Renault Group : ventes mondiales en repli de 4,5% en 2021

En 2021, les ventes mondiales de Renault Group s'élèvent à 2 696 401 véhicules, en baisse de 4,5 %. Les ventes de la marque Renault ont reculé de 5,3% à 1 693 609 véhicules tandis que celles de la marque Dacia ont grimpé de 3,1% à 537 095 unités. La France est le premier marché du groupe avec 521 710 unités vendues et une part de marché de 24,9%.



Dans son communiqué, Renault Group indiqué poursuivre sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables.



Sur les cinq pays principaux d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représentent désormais 58 %, en croissance de près de 6 points par rapport à 2019, situation avant crise.



La marque Renault renforce sa position en Europe sur le marché électrifié. La gamme E-TECH (véhicules électriques et motorisations hybrides) représente 30 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2021 (vs 17 % en 2020). Renault Arkana qui a permis à la marque de revenir sur le segment C a 56 % de ses ventes en version E-TECH.



Le renouvellement de la gamme de la marque Dacia est un succès porté notamment par Nouvelle Sandero qui demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe, ajoute le groupe. Avec 6,2 % de part de marché sur le marché à particulier, la marque monte pour la première fois à la troisième place.



La marque Lada maintient son leadership sur le marché russe avec une part de marché de près de 21 %. Lada Vesta et Lada Granta occupent respectivement la première et deuxième place dans le classement des ventes.



La marque Alpine annonce des ventes en très forte progression à plus de 74 % avec 2 659 unités vendues en 2021 et vise à poursuivre son développement à l'international.



Le portefeuille de commandes du groupe en Europe a doublé par rapport à 2020 et s'élève à plus de 3 mois de ventes, soutenu par l'attractivité de l'offre Renault E-TECH, les véhicules utilitaires, Dacia Sandero et Dacia Spring 100 % électrique, tandis que les stocks ont enregistré une baisse estimée de l'ordre de 30 % par rapport à 2020.



Renault Group confirme avoir atteint ses objectifs CAFE (véhicules particuliers et utilitaires) en 2021.



CAFA signifie : Corporate Average Fuel Economy (ces résultats devraient être consolidés et formalisés par la commission européenne dans les prochains mois).