Renault Group et Minth Group unissent leurs forces pour produire des bacs batteries destinés aux véhicules électriques assemblés en France

S ignature de la création d'une co - entreprise implantée en France, visant à produire des bacs batteries destinés aux véhicules électriques.





La joint-venture localisera à l a manufacture de Ruitz (Electri C ity) cette activité à forte valeur technologique .





Ce projet stratégique contribuera au renforcement de l’écosystème du pôle ElectriCity dans les Hauts de France, au développement de la mobilité électrique et à la création de nouvelles activités innovantes et génératrices de valeur en France.





Boulogne-Billancourt et Jiaxing, Zheijiang, le 20 juin 2022 – Renault Group, acteur majeur de l'industrie automobile, et Minth Group, l'un des équipementier automobile leader dans le monde, annoncent la signature d’un protocole d’accord (memorandum of understanding) pour la création d’une co-entreprise visant à produire des bacs batteries, basée en France. La joint-venture localisera à la manufacture de Ruitz (ElectriCity) cette activité à forte valeur technologique, destinée aux futurs véhicules électriques produits au sein du pôle ElectriCity.

Le bac batterie, ensemble de pièces extrudées en aluminium assemblées par soudure par friction dans lequel on vient loger les modules constitutifs de la batterie, est un composant stratégique du véhicule électrique de haute technologie et contribue à la durabilité et sécurité du véhicule. La joint-venture installera deux nouvelles lignes de production à Ruitz en 2023, avec une capacité de 300 000 unités (ou bacs) de batteries par an d'ici 2025, pour les modèles électriques, dont la future R5.

Réunissant les forces complémentaires de chacun, cette co-entreprise s'appuiera sur l'expérience pionnière de Renault Group dans la production de véhicules électriques, les compétences techniques des équipes de Ruitz et sa connaissance de l’écosystème en France, ainsi que sur le savoir-faire reconnu de Minth en matière de bacs batteries. Cette coentreprise soutiendra la très forte croissance du marché des véhicules électriques et le développement du pôle industriel Renault ElectriCity, qui vise à atteindre une production annuelle de 480 000 véhicules électriques d'ici 2025 dans les usines du nord de la France.

Jose-Vicente de los Mozos, Directeur Industriel, Renault Group déclare : « Ce nouveau partenariat stratégique avec Minth Group, ainsi que notre partenariat avec Envision AESC pour l'implantation d'une gigafactory à Douai pour la fabrication de batteries de dernière technologie, à coût compétitif et à faible émission de carbone, nous permet de nous positionner comme un acteur de premier plan sur l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule électrique. En intégrant cette nouvelle activité de haute technologie d'assemblage de bacs batteries à Ruitz, cette joint-venture s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe de créer un écosystème best-in-class au plus près de nos sites de production. Cette stratégie permettra à Renault Group de devenir un acteur plus compétitif et plus efficace dans l’électrique, d'accélérer sa transformation industrielle et d'atteindre ses objectifs en matière de transition écologique. Dans l’intervalle, nous réaffirmons ainsi notre volonté de produire en France des véhicules électriques populaires, abordables et rentables. »

Dr Jimmy Wong, Directeur Général de Minth Europe déclare : « Nous sommes reconnaissants pour le soutien de Renault Group au cours des dernières années et pour le succès des programmes de boîtiers de batterie. Avec la croissance rapide du business, la coentreprise apportera cette activité en France, ce qui permettra de réduire les émissions de carbone, d'apporter des avantages à l'économie locale et de favoriser l'expansion mondiale de Minth. »

La finalisation de ce projet de co-entreprise dépend des conditions normalement applicables à ce type d'opération, parmi lesquelles la présentation aux instances représentatives du personnel conformément à la réglementation en vigueur et l'autorisation éventuelle des autorités de la concurrence compétentes ; elle devrait être achevée d'ici 2023.

