Renault Group : Ampere révolutionne la stratégie batterie de Renault Group en intégrant la technologie LFP et les solutions 'cell-to-pack'

1er juillet 2024

Ampere révolutionne la stratégie batterie de Renault Group en intégrant la technologie LFP et les solutions 'cell-to-pack'

UN PLAN STRATÉGIQUE QUI MÈNE DES TRANSFORMATIONS MAJEURES EN UN TEMPS RECORD. PREUVE DES EFFORTS D'AMPERE POUR RÉDUIRE DE MANIÈRE AGRESSIVE LES COÛTS DES VÉHICULES, ET DÉMOCRATISER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN EUROPE

Ampere intègre la technologie LFP (Lithim Fer Phosphate) en complément des batteries NMC (Nickel Manganèse Cobalt), et crée une chaine de valeur en Europe, pour garantir efficacité et prix.

Avec son partenaire LG Energy Solution, Ampere lance la technologie 'Cell-to-Pack', une première mondiale pour des cellules de type « pouch ».

Avec une gamme complète de batteries pour les véhicules développés par Ampere, les clients disposent de la meilleure autonomie au meilleur prix, selon leur usage.

Ces nouvelles technologies permettront de réduire d'environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026.

Ce plan s'inscrit dans la feuille de route d'Ampere de réduction des coûts et d'amélioration des marges et confirme sa capacité à mener des transformations majeures en un temps record.





Boulogne-Billancourt, le 1er juillet, 2024 - Ampere, le spécialiste européen du véhicule électrique intelligent, annonce l'élargissement de son offre de batteries, en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt), actuellement utilisées par Renault Group.

Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies.

Ampere a travaillé main dans la main avec ses fournisseurs LG Energy Solution et CATL à la mise en place d'une chaine de valeur intégrée sur le continent européen, afin d'assurer une compétitivité accrue de la technologie LFP pour ses véhicules fabriqués en Europe. Ces deux partenaires fourniront les batteries LFP qui équiperont plusieurs modèles des gammes Renault et Alpine, et couvriront les besoins pour cette technologie jusqu'en 2030.

En parallèle, les équipes d'Ampere ont conduit avec LG Energy Solution le développement d'une technologie 'Cell-to-Pack'. Cette innovation majeure, une première mondiale pour les batteries de type « pouch », permet d'accroître l'autonomie des véhicules équipés de la chimie LFP en intégrant davantage de cellules, donc d'énergie embarquée, dans un espace donné. La technologie 'Cell-to-pack'1 est également un vecteur de réduction du coût de la batterie.

L'intégration des technologies LFP et 'Cell-to-Pack' permet à Ampere de réduire d'environ 20 % le coût des batteries sur ses véhicules à partir de début 2026.

Avec quatre partenaires de premier plan dans les batteries, Ampere accélère dans un environnement en constante évolution, et démontre l'efficacité de son approche ouverte, avec les meilleurs dans leur domaine :

AESC Envision implanté au sein de son site ElectriCity de Douai (France), pour les batteries NMC

implanté au sein de son site ElectriCity de Douai (France), pour les batteries NMC CATL pour la technologie LFP, depuis son usine en Hongrie

pour la technologie LFP, depuis son usine en Hongrie LGES implanté en Pologne pour les deux technologies : NMC et LFP

implanté en Pologne pour les deux technologies : NMC et LFP Verkor pour la technologie NMC depuis sa gigafactory de Dunkerque (France)

Les batteries sont assemblées à Ampere ElectriCity (Hauts-de-France), au sein de l'atelier batterie de la manufacture de Douai.

Les progrès menés depuis quelques années sur la technologie LFP et le développement de la chaine de valeur en Europe en font désormais une alternative réelle au NMC. Bien que moins dense en énergie que le NMC, elle est parfaitement adaptée à certains usages et en particulier aux petites et moyennes voitures. Moins chère, elle devient une composante importante de l'équation économique des véhicules électriques abordables et de leur démocratisation en Europe.

Ces technologies seront mises en place dans les véhicules en un temps record : les premiers modèles seront équipés de batteries LFP dès début 2026.

« Dans un environnement extrêmement concurrentiel et en constante évolution, notre stratégie batterie est la preuve de l'efficacité de l'approche ouverte et horizontale d'Ampere, avec les meilleurs partenaires, garantissant une allocation intelligente du capital, une flexibilité et une rapidité d'exécution. Ce plan participe à la feuille de route d'Ampere de réduire de 40 % ses coûts d'ici la prochaine génération de véhicules », a indiqué Josep Maria Recasens, Directeur des Opérations d'Ampere.

« Le travail mené avec LG Energy Solution nous a permis de localiser en Europe toute la chaine de valeur autour de la technologie LFP et d'accroitre significativement sa compétitivité, y compris avec le 'Cell-to-Pack'. L'innovation dans les batteries est permanente, et nous travaillons très en amont - notamment avec notre Laboratoire Innovation Cellule Batterie qui ouvrira à Lardy en 2025- afin d'engager nos partenaires très tôt avec nous sur les grandes transformations à venir » a indiqué Philippe Brunet, Directeur ingénierie EV et mécanique, Ampere.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, Renault Group s'appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault - Dacia - Alpine et Mobilize - et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d'Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

A propos d'Ampere

Ampere est le spécialiste européen des véhicules électriques intelligents. Issu de Renault Group, Ampere conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques à la pointe de la technologie et accessibles au plus grand nombre. L'expérience client et l'impact environnemental et social sont intégrés dans tout le process de développement de ses véhicules, afin qu'ils reflètent son engagement : vis-à-vis de ses clients, de la planète et de tous ceux qui y vivent. Pour plus d'information, rendez-vous sur ampere.cars ou suivez Ampere sur LinkedIn et X.





AMPERE

COMMUNICATION







Estelle Guillot-Tantay

+33 6 87 60 49 58

RENAULT GROUP

RELATIONS PRESSE

RELATIONS PRESSE Rie Yamane

+ 33 6 03 16 35 20

Rie.yamane@renault.com



RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS



Philippine de Schonen

+ 33 6 13 45 68 39

Philippine.de-schonen@renault.com





1 La technologie 'Cell-to-Pack' supprime les modules des batteries et intègre directement les cellules dans le boitier, permettant de placer davantage de cellules dans un espace donné.

