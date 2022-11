Renault Group: Renault Group et Google accélèrent pour développer le véhicule de demain et la transformation digitale du groupe

Renault Group et Google accélèrent pour développer le véhicule de demain et la transformation digitale du groupe

Renault Group et Google étendent leur partenariat et signent de nouveaux accords.

Le « Software Defined Vehicle » rassemblera le meilleur des mondes de l'automobile et du numérique, pour proposer de nouveaux services à la demande et permettre des mises à jour continuelles sur les véhicules, en s’appuyant sur la collaboration existante portant sur le système d’exploitation Android Automotive et les technologies cloud de Google.

Google devient le fournisseur cloud privilégié du groupe et la collaboration, initiée en 2018, sera étendue dans le cadre de la transformation digitale « Move to Cloud » de Renault Group.





Boulogne-Billancourt, 8 novembre 2022 – Renault Group et Google annoncent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur partenariat avec la signature de nouveaux contrats portant sur la conception et la réalisation de l’architecture numérique du « Software Defined Vehicle », et sur le renforcement de la digitalisation du groupe. Avec ces nouveaux accords, les deux partenaires développeront d’une part, un ensemble de composants logiciels dédiés à la plateforme du « Software Defined Vehicle », à la fois à bord et en périphérie du véhicule, et d’autre part, approfondiront les synergies et usages dans le cadre de la stratégie « Move to Cloud » du groupe.

Cette collaboration sur le cloud computing initiée en 2018, s’accélère aujourd’hui pour créer un véritable jumeau numérique (Digital Twin) doté des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) les plus avancées pour faciliter l’intégration continue de services dans le véhicule et la création de nouvelles applications embarquées (In-Car Services) ou débarquées sur demande. À terme, il transformera tout son modèle opérationnel pour gagner en agilité, performance et rentabilité.

« La complexité de l'architecture électronique des voitures augmente de manière exponentielle, sous l'effet de la sophistication des fonctionnalités et des services attendus par les clients. Dotée d'une plateforme informatique partagée, de mises à jour continues et d'un accès rationalisé aux données de la voiture, l'approche SDV développée en partenariat avec Google transformera nos véhicules en objets plus technologiques. Cela augmentera la valeur résiduelle et la rétention après-vente, qui sont deux facteurs clés de notre performance financière, et contribuera au déploiement de notre portefeuille de nouveaux services. Enfin, notre partenariat stratégique avec Google nous permettra d’accélérer notre transformation numérique de bout en bout, de la conception de la voiture à son lancement sur le marché en passant par sa fabrication, et in fine, d’apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Avec Google, nous allons au-delà de la simple coopération : deux champions, l'un du logiciel et l'autre de la mobilité, unissent leurs forces pour créer les technologies du futur qui changeront la donne. »

Luca de Meo, CEO Renault Group

« Notre collaboration avec Renault Group a permis de développer le confort, la sécurité et la connectivité sur la route. En conjuguant nos expertises dans le cloud, l’IA et sur Android, Renault Group accélère sa transformation numérique pour proposer une expérience sûre et hautement personnalisée qui correspond aux évolutions des attentes des consommateurs. »

Sundar Pichai, CEO de Google et d’Alphabet

De nouvelles innovations à bord des véhicules

Renault Group et Google étendent leur partenariat pour développer un ensemble de plateformes et de services pour le futur « Software Defined Vehicle », avec notamment le développement d’un logiciel à bord du véhicule facilitant la plateforme du « Software Defined Vehicle » et la mise au point d’un jumeau numérique (Digital Twin) dans le cloud.

Cette collaboration permettra de réduire les coûts de développement, d'améliorer l'efficacité, la flexibilité et la rapidité du développement, et d'augmenter la valeur pour les clients en débloquant l'innovation logicielle continue.

Renault Group approfondira son utilisation des technologies Google Cloud pour les développements logiciels, pour le « Software Defined Vehicle » et pourra ainsi mieux gérer la capture de données et leurs analyses, de manière sécurisée, et confidentielle. Les premiers cas d’usages en développement incluent :

La maintenance prédictive pour mieux détecter et rectifier les défaillances en quasi-temps réel, si nécessaire.

Une expérience personnalisée de vie à bord du véhicule ( In-Car services ) pour s’adapter aux comportements de conduite, aux destinations communes (stations de recharge électrique), etc.

) pour s’adapter aux comportements de conduite, aux destinations communes (stations de recharge électrique), etc. Les modèles d’assurance basée sur l'utilisation et les comportements de conduite réels.





En conjuguant le système d'exploitation du « Software Defined Vehicle » et sa Car Data Platform, Renault sera en mesure de monitorer et d’analyser les usages du véhicule pour une meilleure compréhension des comportements et besoins clients, et des services réellement individualisés et adaptés à leurs attentes, dans le respect des normes de sécurité et de confidentialité en vigueur.

Renault Group, vers une tech company avec Google Cloud

Un milliard de données captées chaque jour sur l’ensemble de ses sites de production, lignes de production connectées, données supply chain hébergées et analysées dans le cloud… Renault Group a pu tirer parti du partenariat existant depuis quatre ans et gagner en agilité et en performance opérationnelle. Le Groupe nomme aujourd’hui Google comme partenaire cloud privilégié et entend bénéficier de ses innovations en machine learning et en Intelligence Artificielle, de ses investissements constants dans son infrastructure ouverte et toujours plus durable, et de son approche sécurisée du cloud.

Contacts presse

Renault Group – Coralie Jolly – 06 85 91 09 38 – coralie.jolly@rpbyco.com

Google – Frédéric Boullard – 06 40 65 34 11 – presse-fr@google.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault - Dacia - Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

À propos de Google

La mission de Google est d’organiser les informations à l’échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Google est une filiale d’Alphabet Inc. et a ouvert ses premiers bureaux en France en 2011. Google est une entreprise de technologies, notamment fournisseur de solutions innovantes et utiles aux entreprises et aux citoyens français. Google a aussi une présence en régions à travers ses Ateliers Numériques situés à Rennes, Nancy, Saint-Etienne et Montpellier.

Pièce jointe