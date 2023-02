COMMUNIQUE DE PRESSE



16 février 2023

RG_Communique de presse_2022FY_FR_16022023

Renault Group continue sa forte progression : profitabilité doublée, free cash-flow record, retour du dividende et nouvelle amélioration de la performance pour 2023

Perspectives financières 2022 dépassées ( r evue s à la hausse en juillet 2022 ) Amélioration significative de la profitabilité : marge opérationnelle à 5,6 % vs une perspective financière supérieure à 5 %, en amélioration de 1,4 milliard d’euros vs 2021 1 (+2,8 points) Marge opérationnelle de l’Automobile par véhicule à un niveau record Génération record de free cash-flow : 2,1 milliards d’euros vs une perspective financière supérieure à 1,5 milliard d’euros (+1,2 milliard d’euros vs 2021 1 ) Renforcement de la structure financière : retour à une position nette financière positive de +549 millions d’euros au 31 décembre 2022 (+1,6 milliard d’euros vs 2021 1 )

Portefeuille de commande s à des niveaux record s et succès des nouveaux véhicules

Perspectives financières 2023 : Marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 % Free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d’euros

Proposition d’un dividende de 0,25 euro soumis au vote de l’Assemblée générale annuelle le 11 mai 2023

« L’année 2022 a plus que tenu ses promesses : avec des résultats au-dessus des objectifs initiaux et des attentes du marché, nous achevons la phase « Résurrection » avec trois ans d’avance. Cette performance reflète l’énergie et l’engagement des équipes de Renault Group alors même que nous avons fait face à de forts vents contraires liés à la cession de l’activité en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l’inflation des coûts. Les fondamentaux du Groupe ont été assainis en profondeur et nous ne reviendrons pas en arrière. Les perspectives financières 2023 et le retour d’un dividende en sont la démonstration. De plus, nous atteignons notre objectif de réduction de 25 % de l'empreinte carbone dans le monde depuis 2010.

Je tiens à remercier les équipes pour ces bons résultats. Nous avons confiance en l’avenir du Groupe. La participation exceptionnelle des salariés au plan d’actionnariat en est une illustration qui me rend particulièrement fier.

La deuxième phase du plan, « Rénovation », centrée sur les produits, déjà largement engagée, permettra au Groupe de disposer de sa meilleure gamme de véhicules depuis 30 ans. Les succès de Renault Megane E-TECH Electric, Renault Austral et Dacia Jogger sont les premiers de cette vague.

Notre avance dans l’exécution des premiers jalons stratégiques et financiers de Renaulution nous permet dès à présent d’ouvrir le chapitre le plus excitant de notre plan : « Révolution ».

Enfin, comme annoncé le 6 février dernier avec nos partenaires Nissan et Mitsubishi, les nouveaux fondements de notre Alliance vont pouvoir se déployer dès cette année avec des projets opérationnels créateur de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

Go 2023 ! » a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Résultats 2022 2 : p erspectives financières 2022 dépassées ( r evue s à la hausse en juillet 2022 ) Chiffre d’affaires du Groupe à 46,4 milliards d’euros : +11,4 % par rapport à 2021 Marge opérationnelle du Groupe à 2,6 milliards d’euros (5,6 % du chiffre d’affaires) : en amélioration de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2021 (+2,8 points). Elle s’élève à 6,4 % au 2 nd semestre 2022 (+2,9 points par rapport au 2 nd semestre 2021) Marge opérationnelle de l’Automobile à 1,4 milliard d’euros (3,3 % du chiffre d’affaires) : en amélioration de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2021 (+3,3 points). Elle s’élève à 4,2 % au 2 nd semestre 2022 (+3,5 points par rapport au 2 nd semestre 2021) Marge opérationnelle de l’Automobile par véhicule record Résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d’euros, en hausse de 1,1 milliard d’euros par rapport à 2021 Résultat net des activités non poursuivies à -2,3 milliards d’euros du fait de la charge d’ajustement non-cash liée aux cessions des activités industrielles russes annoncées le 16 mai 2022 Free cash-flow opérationnel de l’Automobile record à 2,1 milliards d’euros (incluant 800 millions d’euros de dividende de Mobilize Financial Services) : en hausse de 1,2 milliard d’euros par rapport à 2021 Retour à une position nette financière de l’Automobile positive à +549 millions d’euros au 31 décembre 2022 comparé à -1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 1,6 milliard d’euros Amélioration du point mort de 50 % par rapport à 2019 Atteinte de l’objectif de réduction de 25 % de l’empreinte carbone monde 3 entre 2010 et 2022





Portefeuille de commandes à des niveau x record s et succès des nouveaux modèles



Portefeuille de commandes du Groupe en Europe à des niveaux records : 3,5 mois de ventes à la fin de l’année Mix des ventes à clients particuliers dans les 5 principaux pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) : 67 % (+9 points par rapport à 2021, +15 points par rapport à 2019) Performance des ventes E-TECH 4 qui continuent de croître, représentant 39 % des immatriculations des véhicules particuliers de la marque Renault en Europe (+9 points par rapport à 2021). Renault est la 3 ème marque sur le marché des véhicules électriques et la 2 ème marque sur le marché des véhicules hybrides (HEV) en Europe Succès des modèles : Renault Arkana enregistre 86 000 ventes dans plus de 50 pays en 2022. En Europe, 65 % des ventes sont en version E-TECH, 74 % en version haut de gamme et 56 % sur le canal à particuliers Lancée à la fin du 2 ème trimestre 2022, Renault Megane E-TECH Electric affiche sur l’année plus de 33 000 ventes. C’est le véhicule électrique le plus vendu en France au 2 nd semestre 2022. À date, Renault Megane E-TECH Electric enregistre plus de 49 000 commandes depuis son lancement, dont plus de 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des particuliers en Europe depuis 2017, avec 229 500 ventes Lancée mi-2021, les ventes de Dacia Spring 100 % électrique sont en hausse de 75 % par rapport à 2021, avec 48 900 unités vendues. Dacia Spring est numéro 3 des ventes de véhicules électriques à particuliers en Europe Dacia Jogger enregistre près de 57 000 ventes. Il est numéro 2 des ventes de véhicules du segment C (hors SUV) à particuliers en Europe Alpine affiche un niveau record de vente en augmentation de 33 % par rapport à 2021 Effet mix produit de +2,8 points sur le chiffre d’affaires de l’Automobile par rapport à 2021 grâce aux nouveaux lancements (Renault Arkana, Dacia Jogger et Renault Megane E-TECH Electric) Accélération de l’effet prix qui atteint +9,7 points du chiffre d’affaires de l’Automobile en 2022 grâce à la politique commerciale Renaulution (+12,1 points au 2 nd semestre 2022 après +7,4 points au 1 er semestre 2022)



Perspectives financières 2023

Dans un environnement toujours difficile, le Groupe vise l’amélioration de sa performance en 2023 avec :

une marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 %

un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d’euros

Boulogne-Billancourt, le 16 février 2023

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 15 février 2023 réuni sous la présidence de Jean-Dominique Senard.

Rappel relatif aux impacts de la cession des activités automobiles russes sur les états financiers :

En mai 2022, le Conseil d’administration de Renault Group a approuvé à l’unanimité la signature des accords pour céder 100 % des parts de Renault Group dans Renault Russia à la ville de Moscou et sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs). Par ailleurs, l’accord prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans AVTOVAZ, exerçable à certaines périodes au cours des 6 prochaines années.

En conséquence de ces accords :

Les activités russes ont été déconsolidées dans les comptes annuels 2022 de Renault Group et traitées comme activités abandonnées en application d’IFRS 5 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2022.

janvier 2022. Les agrégats financiers des activités poursuivies en 2022 n’incluent donc plus les activités industrielles russes et l’année 2021 a été retraitée en cohérence avec ce nouveau périmètre d’activité.

Le résultat des activités abandonnées représente une perte de 2,3 milliards d’euros en 2022 correspondant principalement à la dépréciation des immobilisations corporelles, incorporelles et goodwill d’AVTOVAZ et Renault Russia ainsi que d’actifs spécifiques détenus par les autres entités du Groupe et au résultat de cession sur les entités russes cédées.

La dette nette de l’Automobile a été retraitée de 0,5 milliard d’euros passant ainsi de -1,6 milliard d’euros à -1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2021.

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 46 391 millions d’euros en progression de 11,4 % par rapport à 2021. À taux de change constants5, il augmente de 12,4 % (effet de change négatif à -1 point).

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 43 121 millions d’euros, en hausse de 11,4 % par rapport à 2021. À taux de change constants1, il progresse de 12,6 % (-1,2 point d’effet de change négatif principalement lié à la dévaluation de la Livre turque et du Peso argentin).

L’effet volume s’élève à +3,4 points bénéficiant du succès commercial des véhicules combiné à l’amélioration de la disponibilité des composants électroniques. Les facturations ont été plus élevées que les immatriculations en raison de retards de livraison des véhicules commandés et facturés aux concessionnaires indépendants pour répondre à la demande de leurs clients. Ces retards étaient liés aux tensions dans la chaîne logistique avale en fin d’année.

L’effet prix, positif de 9,7 points, reflète la poursuite de la politique commerciale du Groupe, lancée au 3ème trimestre 2020, privilégiant la valeur sur le volume des ventes, ainsi que des hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts et une optimisation des remises commerciales. Il s’élève à 12,1 points au 2nd semestre de l’année après un 1er semestre à 7,4 points.

Les succès de Renault Megane E-TECH Electric, lancé à la fin du 2ème trimestre 2022, Renault Arkana, lancé au 2ème trimestre 2021, et Dacia Jogger, lancé au 1er trimestre 2022, illustrent le renouveau et l’offensive des marques Renault et Dacia sur le segment C et ont permis de générer un effet produit positif de +2,8 points.

L’impact des ventes aux partenaires, négatif de -1,4 point, résulte principalement de la baisse de production de moteurs diesel et de véhicules pour les partenaires de Renault Group (fin des contrats de Master pour Opel et de Trafic pour Fiat à la fin de l’année 2021).

L’effet « Autres », de -1,8 point, provient d’une baisse de la contribution des ventes du réseau Renault Retail Group (RRG) suite aux cessions de succursales et d’une baisse des ventes de véhicules d’occasion, en partie compensées par la performance solide des ventes de pièces et accessoires.

Le Groupe enregistre une marge opérationnelle positive de 2 595 millions d’euros (5,6 % du chiffre d’affaires) contre 1 153 millions d’euros (2,8 % du chiffre d’affaires) en 2021 (+1 442 millions d’euros et +2,8 points). Elle s’est améliorée en séquentiel à 6,4 % au 2nd semestre 2022 contre 4,7 % au 1er semestre 2022.

La marge opérationnelle de l’Automobile s’établit à 1 402 millions d’euros (3,3 % du chiffre d’affaires de l’Automobile) contre -3 millions d’euros en 2021, soit +3,3 points.

L’effet mix/prix/enrichissement positif de 3 539 millions d’euros illustre le succès de la politique commerciale privilégiant la valeur au volume. Cette politique a plus que compensé l’augmentation des coûts qui s’élève à 2 288 millions d’euros. Cette dernière s’explique principalement par l’impact de l’inflation sur les matières premières (-1 916 millions d’euros), sur les coûts d’achats et sur les coûts de fabrication et de logistique et ce, malgré des gains de productivité soutenus. L’effet volume s’élève à +199 millions d’euros.

La contribution de Mobilize Financial Services (Financement des Ventes) à la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 223 millions d’euros, en hausse de 38 millions d’euros par rapport à 2021. L’impact positif d’éléments non-récurrents sur la valorisation des swaps principalement dus à l’augmentation des taux d’intérêts en Europe, et l’accent mis sur les segments de ventes les plus profitables générant des marges plus importantes expliquent cette amélioration.

La baisse de 6,4 % du nombre de nouveaux contrats de financement de l'activité clientèle, liée principalement à l’évolution des immatriculations du Groupe, est plus que compensée par la hausse de 10,4 % du montant moyen financé. Le montant des nouveaux financements progresse ainsi de 3,3 % par rapport à 2021.

Les autres produits et charges d’exploitation sont négatifs à hauteur de -379 millions d’euros (contre -253 millions d’euros en 2021) et s’expliquent notamment par des provisions pour restructuration de -354 millions d’euros et des dépréciations de -257 millions d’euros principalement sur un site de production en Chine. Cela est en partie compensé par des cessions d’actifs (+202 millions d’euros) principalement liées à la vente de plusieurs filiales commerciales du Groupe et de succursales de RRG, en lien avec la stratégie annoncée.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 2 216 millions d’euros contre 900 millions d’euros en 2021 (+1 316 millions d’euros versus 2021).

Le résultat financier ressort à -486 millions d’euros contre -295 millions d’euros en 2021. Cette dégradation s’explique principalement par l’impact comptable de l’hyperinflation en Argentine malgré la baisse des intérêts financiers sur la dette nette.

La contribution des entreprises associées s’élève à 423 millions d’euros, contre 515 millions d’euros en 2021. Elle inclut 526 millions d’euros liés à la contribution de Nissan qui compensent largement la contribution négative des autres entreprises associées (-103 millions d’euros) notamment liée à la dépréciation des titres de Renault Nissan Bank en Russie.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 533 millions d’euros contre une charge de 571 millions d’euros en 2021. L'augmentation liée à l'amélioration du résultat avant impôt a été plus que compensée par la variation nette d'éléments non récurrents d'une année sur l'autre.

Le résultat net des activités poursuivies s’établit à 1 620 millions d’euros en hausse de 1 071 millions d’euros par rapport à 2021. Le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe, est de 1 650 millions d’euros (soit 6,07 euros par action).

Le résultat net des activités abandonnées s’élève à -2 320 millions d’euros du fait de la charge d'ajustements non-cash liée aux cessions des activités industrielles russes.

Ainsi, le résultat net s’établit à -700 millions d’euros et le résultat net, part du Groupe, à -338 millions d’euros (soit -1,24 euro par action).

La capacité d’autofinancement de l’activité Automobile atteint 4 818 millions d’euros en progression de 519 millions d’euros par rapport à 2021 (incluant 800 millions d’euros de dividende de Mobilize Financial Services versus 1 000 millions d’euros en 2021). Cette capacité d’autofinancement couvre largement les investissements corporels et incorporels avant cessions d’actifs qui s’élèvent à 2,5 milliards d’euros (2,1 milliards d’euros nets des cessions) et les dépenses de restructuration (590 millions d’euros).

Hors impact des cessions, le montant des CAPEX et R&D nets du Groupe s’élève à 3 451 millions d’euros en 2022 (7,4 % du chiffre d’affaires) et reste stable par rapport à l’année précédente (3 579 millions d’euros et 8,6 % du chiffre d’affaires).

Le free cash-flow opérationnel de l’Automobile6 est positif à hauteur de 2 119 millions d’euros après prise en compte d‘un impact positif de la variation du besoin en fonds de roulement de +7 millions d’euros.

Au 31 décembre 2022, les stocks totaux de véhicules neufs, y compris le réseau de concessionnaires indépendants représentent 480 000 véhicules contre 336 000 véhicules à fin 2021. Cette augmentation est expliquée par un niveau de stock élevé chez les concessionnaires indépendants principalement dû à des tensions dans la chaîne logistique avale en fin d’année. Ce niveau de stock est à mettre en perspective avec le niveau record du portefeuille de commandes.

Au 31 décembre 2022, la position financière nette de l’Automobile redevient positive et s’élève à +549 millions d’euros contre -1 100 millions d’euros ajustés des opérations d’AVTOVAZ et Renault Russia au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 1,6 milliard d’euros.

En 2022, Renault Group a remboursé 1 milliard d’euros au titre de l’échéance contractuelle et 1 milliard d’euros par anticipation du prêt d’un pool bancaire bénéficiant de la garantie de l’État français (PGE). Comme annoncé, la totalité du prêt sera remboursée au plus tard fin 2023.

En 2022, Renault SA a émis 2 émissions obligataires Samouraï :

Émission obligatoire Samouraï d’environ 560 millions d’euros (80,7 milliards de Yen) le 24 juin 2022, à maturité 3 ans, assortie d’un coupon de 3,50 %,

Émission obligatoire Samouraï à destination des particuliers d’environ 1,4 milliard d’euros (soit 210 milliards de Yen) le 22 décembre 2022, à échéance décembre 2026, assortie d’un coupon de 2,80 %. Cette transaction représente la 1ère émission de Renault Group sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la 2ème plus grande offre publique en matière d’obligations Samouraï à destination des particuliers.

La réserve de liquidité à fin 2022 est à un niveau élevé de 17,7 milliards d’euros, en hausse de 1 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2021.

Comme annoncé lors du Capital Market Day, le 8 novembre 2022, Renault Group souhaite partager la création de valeur avec ses parties prenantes à travers un plan d’actionnariat salarié et en réinstaurant un dividende.

Plan d’actionnariat salarié Renaulution Shareplan

Renault Group a engagé la 1ère étape de son plan pour augmenter la part des employés dans son capital afin d’atteindre 10 % d’ici 2030.

Plus de 95 000 salariés ont bénéficié de 6 actions gratuites. Parmi eux, plus de 40 000 ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros par action.

Au total, avec presque 2,7 millions d’actions additionnelles détenues par les salariés, le plan d’actionnariat salarié Renaulution Shareplan représente 0,9 % du capital de Renault Group. Les salariés détiennent environ 4,7 % du capital à l’issue de l’opération.

Dividende

Le dividende proposé au titre de l’exercice 2022 s’élève à 0,25 euro par action. Il serait intégralement versé en numéraire et sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2023. La date de détachement du dividende est prévue le 17 mai 2023 et sa mise en paiement le 19 mai 2023.

Comme annoncé lors du Capital Market Day, la politique de dividende prévoit une augmentation progressive et disciplinée du taux de distribution jusqu’à 35 % du résultat net – part du Groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le Groupe devra atteindre sa 1ère priorité : le retour à une notation financière « investment grade ».

Perspectives financières 2023

Dans un environnement toujours difficile, le Groupe vise l’amélioration de sa performance en 2023 avec :

une marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 %

un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d’euros

Résultats consolidés de Renault Group

En millions d’euros 2021 7 2022 Change Chiffre d’affaires Groupe 41 659 46 391 +11,4 % Marge opérationnelle 1 153 2 595 +1 442 En % du chiffre d’affaires 2,8 % 5,6 % +2,8 pts Autres produits et charges d’exploitation - 253 - 379 -126 Résultat d’exploitation 900 2 216 +1 316 Résultat financier - 295 - 486 -191 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 515 423 -92 dont Nissan 380 526 +146 Impôts courants et différés - 571 - 533 +38 Résultat net 967 - 700 -1 667 dont activités poursuivies 549 1 620 +1 071 dont activités abandonnées 418 - 2 320 -2 738 Résultat net, part du Groupe 888 - 338 -1 226 Free cash-flow opérationnel de l’Automobile 889 2 119 +1 230 Position nette financière de l’Automobile - 1 100

Au 31/12/2021 + 549

Au 31/12/2022 +1 649

Retraitements 2021 des activités d’AVTOVAZ et Renault Russia

En millions d’euros Année 2021

publiée Année 2021

retraitée Variation Chiffre d’affaires Groupe 46 213 41 659 -4,554 Marge opérationnelle 1 663 1 153 -510 En % du chiffre d’affaires 3,6 % 2,8 % -0.8 pt Autres produits et charges d’exploitation -265 -253 +12 Résultat d’exploitation 1 398 900 -498 Résultat financier -350 -295 +55 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 515 515 - Impôts courants et différés -596 -571 +25 Résultat net 967 967 - dont activités poursuivies 967 549 -418 dont activités abandonnées 418 +418 Free cash-flow opérationnel de l’Automobile 1 272 889 -383 Dette nette de l’Automobile



-1 622 -1 100 +522 au 31/12/2021 au 31/12/2021

Informations complémentaires

Les comptes consolidés de Renault Group et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 15 février 2023.

Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et les rapports d’audit relatifs à la certification des comptes consolidés et sociaux sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel, avec l’analyse complète des résultats financiers de 2022 incluant les comptes consolidés condensés, est disponible sur www.renaultgroup.com dans la rubrique « Finance ».

Conférence des résultats financiers 2022

Lien pour suivre la conférence, ce jour à 8H00 CET, puis en replay : events.renaultgroup.com/

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com Astrid de Latude

+33 6 25 63 22 08

astrid.de-latude@renault.com





1 Les résultats présentés portent sur les activités poursuivies (hors Avtovaz et Renault Russia dont les cessions ont été annoncées le 16 mai 2022)

2 Les résultats présentés portent sur les activités poursuivies (hors Avtovaz et Renault Russia dont les cessions ont été annoncées le 16 mai 2022)

3 Tonnes de CO 2 eq/vh. @150 000 km, Renault, Dacia, Alpine, Renault Korea Motors

4 La gamme E-TECH est constituée des véhicules électriques et hybrides

5 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente

6 Free cash-flow opérationnel du secteur Automobile : flux de trésorerie après intérêts et impôts (hors dividendes reçus de sociétés cotées en bourse) moins investissements corporels et incorporels nets de cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement

7 Les résultats présentés en lien avec les opérations continues (excluant Avtovaz and Renault Russia dont les cessions ont été annoncées le 16 mai 2022)

Pièce jointe