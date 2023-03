Renault-Geely : Aramco signe une lettre d'intention pour rejoindre l'entité thermique

Aramco a signé une lettre d'intention en vue de devenir éventuellement actionnaire minoritaire de la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs (PWT), qui sera créée par Geely Holding Group, Geely Automobile Holdings Limited -collectivement dénommés ci-dessus "Geely"-et Renault Group. La nouvelle société se consacrera aux technologies de groupes motopropulseurs thermiques et hybrides



L'investissement d'Aramco serait utilisé pour soutenir la croissance de la sociétée t contribuer à la recherche et au développement, notamment en ce qui concerne les solutions de carburants synthétiques et les motorisations hydrogènes de future génération.Il est prévu que Geely et Renault Group conservent des parts égales dans la nouvelle société indépendante.



Avec un réseau mondial de 17 usines de groupes motopropulseurs et de 5 centres de R&D répartis sur 3continents, la future société sera un fournisseur mondial à part entière et aura une capacité totale de plus de 5 millions de transmissions et moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables par an pour fournir plus de 130 pays et régions.