Renault Group: Communiqué du Conseil d'administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 juin 2023

Communiqué du Conseil d’administration

Boulogne-Billancourt, le 19 juin 2023 – Le Conseil d’administration de Renault, lors de sa réunion de ce jour, s’est prononcé en faveur de la désignation de M. Luca de Meo en tant que futur Président-Directeur général d’Ampere afin d’assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d’introduction en bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de Directeur général de Renault Group.

Le Conseil d’administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par M. Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d’introduction en bourse d’Ampere.

Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration de Renault Group a commenté : “La réussite de Luca de Meo dans le retournement de Renault Group nous rend très confiants pour la suite : il est le mieux placé pour conduire le succès opérationnel d’Ampere, crucial pour le Groupe, et assurer sa croissance future dans un secteur de la mobilité en transformation ».

Luca de Meo, Directeur général de Renault Group, a déclaré : « Je remercie le Conseil d’administration pour sa confiance et l’assure de mon engagement total pour la réussite de ce beau projet Ampere. »

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com RENAULT GROUP

RELATIONS PRESSE



Frederic Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com





Pièce jointe