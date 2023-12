Communiqué officiel de RENAULT

Alpine Racing Ltd finalise la prise de participation de 24 % de son capital pour 200 millions d’euros par le groupe d’investisseurs mené par Otro Capital

Alpine annonce le closing de la prise de participation de 24 % du capital d’Alpine Racing Ltd par un groupe d’investisseurs pour 200 millions d’euros, portant sa valorisation à environ 900 millions de dollars.

Cet investissement vise à soutenir et accélérer le développement de l’écurie de F1 Alpine à l’international.

En octobre 2023, Otro Capital dévoilait l’arrivée d’athlètes et d’investisseurs sportifs internationaux dans son groupe d’investisseurs renforçant ainsi son expertise dans l’univers du sport.





Boulogne-Billancourt, 18 décembre 2023 – Renault Group et Alpine annoncent le closing de l’opération annoncée le 26 juin 2023, qui consiste en l’investissement de 200 millions d’euros au capital d’Alpine Racing Ltd (basée en Angleterre) par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24 %, visant à soutenir la stratégie de croissance d’Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.

La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite de cet investissement qui permettra à Alpine de développer son image en Formule 1 à l’échelle mondiale et dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising.

Le 17 octobre 2023, Otro Capital a annoncé l’arrivée d’athlètes et d’investisseurs sportifs internationaux, vainqueurs de championnats dans son groupe d’investisseurs qui comprend RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments. L’arrivée de ces investisseurs de premier plan renforce le partenariat stratégique entre Otro et Alpine F1, combinant une expertise dans différents domaines de l'écosystème sportif et permettant à Alpine F1 d’atteindre de nouveaux fans :

Patrick Mahomes , quart-arrière des Chiefs de Kansas City, deux fois MPV de la NFL et deux fois MVP du Super Bowl.

, quart-arrière des Chiefs de Kansas City, deux fois MPV de la NFL et deux fois MVP du Super Bowl. Travis Kelce , ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, huit fois consécutif au ProBowl de la NFL et deux fois champion du Super Bowl.

, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, huit fois consécutif au ProBowl de la NFL et deux fois champion du Super Bowl. Rory McIlroy , quatre fois vainqueur d'un championnat majeur de golf et actuellement classé #2 au monde. Rory a investi par l'intermédiaire de Symphony Ventures Capital, un partenariat qui soutient les entreprises innovantes dans les domaines de la santé, de la technologie et du sport.

, quatre fois vainqueur d'un championnat majeur de golf et actuellement classé #2 au monde. Rory a investi par l'intermédiaire de Symphony Ventures Capital, un partenariat qui soutient les entreprises innovantes dans les domaines de la santé, de la technologie et du sport. Anthony Joshua , médaillé d'or olympique de boxe et deux fois ancien champion du monde unifié des poids lourds.

, médaillé d'or olympique de boxe et deux fois ancien champion du monde unifié des poids lourds. Trent Alexander-Arnold , footballeur international anglais et champion de Premier League avec le Liverpool FC (Royaume-Uni).

, footballeur international anglais et champion de Premier League avec le Liverpool FC (Royaume-Uni). Juan Mata , joueur de football professionnel, vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro avec l'équipe nationale espagnole. Ancien joueur de Manchester United et de Chelsea. Cofondateur de l'organisation Common Goal.

, joueur de football professionnel, vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro avec l'équipe nationale espagnole. Ancien joueur de Manchester United et de Chelsea. Cofondateur de l'organisation Common Goal. Roger Ehrenberg, fondateur d'Eberg Ventures, investisseur dans les Marlins de Miami et le Real Salt Lake.





À propos de BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine F1 Team dispute le Championnat du Monde FIA de Formule 1 avec ses pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux vainqueurs en Grands Prix. L’écurie s’est classée quatrième du Championnat Constructeurs en 2022 et poursuit sa quête des sommets en F1. Menée par son CEO Philippe Krief, Alpine est la marque de voitures de sport à la française fondée en 1955 par Jean Rédélé. En 2021, est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes BWT Alpine F1 Team, Alpine Racing et Alpine Cars.

Pour plus d’information: www.alpinecars.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

À propos d’Otro Capital

Otro Capital est une société d'investissement privée spécialisée dans les industries du sport, des médias, des jeux vidéo et du divertissement, qui cible les actifs sous-monétisés et souvent sous-évalués. L'équipe d'Otro, dirigée par Alec Scheiner, Brent Stehlik, Niraj Shah et Isaac Halyard, opére et investit dans l'écosystème sportif depuis vingt-cinq ans. Les investissements ciblés par Otro partagent trois points communs : i) un accès différencié via un réseau d'opérateurs et de propriétaires sportifs, ii) une propriété intellectuelle précieuse, et iii) la capacité à apporter une valeur ajoutée grâce à son expérience en matière de création d'entreprise et à son expertise opérationnelle.

Pour plus d'information : www.otrocapital.com

CONTACTS PRESSE

RELATIONS INVESTISSEURS





ALPINE

David Gendry - david.gendry@alpinecars.com

Mario Almeida - mario.almeida@uk.alpineracing.com

RENAULT GROUP

Rié Yamané - rie.yamane@renault.com

Philippine de Schonen - philippine.de-schonen@renault.com

OTRO CAPITAL

Ben Sosenko - ben@silvertribemedia.com

