-TECH sera élargie avec l'arrivée de Renault Arkana E-TECH hybride, Captur E-TECH hybride et Mégane berline E-TECH hybride rechargeable.  En Europe Les ventes du Groupe s'élèvent à 1 445 354 unités, en baisse de 25,7 % sur un marché en fort recul de 23,5 %. La marque Renault augmente légèrement sa part de marché à 7,7 % (+0,1 point) grâce au succès du renouvellement de ses modèles du segment B (Clio, Captur et ZOE) et au lancement réussi de la gamme E-TECH. Clio est le véhicule le plus vendu de sa catégorie en Europe avec 227106 unités vendues. La marque Renault augmente ainsi sa part de ventes aux clients particuliers de près d'un point. La marque Dacia a enregistré une baisse de ses ventes de 31,7 % à 385 944 véhicules vendus. Sandero demeure pour la 4e année consécutive le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers. Deux modèles historiques de la marque, Nouvelle Sandero et Nouvelle Sandero Stepway sont disponibles depuis la fin de l'année 2020. Fort de sa nouvelle offre de motorisations bicarburation, essence et GPL, proposée sur la majorité de sa gamme sous l'appellation ECO-G, Dacia totalise plus de 25 % de ses ventes de véhicules en GPL en Europe.  En dehors de l'Europe Les ventes du Groupe sont en recul de 16,5 %, impactées principalement par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) notamment en raison de la réorientation vers les canaux les plus rentables. En Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le Groupe Renault est leader avec une part de marché de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. Les ventes baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 %. LADA confirme sa position de marque leader du marché russe avec 21,5 % de part de marché. LADA Granta et LADA Vesta demeurent les deux véhicules les plus vendus en Russie. La part de marché de la marque Renault baisse de 0,2 point à 8 % en attendant l'arrivée du nouveau Duster au premier semestre 2021. En Inde, les ventes du Groupe reculent de 9,4% sur un marché en baisse de 18,8 %. Renault atteint ainsi une part de marché de 2,8 % (+0,3 point) grâce au succès de Triber. Au premier semestre 2021, la gamme Renault (Kwid, Duster, Triber) sera élargie avec l'arrivée de Kiger, le tout nouveau SUV. En Turquie, le Groupe reste leader dans un marché en très forte reprise. En Corée du Sud, la marque Renault Samsung Motors a enregistré une hausse des ventes de 14,2 % sur un marché en hausse de 5,4 % grâce au succès de son nouveau modèle XM3 lancé en mars 2020. 1.1.2. STATISTIQUES COMMERCIALES ET DE PRODUCTION 1.1.2.1. VENTES MONDIALES DU GROUPE Les ventes mondiales consolidées par marques et par zones géographiques ainsi que par modèles sont mises à disposition dans les informations financières de la section Finance du site internet du Groupe Renault. 1.1.2.2. PRODUCTION MONDIALE DU GROUPE https://group.renault.com/finance/informations-financieres/chiffre-cles/ventes-mensuelles/ 2020(1) 2019 Variation VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES (En unités) (en %) PRODUCTION MONDIALE DU GROUPE (2) 2 705 499 3 662 802 - 26,1 Dont production pour les partenaires : Nissan 81 953 196 682 -58,3 Mitsubishi 2 598 +++ Daimler 19 437 49 969 - 61,1 Opel/Vauxhall 19 920 26 796 - 25,7 Fiat 18 039 23 031 - 21,7 Renault Trucks 14 706 15 580 - 5,6 2020(1) 2019 Variation PRODUCTION DE PARTENAIRES POUR RENAULT (en %) Nissan 89 071 101 508 - 12,3 JV Chine - DRAC, RBJAC, e-GT-NEV, JMEV (3) 30 844 54 101 - 43,0 (1) Chiffres provisoires. (2) Les données relatives à la production sont issues d'un comptage effectué lors de la sortie de chaîne de montage.

(3) JMEV n'était pas pris en compte en 2019. 1.1.2.3. ORGANISATION GÉOGRAPHIQUE DU GROUPE RENAULT PAR RÉGION - COMPOSITION DES RÉGIONS Au 31 décembre 2020 EUROPE Allemagne Autriche Belgique-Lux. Bosnie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France métropolitaine Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Kosovo Lettonie Lituanie Macédoine Malte Monténégro Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Rép. Tchèque Royaume-Uni Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse AFRIQUE MOYEN-ORIENT INDE PACIFIQUE Abu Dhabi Afrique du Sud + Namibie Algérie Angola Arabie Saoudite Australie Bahreïn Bangladesh Benin Birmanie Burkina Faso Cambodge Cameroun Cap Vert Corée du Sud Cote d'Ivoire Cuba Djibouti Dubaï Égypte Gabon Ghana Guadeloupe Guinée Guyane française Ile Maurice Inde Indonésie Irak Israël Japon Jordanie Kenya Koweït La Réunion Liban Liberia Madagascar Malaisie Malawi Mali Maroc Martinique Mauritanie Mayotte Mozambique Népal Nigeria Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Palestine Qatar Rép. Démocratique Congo Saint Pierre & Miquelon Sénégal Seychelles Singapour Soudan Tahiti Tanzanie Togo Tunisie Vanuatu Zambie Zimbabwe EURASIE AMÉRIQUES Arménie Azerbaïdjan Biélorussie Bulgarie Géorgie Kazakhstan Kirghizistan Moldavie Mongolie Ouzbékistan Roumanie Russie Tadjikistan Turquie Ukraine Antilles Néerlandaises Argentine Bermudes Bolivie Brésil Chili Colombie Costa Rica Curacao Équateur Guatemala Mexique Panama Paraguay Pérou Rép. Dominicaine Trinidad & Tobago Uruguay CHINE Chine Hong Kong 1.2. LE FINANCEMENT DES VENTES 1.2.1. NOUVEAUX FINANCEMENTS ET SERVICES Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le marché automobile mondial résiste sur le deuxième semestre après sa chute sur le premier semestre. RCI Bank and Services réalise un taux d'intervention Financements6 en progression de 3,1 points à 45,3%. Hors Turquie, Russie, Inde (sociétés consolidées par mise en équivalence), ce taux s'élève à 47,5 %, contre 44,2 % en 2019. Le groupe a ainsi financé 1 520 330 dossiers au cours de l'année 2020, en retrait de 15,5% par rapport à 2019, générant 17,8 milliards d'euros de nouveaux financements. PERFORMANCE FINANCEMENT DE RCI BANK AND SERVICES L'activité Financements véhicule d'occasion affiche un recul limité de 5,2 % par rapport à 2019 avec 349 243 dossiers financés. Dans ce contexte, les actifs productifs moyens s'établissent désormais à 46,9 milliards d'euros, en baisse de 1,1 % par rapport à l'an dernier. Sur ce montant, 37,5 milliards d'euros sont directement liés à l'activité Clientèle, en hausse de 1,1 %. 2020 2019 Variation (en %) Nouveaux dossiers Financements (En milliers) 1 520 1 798 - 15,5 - Dont dossiers VO (En milliers) 349 368 -5,2 Nouveaux financements (En milliards d'euros) 17,8 21,4 -16,7 Actifs productifs moyens (En milliards d'euros) 46,9 47,4 - 1,1 TAUX D'INTERVENTION PAR MARQUE 2020 2019 Variation (en %) (en %) (en points) Renault 45,7 42,7 + 3,0 Dacia 47,4 44,7 +2,8 Renault Samsung Motors 66,2 59,2 + 7,0 Nissan 37,9 36,5 +1,4 Infiniti 25,9 29,9 - 3,9 Datsun 26,6 23,9 +2,8 RCI Bank and Services 45,3 42,2 + 3,1 TAUX D'INTERVENTION PAR RÉGION 2020 2019 Variation (en %) (en %) (en points) Europe 48,9 45,4 + 3,5 Amériques 41,6 38,0 + 3,6 Afrique Moyen-Orient Inde et Pacifique (1) 41,8 40,9 + 0,9 Eurasie 35,0 29,7 +5,2 RCI Bank and Services 45,3 42,2 +3,1 (1) Changement d'organisation au sein des régions du Groupe Renault à compter du 1er mai 2019 : la création de la nouvelle région « Afrique Moyen-Orient Inde et Pacifique » se traduit sur le périmètre RCI par le regroupement des anciennes régions « Afrique Moyen-Orient Inde » et « Asie-Pacifique » réunissant désormais l'Algérie, le Maroc, l'Inde et la Corée du Sud. Pilier de la stratégie du Groupe, le nombre de services vendus sur les douze derniers mois représente 4,6 millions de contrats d'assurances PERFORMANCE SERVICES RCI BANK AND SERVICES et de services, en retrait de 9,6 % par rapport à 2019, dont 70 % sont des prestations associées au client et à l'usage du véhicule. Nouveaux dossiers services (En milliers) Taux d'intervention Services 6 Le taux d'intervention est calculé comme le nombre de véhicules financés divisé par le nombre de véhicules immatriculés par les constructeurs. 5 092 150,3 % 2019 Variation -9,6 % + 27,8 pts 1.2.2. DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET NOUVELLES ACTIVITÉS En lien avec sa stratégie de diversification de refinancement, RCI Bank and Services a lancé deux produits d'épargne en Espagne pour les particuliers en octobre 2020 (une offre de compte à vue, «Cuenta contigo », et une offre de compte à terme, « Depósito Tú+ »). RCI Bank and Services poursuit ainsi le développement de son activité de collecte d'épargne en la proposant désormais sur six marchés : la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Brésil et l'Espagne. SYNTHÈSE (En millions d'euros) 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires groupe 43 474 55 537 -21,7 % Marge opérationnelle -337 2 662 -2 999 Résultat d'exploitation -1 999 2 105 -4 104 Résultat financier -482 -442 -40 Sociétés mises en équivalence -5 145 -190 -4 955 Dont Nissan - 4 970 242 - 5 212 Résultat net -8 046 19 -8 065 Free cash flow opérationnel de l'Automobile (1) -4 551 153 -4 704 Position nette de liquidité de l'Automobile -3 579 +1 734 -5 313 au 31/12/2020 au 31/12/2019 Capitaux propres 25 338 35 331 -9 993 au 31/12/2020 au 31/12/2019 (1) Free cash flow opérationnel : capacité d'autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions + /- variation du besoin en fonds de roulement. 2.1. COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS 2.1.1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE (En %) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Financement des ventes Services de Mobilité (1) Total (1) Nouveau segment à compter du 01/01/2020. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 43474 millions d'euros (-21,7%). Hors impact des devises, le chiffre d'affaires du Groupe aurait été en baisse de -18,2 %. Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 37 736 millions d'euros en baisse de -23,0 %. L'effet volume est négatif de -19,2 points. Il s'explique essentiellement par la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, par le changement de la politique commerciale qui privilégie désormais la profitabilité aux volumes. 2019 10 916 T1 13 875 T2 9 662 T3 14 549 T4 Année 49 002 767 790 791 782 3 130 12 527 844 0 15 523 858 0 11 296 843 0 16 191 860 0

3 405 0 55 537 Les ventes aux partenaires, sont en repli de -5,1 points, également impactées par la crise sanitaire et par l'arrêt de la production de Rogue pour Nissan. L'effet de change, négatif de -2,8 points, est lié à la forte dévaluation du Peso argentin, du Real brésilien et de la Livre turque, et dans une moindre mesure du Rouble russe. L'effet prix, positif de 3,9 points, provient d'une politique tarifaire plus ambitieuse et des mesures de compensation de ces dévaluations. L'effet mix produit est positif de 1,1 point grâce à l'augmentation des ventes de ZOE. Les effets «autres» pèsent négativement pour -1 point en raison notamment d'une baisse de la contribution des ventes de pièces etaccessoires fortement impactée par les mesures de confinement au premier semestre. CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS À LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE (En millions d'euros) 2020 2019 Variation Automobile hors AVTOVAZ -1 450 1 284 -2 734 En % du chiffre d'affaires du secteur -3,8 % 2,6 % -6,5 pts AVTOVAZ 141 155 -14 En % du chiffre d'affaires AVTOVAZ 5,5 % 5,0 % +0,5 pts Financement des ventes 1 007 1 223 -216 Services de Mobilité (1) -35 0 -35 Total -337 2 662 -2 999 En % du chiffre d'affaires Groupe -0,8 % 4,8 % -5,6 pts (1) Nouveau segment à compter du 01/01/2020 La marge opérationnelle du Groupe s'élève à -337 millions d'euros et représente -0,8 % du chiffre d'affaires (contre 4,8 % en 2019) grâce à un net redressement au second semestre (3,5 % du chiffre d'affaires). La marge opérationnelle de l'Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de -2734 millions d'euros à -1450 millions d'euros et représente -3,8% du chiffre d'affaires contre +2,6% en 2019. Sur le second semestre, elle est positive de 198 millions d'euros (0,9 % du chiffre d'affaires). Les éléments suivants expliquent cette variation : • La baisse de l'activité (volume et ventes à partenaires) a un impact négatif de - 2 556 millions d'euros.

• L'effet mix/prix/enrichissement est positif de 172 millions d'euros malgré l'enrichissement des nouveaux produits et du contenu réglementaire.

• L'effet Monozukuri est positif de 36 millions d'euros après prise en compte d'un impact négatif de -479 millions d'euros lié à la hausse des amortissements et à la baisse du taux de capitalisation de la R&D.

• Les matières premières pèsent pour - 131 millions d'euros, essentiellement en raison de la hausse du prix des métaux précieux.

• L'amélioration de 172 millions d'euros des frais généraux s'explique pour partie par la chute de l'activité au premier semestre mais aussi par les efforts de l'entreprise pour limiter ses coûts dans le cadre du plan « 2o22 ».

• Les devises ont un impact de -428 millions d'euros, sous l'effet de la baisse de nos principales devises, et malgré l'effet positif de la dépréciation de la Livre turque sur les coûts de production. La contribution d'AVTOVAZ à la marge opérationnelle s'élève à 141 millions d'euros contre 155 millions d'euros en 2019. Ce résultat souligne la résilience d'AVTOVAZ dans le contexte de la crise sanitaire. La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle du Groupe s'élève à 1007 millions d'euros contre 1 223 millions d'euros en 2019. Cette baisse s'explique par la chute de l'activité, avec un repli de -17% des nouveaux financements et par la hausse du coût du risque représentant 0,75 % des encours moyens contre 0,42 % l'an dernier. La contribution des Services de Mobilité à la marge opérationnelle du Groupe s'élève à - 35 millions d'euros en 2020. Les autres produits et charges d'exploitation s'établissent à -1662 millions d'euros (contre -557 millions d'euros en 2019). Cette détérioration provient de la forte hausse des coûts de restructuration et de dépréciations d'actifs. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit à -1999 millions d'euros contre 2 105 millions d'euros en 2019 après la prise en compte de la forte hausse des autres charges d'exploitation liées aux mesures d'amélioration de la compétitivité. Le résultat financier s'élève à -482 millions d'euros, contre -442 millions d'euros en 2019, en raison d'une hausse de l'endettement moyen. La contribution des entreprises associées s'élève à -5145 millions d'euros, contre - 190 millions d'euros en 2019. La contribution de Nissan est négative à hauteur de -4970 millions d'euros et celles des autres entreprises associées s'établissent à - 175 millions d'euros. Les impôts courants et différés représentent une charge de -420 millions d'euros contre une charge de -1454 millions d'euros en 2019. Le résultat net s'établit à -8046 millions d'euros et le résultat net, part du Groupe, à -8008 millions d'euros (-29,51 euros par action contre - 0,52 euro par action en 2019). 2.1.2. FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros) 2020 2019 Variation Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées et après intérêts et impôts payés) + 1 523 +4 144 - 2 621 Variation du besoin en fonds de roulement - 1 527 +1 829 -3 356 Investissements corporels et incorporels nets des cessions -3 827 -4 846 + 1 019 Véhicules et batteries donnés en location. - 839 -1 002 + 163 Free cash flow opérationnel hors AVTOVAZ -4 670 +125 -4 795 Free cash flow opérationnel AVTOVAZ +119 +28 +91 Free cash flow opérationnel de l'Automobile -4 551 +153 -4 704 En 2020, le free cash flow opérationnel de l'Automobile, y compris AVTOVAZ est négatif à hauteur de -4551 millions d'euros. Cette évolution est liée aux éléments suivants : • une capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées et après intérêts et impôts payés) de + 1 523 millions d'euros incluant - 325 millions d'euros de coûts de restructuration. Elle n'intègre aucun dividende reçu de RCI (contre 500 millions d'euros en 2019) ;

• une contribution négative du besoin en fonds de roulement de -1527 millions d'euros (dont +326 millions d'euros de besoin en fonds de roulement liés aux ventes avec engagement de reprise) ; • des investissements corporels et incorporels, nets des cessions, de -3827 millions d'euros, en diminution de 1019 millions d'euros par rapport à 2019 ;

• des investissements liés aux véhicules avec engagement de reprise et batteries données en location pour -839 millions d'euros ;

• et l'intégration du free cash flow opérationnel d'AVTOVAZ pour +119 millions d'euros, principalement dû à un impact positif lié au changement de présentation comptable des programmes d'affacturage inversé conformément à la décision IFRIC IC de décembre 2020, et incluant - 14 millions d'euros de coûts de restructuration. 2.1.3. INVESTISSEMENTS ET FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS NETS DES CESSIONS PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL Frais de Total développement 2020 (En millions d'euros) et incorporels (hors frais de développement capitalisés) capitalisés Automobile hors AVTOVAZ 1 305 3 827 AVTOVAZ 98 74 172 Financement des ventes 10 0 10 Services de Mobilité (1) 1 11 12 Total 2 631 1 390 4 021 Investissements corporels nets des cessions Frais de Total (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) développement 2019 (En millions d'euros) et incorporels (hors frais de développement capitalisés) capitalisés Automobile hors AVTOVAZ 1 925 4 846 AVTOVAZ 75 60 135 Financement des ventes 10 0 10 Services de Mobilité (1) 0 0 0 Total 3 006 1 985 4 991 (1) Nouveau segment à compter du 01/01/2020 (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) Investissements corporels nets des cessions Les investissements bruts totaux de 2020 sont en baisse par rapport à 2019 ; ils se répartissent à raison de 68 % pour l'Europe et 32 % pour le reste du monde. • En Europe, les investissements effectués sont consacrés principalement au renouvellement de la gamme VU (Kangoo et Trafic), C (Kadjar) et EV, ainsi qu'à l'introduction de motorisations hybrides sur les gammes AB (Captur) et C (Mégane). • À l'international, les investissements concernent principalement le renouvellement des gammes Global Access (remplaçants de Logan et Sandero en Roumanie et au Maroc, et de Duster en Russie et au Brésil), C (XM3 en Corée), AB (Clio Hybride en Turquie), VU (remplaçant de Dokker au Maroc) et l'industrialisation des motorisations associées à ces véhicules. FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT CONSTATÉS EN RÉSULTAT Les frais de Recherche et Développement constatés en résultat s'analysent comme suit : (En millions d'euros) 2020 2019 Variation Dépenses de R&D - 2 749 - 3 697 +948 Frais de développement capitalisés 1 390 1 985 - 595 Taux de capitalisation des frais de développement 50,6 % 53,7 % -3,1 pts Amortissements des frais de développement capitalisés - 1 210 -946 -264 Frais de R&D bruts constatés en résultat(1) -2 569 -2 658 +89 Dont AVTOVAZ -1 -6 +5 (1) Les frais de recherche et développement sont présentés nets des crédits d'impôt recherche dont bénéficie l'activité de développement de véhicules. Frais de R&D bruts : frais de R&D avant refacturation à des tiers et autres. Le taux de capitalisation passe de 53,7 % en 2019 à 50,6 % en 2020, en lien avec l'avancement des projets. La baisse des frais de recherche et développement en 2020 s'explique par la fin d'un premier cycle de renouvellement de notre gamme, par la baisse d'activité et par des actions de réduction de coûts fixes portant notamment sur la sous-traitance et les achats de prototypes. Cette baisse d'activité a été accentuée par la pandémie Covid-19, qui n'a pas eu de conséquence significative sur notre niveau decapitalisation des frais de développement en application des règles édictées par la norme IAS 38. La baisse des frais de développement immobilisés s'explique notamment par le décalage du passage de certains jalons techniques à partir desquels la capitalisation est effectuée. Les amortissements 2020 sont sensiblement plus élevés que ceux de 2019 du fait de la hausse des frais de développement immobilisés en 2018 et 2019 notamment. INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES DE R&D NETS EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRES (En millions d'euros) 2020 2019 Investissements corporels nets des cessions (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) et incorporels (hors frais de développement capitalisés) 2 631 3 006 Dépenses d'investissements corporels refacturées à des tiers et autres -83 - 213 Investissements industriels et commerciaux nets hors frais de développement capitalisés (1) 2 548 2 793 En % du chiffre d'affaires Groupe 5,9 % 5,0 % Dépenses de R&D 2 749 3 697 Dépenses de R&D refacturées à des tiers et autres -366 - 521 Dépenses de R&D nettes (2) 2 383 3 176 En % du chiffre d'affaires Groupe 5,5 % 5,7 % Investissements et dépenses de R&D nets (1) + (2) 4 931 5 969 En % du chiffre d'affaires Groupe 11,3 % 10,7 % En 2020, les investissements et dépenses de R&D nets, en baisse de 1038 millions d'euros, se sont établis à 11,3% du chiffre d'affaires Groupe contre 10,7 % en 2019. 2.1.4. POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE AU 31 DÉCEMBRE 2020 VARIATION DE LA POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros) Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2019 Free cash flow opérationnel 2020 Dividendes reçus Dividendes payés aux actionnaires de Renault et aux actionnaires minoritaires Investissements financiers et autres +1 734 - 4 551 +11 -11 - 762 Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2020 -3 579 Au-delà du free cash flow opérationnel de l'Automobile négatif à hauteur de -4 551 millions d'euros, la baisse de 5 313 millions d'euros de la position nette de liquidité de l'Automobile par rapport au 31 décembre 2019 s'explique pour moitié par des investissements financiers, et pour moitié par d'autres effets (impact IFRS16, reclassements de dettes, dépôt de garantie). POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Passifs financiers non courants - 12 519 - 7 927 Passifs financiers courants - 5 147 -3 875 Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement + 118 +64 Actifs financiers courants + 1 020 + 1 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie + 12 949 +12 298 Position nette de liquidité de l'Automobile -3 579 +1 734 Sur l'année 2020, Renault SA a émis via son programme EMTN un Eurobond de 1 milliard d'euros (maturité de cinq ans et demi). Par ailleurs, Renault SA a mis en place en Juin 2020 une convention de crédit bancaire de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie de l'État Français. Cette ligne de crédit, utilisable seulement jusqu'au 31 décembre 2020 en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, a fait l'objet de plusieurs tirages pour un montant global de 4 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2020, la réserve de liquidité de l'Automobile (AVTOVAZ inclus) s'établit à 16,4 milliards d'euros. Cette réserve est constituée de : • 12,95 milliards d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ;

• 3,43 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Pour RCI Banque, au 31 décembre 2020, les sécurités disponibles s'élèvent à 16,6 milliards d'euros. Elles comprennent : • des accords de crédits confirmés non tirés pour 4,5 milliards d'euros ;

• des créances mobilisables en banque centrale pour 4,5 milliards d'euros ;

• des actifs hautement liquides (HQLA) pour 7,4 milliards d'euros ;

• et un montant d'actifs financiers de 0,3 milliard d'euros. Document non audité - Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours d'émission. 2.2. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS RÉSUMÉS 2.2.1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions d'euros) Notes 2020 2019 Chiffre d'affaires 4 43 474 55 537 Coûts des biens et services vendus (36 257) (44 665) Frais de recherche et développement 10-A (2 569) (2 658) Frais généraux et commerciaux (4 985) (5 552) Autres produits et charges d'exploitation 6 (1 662) (557) Autres produits d'exploitation 6 181 80 Autres charges d'exploitation 6 (1 843) (637) Résultat d'exploitation (1 999) 2 105 Coût de l'endettement financier net 7 (337) (311) Coût de l'endettement financier brut 7 (355) (386) Produits relatifs à la trésorerie et aux placements 7 18 75 Autres produits et charges financiers (145) (131) Résultat financier 7 (482) (442) Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (5 145) (190) Nissan 12 (4 970) 242 Autres entreprises associées et coentreprises 13 (175) (432) Résultat avant impôts (7 626) 1 473 Impôts courants et différés 8 (420) (1 454) Résultat net (8 046) 19 Résultat net - part des actionnaires de la société mère (8 008) (141) Résultat net - part des participations ne donnant pas le contrôle (38) 160 Résultat net de base par action (¹) (en euros) (29,51) (0,52) Résultat net dilué par action (¹) (en euros) (29,51) (0,52) Nombre d'actions retenu (en milliers) Pour le résultat net de base par action 9 271 349 271 639 Pour le résultat net dilué par action 9 271 349 271 639 (1) Résultat net - part des actionnaires de la société mère rapporté au nombre d'actions indiqué. 2.2.2. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 2020 2019 Brut Effet Net Brut Effet Net (En millions d'euros) impôts impôts RÉSULTAT NET (7 626) (420) (8 046) 1 473 (1 454) 19 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL PROVENANT DE LA SOCIÉTÉ MÈRE ET SES FILIALES éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 76 (66) 10 (137) 49 (88) Écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies (62) (62) (124) (194) 50 (144) Instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres 138 (4) 134 57 (1) 56 éléments qui sont, ou qui seront ultérieurement, reclassés en résultat (665) (1) (666) (8) (81) (89) Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger (652) - (652) 119 - 119 Écarts de change résultant de la conversion des activités dans les économies hyperinflationnistes (21) - (21) (40) - (40) Couverture partielle de l'investissement dans Nissan - - - (70) (87) (157) Couvertures de flux de trésorerie (1) 8 (1) 7 (17) 6 (11) Total des autres éléments du résultat global provenant de la société mère et ses filiales (A) (589) (67) (656) (145) (32) (177) PART DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES DANS LES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 146 - 146 24 - 24 Écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies 94 - 94 23 - 23 Autres éléments 52 - 52 1 - 1 éléments qui sont, ou qui seront ultérieurement, reclassés en résultat (1 268) - (1 268) 327 - 327 Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger (1 228) - (1 228) 382 - 382 Autres éléments (40) - (40) (55) - (55) Total de la part des entreprises associées et des coentreprises dans les autres éléments du résultat global (B) (1 122) - (1 122) 351 - 351 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (A) + (B) (1 711) (67) (1 778) 206 (32) 174 résultat global (9 337) (487) (9 824) 1 679 (1 486) 193 Dont part des actionnaires de la société mère (9 760) 35 Dont part des participations ne donnant pas le contrôle (64) 158 (1) Dont 7 millions d'euros reclassés en résultat net en 2020 (10 millions d'euros en 2019). 2.2.3. SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ACTIFS (En millions d'euros) Notes 31 déc. 2020 31 déc. 2019 ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et goodwill 10-A Immobilisations corporelles 10-B 17 135 16 900 Participations dans les entreprises associées et coentreprises 15 120 21 232 Nissan 12 14 618 20 622 Autres entreprises associées et coentreprises 13 502 610 Actifs financiers non courants 22 1 253 1 072 Impôts différés actifs 8 651 1 016 Autres actifs non courants 17 956 1 224 Total actifs non courants 41 462 48 393 ACTIFS COURANTS Stocks 14 5 640 5 780 Créances de Financement des ventes 15 40 820 45 374 Créances clients de l'Automobile 16 910 1 258 Actifs financiers courants 22 1 181 2 216 Créances d'impôts courants 17 153 86 Autres actifs courants 17 3 874 4 082 Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 21 697 14 982 Total actifs courants 74 275 73 778 Total actifs 115 737 122 171 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) Notes 31 déc. 2020 31 déc. 2019 (1) CAPITAUX PROPRES Capital Primes d'émission Titres d'autocontrôle (284) (344) Réévaluation des instruments financiers 384 232 Écart de conversion (4 108) (2 235) Réserves 31 876 32 140 Résultat net - part des actionnaires de la société mère (8 008) (141) Capitaux propres - part des actionnaires de la société mère 24 772 34 564 Capitaux propres - part des participations ne donnant pas le contrôle 566 767 Total capitaux propres 18 25 338 35 331 PASSIFS NON COURANTS Impôts différés passifs 8 922 1 044 Provisions pour engagements de retraite et assimilés - part à plus d'un an 19 1 544 1 636 Provisions pour risques et charges - part à plus d'un an 20 1 356 1 458 Passifs financiers non courants 23 13 423 8 794 Provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines - part à plus d'un an 21 179 187 Autres passifs non courants 21 1 685 1 734 Total passifs non courants 19 109 14 853 PASSIFS COURANTS Provisions pour engagements de retraite et assimilés - part à moins d'un an 19 103 64 Provisions pour risques et charges - part à moins d'un an 20 1 570 1 064 Passifs financiers courants 23 3 924 2 780 Dettes de Financement des ventes 23 47 547 47 465 Fournisseurs 8 277 9 582 Dettes d'impôts courants 21 221 223 Provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines - part à moins d'un an 21 6 8 Autres passifs courants 21 9 642 10 801 Total passifs courants 71 290 71 987 Total capitaux propres et passifs 115 737 122 171 6 949 1 127 3 785 (1) Les données au 31 décembre 2019 ont été modifiées pour tenir compte de l'indexation des éléments de capitaux propres en économie hyperinflationniste, conformément à l'interprétation émise par l'IFRS IC en mars 2020 (voir note 2-A2). 2.2.4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Solde au 31 décembre 2018 Résultat net 2019 Autres éléments du résultat global (2) Résultat global 2019 Affectation du résultat net 2018 Nombre d'actions (en milliers) CapitalPrimes d'émissionTitres RéévaluationÉcart de conversionRéserves (1)d'auto-contrôle des instruments financiers 295 722 1 127 3 785 (400) 236 (2 536) 29 975 (4) 301 301 (121) (4) (121) 3 302 Distribution (966) (Acquisitions) cessions de titres d'autocontrôle et effets des augmentations de capital 56 Variations des parts d'intérêts (5) Coûts des paiements fondés sur des actions et autres (45) Solde au 31 décembre 2019 Résultat net 2020 Autres éléments du résultat global (2) Résultat global 2020 295 722 1 127 3 785 (344) 232 (2 235) 32 140 152 152 (1 873) (31) (1 873) (31) Affectation du résultat net 2019 (141) Distribution (Acquisitions) cessions de titres d'auto-contrôle et effets desaugmentations de capital 60 Variations des parts d'intérêt (23) Coûts des paiements fondés sur des actions et autres (69) Solde au 31 décembre 2020 295 722 1 127 3 785 (284) 384 (4 108) 31 876 Résultat net revenant aux actionnaires de la société mère (8 008) (8 008) (8 008) (3 302) 3 302 (141) (141) (141) 141 Capitaux propres part des actionnaires de la société mère Total capitaux propres 35 489 599 36 088 (141) 176 160 (2) 19 174 35 158 193 (966) 56 (5) (45) (96) 106 (1 062) 56 101 (45) 34 564 767 35 331 (8 008) (1 752) (38) (26) (8 046) (1 778) (9 760) (64) (9 824) 60 (23) (69) (21) (119) 3 (21) 60 (142) (66) 24 772 566 25 338 (1) Les réserves ont été retraitées au titre de l'indexation des éléments de capitaux propres en économie hyperinflationniste, désormais reconnue en écart de conversion conformément à la décision de l'IFRS IC de mars 2020 (voir note 2-A2). Le résultat global a également été ajusté.

(2) La variation des réserves correspond aux écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies constatés sur la période. Les éléments contribuant à la variation des capitaux propres consolidés de 2020 sont commentés en note 18. 2.2.5. FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Notes Résultat net Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 26-A Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (1) Dividendes reçus des sociétés cotées (2) Variation nette des crédits consentis à la clientèle Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Émission d'emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C Remboursement d'emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C Variation nette des autres dettes du Financement des ventes Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 26-B FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS Intérêts reçus Intérêts payés Impôts courants (payés) / reçus FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION Investissements incorporels et corporels 26-C Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise Acquisitions d'autres participations Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée Cessions d'autres participations Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 18-D Transaction avec les participations ne donnant pas le contrôle Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 18-H (Achats) ventes de titres d'autocontrôle Flux de trésorerie avec les actionnaires Émission d'emprunts obligataires de l'Automobile 23-C Remboursement d'emprunts obligataires de l'Automobile 23-C Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l'Automobile Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 23-B FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1) La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. 2020 2019 (8 046) 19 (11) (46) 4 750 3 809 5 145 190 1 513 1 937 5 4 3 356 5 913 11 625 287 (2 612) 2 820 (659) 3 107 (3 271) 1 598 3 869 (2 621) (4 034) 2 195 3 696 884 (428) 2 056 3 103 (929) (1 059) (1 192) 1 214 6 409 6 525 71 78 (352) (368) (375) (636) 5 753 5 599 (4 208) (5 022) 187 31 - 5 (129) (157) - 2 (146) 36 57 (2) (4 239) (5 107) - (1 035) 10 (10) (21) (96) (44) (36) (55) (1 177) 1 000 1 557 (590) (574) 5 250 (59) 5 660 924 5 605 (253) 7 119 239 (2) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d'euros en 2020 et 46 millions d'euros en 2019) et Nissan (579 millions d'euros en 2019). (En millions d'euros) 2020 2019 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 14 982 14 777 Augmentation (diminution) de la trésorerie 7 119 239 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (404) (34) Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture (1) 21 697 14 982 (1) La trésorerie faisant l'objet de restrictions d'utilisation est décrite en note 22-D. 2.2.6. NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS 2.2.6.1. Informations sur les secteurs opérationnels et les Régions Les secteurs opérationnels retenus par Renault sont les suivants : • «Automobile» qui comprend deux secteurs distincts : - « Automobile hors AVTOVAZ » regroupant les activités automobiles du Groupe tel qu'elles étaient avant la prise de contrôle au sens d'IFRS10 du groupe AVTOVAZ ; ce secteur comprend les filiales de production, de commercialisation, de distribution de véhicules particuliers et utilitaires légers, les filiales de service automobile pour les marques Renault, Dacia et Samsung ainsi que les filiales assurant la gestion de la trésorerie du secteur ; il comprend aussi les participations dans les entreprises associées et coentreprises du domaine automobile, la principale étant Nissan. - « AVTOVAZ », constitué fin 2016, qui comprend le groupe AVTOVAZ, constructeur automobile russe, et sa société mère Alliance Rostec Auto b.v. depuis leur prise de contrôle au sens d'IFRS 10 en décembre 2016.

• «Financement des ventes», considéré par le Groupe comme une activité réalisant des opérations d'exploitation à part entière, exercée par RCIBanque, ses filiales et participations dans des entreprises associées et coentreprises auprès du réseau de distribution et de la clientèle finale.

• «Services de Mobilité», constitué à compter du 1er janvier 2020, réunissant sous la holding Renault M.A.I. (Mobility As an Industry) les activités de service dans les nouvelles mobilités. Le secteur inclut les entités Flit Technologies Ltd et ses filiales (centrale de réservation pour taxis), Coolnagour Ltd et ses filiales (développement de software pour taxis sous la marque iCabbi), Glide.io (servicesd'autopartage) ainsi que la coentreprise Car Sharing Mobility (services d'autopartage sous la marque Zity). Les données 2019 n'ont pas été retraitées du fait du caractère non significatif des opérations, comprises dans le secteur Financement des ventes jusqu'en décembre 2019. Le résultat sectoriel examiné régulièrement par le Comité exécutif Groupe, identifié comme le «principal décideur opérationnel», est la marge opérationnelle dont la définition est inchangée par rapport aux exercices précédents et est détaillée dans la note 2-D Présentation des comptes consolidés. Depuis 2020, ce résultat intermédiaire n'est plus présenté au sein du compte de résultat consolidé mais uniquement dans le compte de résultat consolidé par secteur opérationnel ci-après. La marge opérationnelle exclut notamment les charges de restructuration dont la définition a été revue pour s'aligner sur celle donnée dans la norme IAS37 - Provisions, Passifs éventuels et Actifs éventuels, selon laquelle, «Une restructuration est un programme planifié et contrôlé par la direction, qui modifie de façon significative : a) soit le champ d'activité d'une entité ; b) soit la manière dont cette activité est gérée». L'impact de cette modification sur la période précédente est jugé non significatif et impraticable. En conséquence, les montants des marges opérationnelles de ces exercices n'ont pas été retraités. La nouvelle organisation autour des marques annoncée par Luca de Méo avec prise d'effet en 2021 ne sera pas de nature à modifier les secteurs opérationnels tels que définis ci-dessus. La présentation des résultats des activités au Board of Management (remplace le Comité exécutif Groupe au 1er janvier 2021), identifié comme le «principal décideur opérationnel», se poursuivra selon la même décomposition que celle en vigueur au 31 décembre 2020. A. Informations par secteur opérationnel A1. Compte de résultat consolidé par secteur opérationnel Automobile hors RÉSULTATS FINANCIERS 2.2. COMpTES CONSOLIDéS ANNUELS réSUMéS AVTOVAZ (1) Opérations intra- (En millions d'euros) AVTOVAZ (1) Automobile 2020 Chiffre d'affaires externe au Groupe 37 736 2 581 - Chiffre d'affaires intersecteurs 95 651 (651) Chiffre d'affaires du secteur 37 831 3 232 (651) Marge opérationnelle (2) (3) (1 452) 140 1 Résultat d'exploitation (3 061) 129 1 Résultat financier (4) (414) (52) - Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (5 161) - - Résultat avant impôts (8 636) 77 1 Impôts courants et différés 55 (273) - Résultat net (8 581) (196) 1 Total Automobile Total consolidé 40 317 95 40 412 (1 311)

(2 931) (466) (5 161) (8 558) (218) (8 776) 3 138 21 19 - 1 (117) 3 159

20 (117) 1 007 990 (15) (35) (60) (1) 19 994 (205) 789 (3) (64) 1 (63) 2 2 - - 2 2 4 43 474 - 43 474 (337) (1 999) (482) (5 145) (7 626) (420)

(8 046) (1) Le chiffre d'affaires externe du Groupe du secteur Automobile hors AVTOVAZ comporte le chiffre d'affaires réalisé par ce secteur avec le groupe AVTOVAZ (218 millions d'euros pour l'année 2020). Ce dernier apparaît en conséquence dans les opérations intersecteurs du secteur AVTOVAZ.

(2) Les informations sur les dotations aux amortissements et aux pertes de valeur sont données dans le tableau des flux de trésorerie consolidés par secteur opérationnel.

(3) La marge opérationnelle de l'Automobile hors AVTOVAZ en contribution après élimination des opérations intersecteurs s'établit à (1 450) millions d'euros pour l'année 2020.

(4) Les dividendes reçus du Financement des ventes sont comptabilisés dans le résultat financier de l'Automobile et sont éliminés dans les opérations intersecteurs. Au cours de l'année 2020, aucun dividende n'a été versé. Automobile AVTOVAZ (1) Opérations hors intra- (En millions d'euros) AVTOVAZ (1) Automobile 2019 Chiffre d'affaires externe au Groupe 49 002 3 130 - Chiffre d'affaires intersecteurs 105 774 (774) Chiffre d'affaires du secteur 49 107 3 904 (774) Marge opérationnelle (2) 1 289 156 (1) Résultat d'exploitation 762 130 (1) Résultat financier (3) 179 (111) - Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (213) 2 - Résultat avant impôts 728 21 (1) Impôts courants et différés (1 122) 51 - Résultat net (394) 72 (1) Total Automobile Total consolidé 52 132 105 52 237 1 444 891 68 (211) 748 (1 071) (323) 3 405 - - 18 - (123) 3 423 - (123) 1 223 - (5) 1 294 - (80) (10) - (500) 21 1 305 (383) 922 - -

- (580) - -

- (580) 55 537 - 55 537 2 662 2 105 (442) (190) 1 473 (1 454) 19 (1) Le chiffre d'affaires externe du Groupe du secteur Automobile hors AVTOVAZ comporte le chiffre d'affaires réalisé par ce secteur avec le groupe AVTOVAZ (246 millions d'euros pour l'année 2019). Ce dernier apparaît en conséquence dans les opérations intersecteurs du secteur AVTOVAZ.

(2) Les informations sur les dotations aux amortissements et aux pertes de valeur sont données dans le tableau des flux de trésorerie consolidés par secteur opérationnel.

(3) Les dividendes reçus du Financement des ventes sont comptabilisés dans le résultat financier de l'Automobile et sont éliminés dans les opérations intersecteurs. Au cours de l'année 2019, leur montant s'est élevé à 500 millions d'euros. A2. Situation financière consolidée par secteur opérationnel Automobile AVTOVAZ Opérations hors intra- Automobile 1 569 - 2 - - (670) - - 21 - 5 (32) 1 597 (702) 262 - 130 (113) - (4) 274 (2) 558 (133) 1 224 (252) 2 821 (954) AVTOVAZ 31 DÉCEMBRE 2020 ACTIFS (En millions d'euros) ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et corporelles Participations dans les entreprises associées et les coentreprises Actifs financiers non courants - titres de sociétés Actifs financiers non courants - autres valeurs 21 432 14 981 7 908 mobilières, prêts et dérivés sur opérations 257 de financement de l'Automobile Impôts différés actifs 416 Autres actifs non courants 795 Total actifs non courants ACTIFS COURANTS Stocks Créances sur la clientèle Actifs financiers courants Créances d'impôts courants et autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Total actifs courants Total actifs 68 435 22 646 45 789 12 524 1 065

1 053

2 667 5 337 Total Automobile Total consolidé 23 001 14 983 7 238 257 437 768 46 684 415 129 3 - 214 188 949 66 7 - 1 - (6 244) - - - (1) - - 73 (6 244) 23 482 15 120 997 256 651 956 41 462 5 599 1 070 1 061 2 939 12 949 23 618 41 41 983 943 - - 2 (1 325) -(823) 6 122 5 (5 039) 8 738 57 827 15 (5) 22 (7 192) 5 640 41 730 1 181 4 027 21 697 74 275 70 302 58 776 95 (13 436) 115 737 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) CAPITAUX PROPRES 25 346 678 (671) 25 353 6 195 48 (6 258) 25 338 PASSIFS NON COURANTS Provisions - part à plus d'un an Passifs financiers non courants Impôts différés passifs 2 454 11 489 21 1 030 - - 314 34 (1) Autres passifs non courants Total passifs non courants 1 408 37 (32) 15 665 1 122 (33) 2 475 12 519 347 1 413 16 754 604 890 573 270 2 337 - 15 2 2 19 - (1) - - (1) 3 079 13 423 922 1 685 19 109 PASSIFS COURANTS Provisions - part à moins d'un an Passifs financiers courants Fournisseurs et dettes de Financement des ventes 1 575 56 - 5 145 139 (137) Dettes d'impôts courants et autres passifs courants Total passifs courants 8 025 12 679 27 424 452 (108) 374 (5) 1 021 (250) 1 631 5 147 8 369 13 048 28 195 49 (1) -(1) 18 (1 240) 48 298 2 (845) 1 898 8 (5 091) 50 244 28 (7 177) 1 679 3 924 55 824 9 863 71 290 Total capitaux propres et passifs 68 435 2 821 (954) 70 302 58 776 95 (13 436) 115 737

31 DÉCEMBRE 2019 ACTIFS (En millions d'euros) ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et corporelles Participations dans les entreprises associées et les coentreprises Actifs financiers non courants - titres de sociétés Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement de l'Automobile Impôts différés actifs Autres actifs non courants Total actifs non courants ACTIFS COURANTS Stocks Créances sur la clientèle Actifs financiers courants Créances d'impôts courants et autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Total actifs courants Total actifs Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZOpérations intra Automobile 21 087 21 701 1 740 3 - - 7 478 - (1 025) 475 194 - 341 - - 971 128 (108) 51 906

2 212 (1 133) 5 379 352 -

1 175 183 (87)

1 197 5 (7)

3 003 12 231 66 (3) 70 (3) 22 985 676 (100) 74 891 2 888 (1 233) Total Automobile Total consolidé 23 441 21 090 6 453 194 816 991 52 985 408 142 2 - 200 233 985 - -- - - (5 577) - - -- - -

- (5 577) 23 849 21 232 878 194 1 016 1 224 48 393 5 731 1 271 1 195 3 066 12 298 23 561 49 - -46 252 - (891) 1 948 - (927) 5 984 - (4 882) 2 762 -(78) 56 995

- (6 778) 5 780 46 632 2 216 4 168 14 982 73 778 76 546 57 980 -(12 355) 122 171 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) CAPITAUX PROPRES 35 214 1 108 (1 028) 35 294 5 632 -(5 595) 35 331 PASSIFS NON COURANTS Provisions - part à plus d'un an Passifs financiers non courants Impôts différés passifs 2 604

7 106 428 37 821 40 - - - Autres passifs non courants Total passifs non courants 1 554 20 (108)

11 692 918 (108) 2 641 7 927 468 1 466 12 502 640 867 576 268 2 351 - - - - -- - - - - 3 281 8 794 1 044 1 734 14 853 PASSIFS COURANTS Provisions - part à moins d'un an Passifs financiers courants Fournisseurs et dettes de Financement des ventes 1 034 66 -

3 785 100 (10) Dettes d'impôts courants et autres passifs courants Total passifs courants

9 520 13 646 27 985 487 (84) 209 (3) 862 (97) 1 100 3 875 9 923 13 852 28 750 36 -- - - (1 095) 48 253

- (1 129) 1 708

- (4 536) 49 997

- (6 760) 1 136 2 780 57 047 11 024 71 987 Total capitaux propres et passifs 74 891 2 888 (1 233) 76 546 57 980 -(12 355) 122 171 A3. Flux de tresorerie par secteur operationnel Automobile AVTOVAZ Opérations hors intra- (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile 2020 Résultat Net (1) (8 581) (196) 1 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (11) - - Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 4 571 80 - Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 5 160 - - Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 754 317 - Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 3 2 - Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (2) 1 896 203 1 Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 11 - - Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - Variation des actifs immobilisés donnés en location (839) - - Variation du besoin en fonds de roulements avant impôts (1 527) 233 (78) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (459) 436 (77) Intérêts reçus 51 22 (4) Intérêts payés (297) (81) 4 Impôts courants (payés) / reçus (127) (8) - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION (832) 369 (77) Investissements incorporels (1 412) (74) - Investissements corporels (2 602) (182) 83 Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 187 6 (6) Acquisitions et cessions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise - - - Acquisitions et cessions d'autres participations,et autres (281) - - Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile 42 2 (2) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (4 066) (248) 75 Flux de trésorerie avec les actionnaires (44) - - Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 5 476 437 (143) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 5 432 437 (143) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 534 558 (145) Total Automobile Total consolidé (8 776) (11) 4 651 5 160 1 071 5 2 100 11 - - (839) (1 372) (100) 789 (63) 4 - - -83 (19) 452 -16 4 14 - - - (24) - 1 305 - (29) (20) - - 2 837

2 154 (90) 180 - - - 2 270 (98) - (2) 6 386 (27) 150 (8 046) (11) 4 750 5 145 1 513 5 3 356 11 3 107 2 056 (929) (1 192) 6 409 69 (374) (135) (540) - - (240) 2 - - - 22 - 6 146 (25) 172 71 (352) (375) 5 753 (1 486)

(2 701) 187 - (281) 42 (4 239) (3) (11) (7) - - - - (10) - - - (23) (2) (36) - - - - 29 17 46 (1 500)

(2 708) 187 - (275) 57 (4 239) (44) 5 770 5 726 (11) 29 (29) - 23 (133) (11) 52 (162) (55) 5 660 5 605 947 6 125 (9) 56 7 119 (1) Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. En 2020, aucun dividende n'a été versé.

(2) La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées.

(3) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d'euros). Automobile AVTOVAZ Opérations hors intra- (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile 2020 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 12 231 70 (3) Augmentation (diminution) de la trésorerie 534 558 (145) Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (241) (70) 15 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture 12 524 558 (133) Total Automobile Total consolidé 12 298 947 (296) 12 949 2 762 - (78)

6 125 (149) (9) 56 24 17 8 738 15 (5) 14 982 7 119 (404) 21 697 Automobile AVTOVAZ Opérations hors intra (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile 2019 Résultat net (1) (394) 72 (1) Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (46) - - Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 3 607 120 - Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 213 (2) - Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 1 355 50 - Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 4 - - Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (2) 4 739 240 (1) Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 625 - - Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - Variation des actifs immobilisés donnés en location (1 002) - - Variation du besoin en fonds de roulements avant impôts 1 829 15 - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 191 255 (1) Intérêts reçus 73 5 - Intérêts payés (301) (87) 1 Impôts courants (payés) / reçus (367) (11) - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION 5 596 162 - Investissements incorporels (2 016) (67) - Investissements corporels (2 846) (95) 15 Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 16 27 (14) Acquisitions et cessions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (55) (9) - Acquisitions et cessions d'autres participations, et autres (120) - - Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile (3) 1 - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5 024) (143) 1 Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 165) (1) - Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 1 180 (49) - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 15 (50) - Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 587 (31) 1 Total Automobile Total consolidé (323) (46) 3 727 211 1 405 4 4 978 625 - - (1 002) 1 844 6 445 922 (580) - -82 (21) 475 - 1 458 - - - 57 - (523) - (3 353) 2 968 (57) (635) 82 135 - 5 381 (301) 19 (46) 3 809 190 1 937 4 5 913 625 (3 271) 3 103 (1 059) 1 214 6 525 78 (387) (378) 5 758 - - (258) 123 - 19 - (282) 78 (368) (636) 5 599 (2 083) (2 926) 29 (64) (120) (2) (5 166) (3) (10) 2 71 (1) - 59 - - - - - - - (2 086) (2 936) 31 7 (121) (2) (5 107) (1 166) 1 131 (35) (511) 500 - (207) (511) 293 (1 177) 924 (253) 557 (329) 11 239 (1) Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. Leur montant s'est élevé à 500 millions d'euros en 2019.

(2) La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées.

(3) Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d'euros) et Nissan (579 millions d'euros). Automobile AVTOVAZ Opérations hors intra (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile 2019 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 11 691 89 (3) Augmentation (diminution) de la trésorerie 587 (31) 1 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (47) 12 (1) Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture 12 231 70 (3) Total Automobile Total consolidé 11 777 557 (36)

12 298 3 094 (94) (329) 11 (3) 5 2 762 (78) 14 777 239 (34) 14 982 A4. Autres informations relatives au secteur automobile : position nette de liquidite ou endettement financier net, free cash flow opérationnel et ROCE La position nette de liquidité ou l'endettement financier net, le free cash flow opérationnel et le ROCE ne sont présentés que pour l'Automobile. Position nette de liquidité ou endettement financier net Le Groupe inclut dans la position nette de liquidité ou l'endettement financier net, l'ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d'intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières ou les prêts du secteur. Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra- Automobile AVTOVAZ Automobile (11 489) (1 030) - (12 519) (5 145) (139) 137 (5 147) Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 118 - - 118 Actifs financiers courants 1 024 - (4) 1 020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 524 558 (133) 12 949 Position nette de liquidité (endettement financier net) de l'Automobile (2 968) (611) - (3 579) Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra- Automobile 31 DÉCEMBRE 2019 (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Passifs financiers non courants (7 106) (821) - (7 927) Passifs financiers courants (3 785) (100) 10 (3 875) Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 64 - - 64 Actifs financiers courants 1 180 1 (7) 1 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 231 70 (3) 12 298 Position nette de liquidité (endettement financier net) de l'Automobile 2 584 (850) - 1 734 Free cash flow opérationnel Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra- Automobile 2020 (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) avant intérêts et impôts 1 896 203 1 2 100 Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts (1) (1 527) 233 (78) (1 372) Intérêts reçus par l'Automobile 51 22 (4) 69 Intérêts payés par l'Automobile (297) (81) 4 (374) Impôts courants (payés) / reçus (127) (8) - (135) Investissements corporels et incorporels nets des cessions (3 827) (250) 77 (4 000) Véhicules et batteries donnés en location (839) - - (839) Free cash flow opérationnel de l'Automobile (4 670) 119 - (4 551) Dont paiements au titres des dépenses de restructuration (325) (14) - (339) Free cash flow opérationnel de l'Automobile hors restructuration(2) (4 345) 133 - (4 212) Passifs financiers non courants Passifs financiers courants 31 DÉCEMBRE 2020 (En millions d'euros) (1) Les paiements des dettes fournisseurs faisant partie d'un programme d'affacturage inversé et analysés comme un financement ne sont pas pris en compte dans la variation du besoin en fonds de roulement mais dans les flux de financement (voir notes 2-A2 et 2-P). Les flux de financement à ce titre en 2020 se sont élevés à 173 millions d'euros (127 millions d'euros en 2019 classés dans la variation du besoin en fonds de roulement).

(2) La définition des restructurations est présentée en introduction de la note 4.2.6.1. et les montants comptabilisés en résultat de la période sont présentés en note 6-A. Un free cash flow opérationnel hors restructuration est présenté du fait d'un objectif pour 2020 communiqué initialement en février 2020 sur cette mesure de performance. Cet objectif a été suspendu du fait de la pandémie Covid-19 lors de l'enregistrement du Document d'Enregistrement Universel en avril 2020. Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra- Automobile 2019 (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) avant intérêts et impôts 4 739 240 (1) 4 978 Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 1 829 15 - 1 844 Intérêts reçus par l'Automobile 73 5 - 78 Intérêts payés par l'Automobile (301) (87) 1 (387) Impôts courants (payés) / reçus (367) (11) - (378) Investissements corporels et incorporels nets des cessions (4 846) (135) 1 (4 980) Véhicules et batteries donnés en location (1 002) - - (1 002) Free cash flow opérationnel de l'Automobile(1) 125 27 1 153 (1) La définition du free cash flow opérationnel de l'Automobile est inchangée en 2019 et n'intègre pas les évolutions normatives de 2020. ROCE secteur Automobile. Les titres des entités des secteurs Financement Le ROCE (Return On Capital Employed) est un indicateur de mesure des ventes, Services de Mobilité, Nissan et Daimler ne sont pas inclus de la rentabilité des capitaux investis. Il est présenté au niveau du dans la définition des capitaux investis par l'Automobile. (En millions d'euros) Marge opérationnelle Taux d'imposition normatif Marge opérationnelle après impôts (A) (1) Immobilisations corporelles, incorporelles et goodwill Participations dans les entreprises associées et les coentreprises hors Nissan 31 déc. 2020 31 déc. 2019 (1 311) 1 444 28% 28% (944) 1 040 23 001 23 441 365 468 Actifs financiers non courants - titres de sociétés hors RCI Banque SA, Renault M.A.I. et Daimler 43 64 Besoin en fonds de roulement (12 454) (14 182) Capitaux employés (B) 10 955 9 791 Rentabilité des capitaux employés (ROCE = A/B) (8,6) % 10,6 % (1) L'approche retenue pour la détermination du ROCE inclut un effet théorique d'imposition, déterminé à partir d'un taux normatif de 28%. Le Besoin en fonds de roulement est déterminé à partir des éléments suivants de l'information sectorielle : (En millions d'euros) 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Autres actifs non courants 768 991 Stocks 5 599 5 731 Créances sur la clientèle 1 070 1 271 Créances d'impôts courants et autres actifs courants 2 939 3 066 Autres passifs non courants (1 413) (1 466) Fournisseurs (8 369) (9 923) Dettes d'impôts courants et autres passifs courants (13 048) (13 852) Besoin en fonds de roulement (12 454) (14 182) B. Informations par Régions Le chiffre d'affaires consolidé est présenté par zone d'implantation de la clientèle. La présentation par Région correspond au découpage géographique en vigueur dans l'organisation du Groupe. Les Régions sont définies en Les immobilisations corporelles et incorporelles sont présentées par section 1.3.1.1 du Document d'enregistrement universel. région d'implantation des filiales et des activités conjointes. Europe (1)Amériques ChineAfrique Moyen-OrientEurasie (En millions d'euros) Inde Asie-Pacifique Total consolidé 2020 Chiffre d'affaires - Dont AVTOVAZ Immobilisations corporelles et incorporelles - Dont AVTOVAZ 2019 Chiffre d'affaires - Dont AVTOVAZ Immobilisations corporelles et incorporelles - Dont AVTOVAZ (1) Dont France : (En millions d'euros) Chiffre d'affaires Immobilisations corporelles et incorporelles 2019 13 581 13 773 2020 DIRECTION DES RELATIONS FINANCIÈRES investor.relations@renault.com13-15, quai Le Gallo 92513 Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : + 33 (0)1 76 84 53 09 group.renault.com Réalisation:SophieBerlioz.fr - Couverture:©JulienOppenheim/Concept-carMorphoz(Z36) Attachments Original document

Permalink Disclaimer Renault SA published this content on 19 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 February 2021 09:55:00 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RENAULT 11:29 RENAULT : dans les profondeurs du CAC après une perte nette historique en 2020 AO 11:18 EUROPE : Les marchés européens restent sur leurs gardes, surveillant les taux AW 10:58 RENAULT : Groupe Renault - 2020 - Présentation analystes PU 10:56 RENAULT : Groupe Renault - Communiqué de presse - Résultats financiers 2020 PU 10:56 CAC40 : profite d'un rebond après les indices PMI CF 10:56 RENAULT : Groupe renault - rapport d'activite 2020 PU 10:50 LUCA DE MEO : L'année 2021 débute difficilement, perte record en 2020 RE 10:48 RENAULT SA : Jefferies maintient sa recommandation neutre ZD 10:10 Débuts hésitants en Europe entre indicateurs mitigés et bons résultats RE 10:07 BOURSE DE PARIS : Paris se remplume AW Recommandations des analystes sur RENAULT 10:48 RENAULT SA : Jefferies maintient sa recommandation neutre ZD 18/02 RENAULT SA : JP Morgan optimiste sur le dossier ZD 17/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, EssilorLuxottica, Euronext, Roche, Michelin, M..

Données financières EUR USD CA 2020 43 587 M 52 795 M - Résultat net 2020 -7 395 M -8 957 M - Dette nette 2020 2 536 M 3 071 M - PER 2020 -1,42x Rendement 2020 0,04% Capitalisation 10 767 M 13 008 M - VE / CA 2020 0,31x VE / CA 2021 0,25x Nbr Employés 179 565 Flottant 60,7% Graphique RENAULT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RENAULT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 38,88 € Dernier Cours de Cloture 39,80 € Ecart / Objectif Haut 106% Ecart / Objectif Moyen -2,31% Ecart / Objectif Bas -74,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Luca de Meo Chief Executive Officer Clotilde Delbos Chief Financial Officer & Executive Vice President Jean-Dominique Senard Chairman Pascale Sourisse Independent Director Patrick Marie Charles Thomas Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RENAULT 11.30% 13 008 TOYOTA MOTOR CORPORATION 1.71% 214 024 VOLKSWAGEN AG 10.79% 108 951 DAIMLER AG 15.75% 86 458 GENERAL MOTORS COMPANY 25.26% 75 158 BMW AG -1.66% 55 505