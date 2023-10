Renault Group, Volvo et CMA CGM lancent nouvelle génération de fourgons électriques

Renault Group, le groupe Volvo et CMA CGM annoncent le lancement d'une nouvelle génération de fourgons 100% électriques et des services associés. " D'ici 2030, le marché européen des fourgons électrifiés triplera " estiment les trois partenaires, évoquant " une formidable opportunité " pour cette offre de véhicules utilitaires légers, " en particulier dans les domaines du e-commerce en plein essor ". Ils soulignent que les clients professionnels " sont déjà confrontés à une pression croissante sur le coût d'utilisation et à la nécessité d'électrifier des véhicules plus sûrs ".



Renault Group et le groupe Volvo (filiale du chinois Geely), ont signé des accords engageants pour créer au début de l'année 2024 une nouvelle société, indépendante et basée en France, qui sera détenue initialement à 50/50, en investissant chacun 300 millions d'euros sur les trois prochaines années.



CMA CGM a signé une lettre d'intention non engageante avec Renault Group et le groupe Volvo pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros par le biais de Pulse, son Fonds Énergie dédié à l'accélération de la décarbonation des secteurs du transport et de la logistique