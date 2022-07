Communiqué

1er juillet 2022

Renault Group met en place un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires

Renault Group (code ISIN : FR0000131906) annonce confier à Exane BNP Paribas, à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Ce contrat a pour objet l'animation par Exane BNP Paribas de l'action Renault sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de 25 000 000 € (vingt-cinq millions euros).

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

En cas de cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de Renault, sous sa responsabilité.

