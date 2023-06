Communiqué de presse



29 juin 2023

Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières 2023

Compte tenu du niveau de performance actuel du Groupe, qui se situe au-dessus des attentes initiales, Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières pour l’exercice 2023 et prévoit :

une marge opérationnelle du Groupe comprise entre 7 % et 8 % (contre supérieure ou égale à 6 % précédemment)

(contre supérieure ou égale à 6 % précédemment) un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d’euros précédemment)

Cette révision s’explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur.

Renault Group prévoit pour le 1er semestre 2023 :

une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 7 %

un free cash-flow opérationnel de l’Automobile d’environ 1,5 milliard d’euros (intégrant 600 millions d’euros de dividendes de Mobilize Financial Services)

« Renault Group franchit des niveaux de performance records. Ces résultats sont le fruit d’une stratégie orientée sur la valeur et d’un engagement sans faille, depuis trois ans, des équipes dans la Renaulution qui transforme le Groupe en profondeur. Ainsi, Renault Group revoit à la hausse les perspectives financières pour l’année, grâce aux efforts continus pour réduire les coûts et à une offensive produits inédite dans l’histoire du Groupe. Cette offensive produits, dans toutes nos marques, ne fait que commencer et permettra encore d’améliorer la performance du Groupe, tout en menant une transformation unique pour devenir l’entreprise automobile de nouvelle génération. » a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group

Renault Group publiera ses résultats semestriels le 27 juillet 2023.

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations prospectives. Toutes les informations et déclarations autres que des informations ou déclarations historiques sont des informations et déclarations prospectives. Les déclarations prospectives expriment les attentes et projections actuelles du Groupe Renault concernant sa situation financière, ses résultats d'exploitation, ses projets, ses objectifs, ses performances futures et ses activités. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « cibler », « s'attendre », « croire », « planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle du Groupe Renault, qui pourraient conduire à des résultats, performances ou événements significativement différents de ceux mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent ceux identifiés au chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel du Groupe Renault, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 16 mars 2023 et disponible sur le site Internet de la Société (www.renaultgroup.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures du Groupe Renault et l'environnement dans lequel il évoluera à l'avenir. Les lecteurs de ce communiqué de presse devraient dès lors utiliser ces déclarations avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives ne sont données qu’à la date du présent communiqué de presse. En outre, les informations prospectives contenues dans ce communiqué n'ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe Renault.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

