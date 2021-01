Renault : Groupe Renault - Ventes mensuelles décembre 2020 19/01/2021 | 09:10 Envoyer par e-mail :

Bien prendre la dernière ligne "overall" - Mettre en forme : suppr des mois en trop - Enregistrer Mettre worldwide en bas, enlever Région ligne 1, changer le mois (ou copier depuis Europe) -Col A en bleu - MeF col C sur B - Remettre correct les PC et LCV, finir mef col B - Enregistrer - Enlever les lignes parasites si aucun volume - Enlever les tirets - Finir mise en forme : trait gras autour, vérif rapide cohérence (y c chiffres) - Virer l'ancien "Sales and Model OLD", mettre le nouveau en dernier - Masquer onglet process - Enregistrer - Envoyer à Clémentine, Christophe Rochelle, et copie Michaël &1#&"Arial"&10&K000000Confidential C Group PC+LCV WORLD SALES 2020, December Results / 2020 12 D9 basis MONTH YTD TIV Volumes Market Share TIV Volumes Market Share PC+LCV - Group Volumes Ku Volumes Ku ∆ (U) ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Volumes Ku Volumes Ku ∆ Vol. ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 vs Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 WORLDWIDE WITH NORTH AMERICA 8,081.0 7,959.0 +122.0 +1.5% 317,818 367,665 -49,847 -13.6% 3.93 4.62 -0.69 75,529.9 88,194.4 -12,665 -14.4% 2,951,971 3,749,736 -797,765 -21.3% 3.91 4.25 -0.34 EUROPE REGION Sales 149,232 177,046 -27,814 -15.7% 1,445,354 1,945,833 -500,479 -25.7% EUROPE REGION Registrations 1,379.2 1,438.2 -59.0 -4.1% 149,228 177,042 -27,814 -15.7% 10.82 12.31 -1.49 13,663.0 17,866.1 -4,203 -23.5% 1,445,299 1,945,646 -500,347 -25.7% 10.58 10.89 -0.31 Europe VNI 4 4 +0 +0.0% 55 187 -132 -70.6% FRANCE 229.6 255.5 -25.9 -10.1% 59,317 69,164 -9,847 -14.2% 25.84 27.07 -1.24 2,052.5 2,694.1 -642 -23.8% 535,591 698,723 -163,132 -23.3% 26.09 25.94 +0.16 France Sales 59,317 69,164 -9,847 -14.2% 535,591 698,723 -163,132 -23.3% France VNI 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% G9 Sales 89,915 107,882 -17,967 -16.7% 909,763 1,247,110 -337,347 -27.1% 0.00 0.00 +0.00 G9 1,149.6 1,182.7 -33.1 -2.8% 89,911 107,878 -17,967 -16.7% 7.82 9.12 -1.30 11,610.5 15,172.0 -3,562 -23.5% 909,708 1,246,923 -337,215 -27.0% 7.84 8.22 -0.38 G9 VNI 4 4 +0 +0.0% 55 187 -132 -70.6% DACH 395.5 371.5 +24.0 +6.5% 29,684 26,531 +3,153 +11.9% 7.50 7.14 +0.36 3,746.2 4,640.9 -895 -19.3% 250,669 304,501 -53,832 -17.7% 6.69 6.56 +0.13 Germany 336.1 307.2 +28.9 +9.4% 24,982 21,687 +3,295 +15.2% 7.43 7.06 +0.37 3,189.5 3,916.1 -727 -18.6% 204,933 247,194 -42,261 -17.1% 6.43 6.31 +0.11 Switzerland 32.7 38.6 -6.0 -15.4% 2,241 2,378 -137 -5.8% 6.86 6.15 +0.70 271.2 351.9 -81 -22.9% 21,285 24,911 -3,626 -14.6% 7.85 7.08 +0.77 Austria 26.7 25.7 +1.1 +4.2% 2,461 2,466 -5 -0.2% 9.20 9.61 -0.41 285.4 372.9 -87 -23.5% 24,451 32,396 -7,945 -24.5% 8.57 8.69 -0.12 SOUTH 143.1 167.4 -24.3 -14.5% 14,327 19,350 -5,023 -26.0% 10.01 11.56 -1.55 1,627.2 2,223.9 -597 -26.8% 160,025 227,073 -67,048 -29.5% 9.83 10.21 -0.38 Italy 136.6 160.1 -23.5 -14.7% 14,110 18,602 -4,492 -24.1% 10.33 11.62 -1.29 1,539.9 2,101.5 -562 -26.7% 154,882 220,557 -65,675 -29.8% 10.06 10.49 -0.44 Italy VNI 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% Italy Sales 14,110 18,602 -4,492 -24.1% 154,882 220,557 -65,675 -29.8% Greece 6.4 7.3 -0.9 -11.8% 217 748 -531 -71.0% 3.38 10.27 -6.90 87.4 122.4 -35 -28.6% 5,143 6,516 -1,373 -21.1% 5.89 5.32 +0.56 NORTH 162.8 179.6 -16.8 -9.4% 3,443 9,112 -5,669 -62.2% 2.11 5.07 -2.96 2,057.5 2,853.0 -795 -27.9% 84,254 124,449 -40,195 -32.3% 4.09 4.36 -0.27 United Kingdom 160.7 177.7 -17.0 -9.6% 3,332 9,026 -5,694 -63.1% 2.07 5.08 -3.01 1,930.1 2,687.5 -757 -28.2% 74,512 109,951 -35,439 -32.2% 3.86 4.09 -0.23 Ireland 0.9 0.4 +0.5 +127.5% 41 19 +22 +115.8% 4.54 4.79 -0.25 110.0 142.4 -32 -22.7% 8,794 13,293 -4,499 -33.8% 7.99 9.33 -1.34 Republic of Cyprus 0.9 1.1 -0.2 -14.6% 41 49 -8 -16.3% 4.46 4.55 -0.09 11.9 14.5 -3 -18.3% 590 609 -19 -3.1% 4.97 4.19 +0.78 Malta 0.3 0.5 -0.2 -33.3% 29 18 +11 +61.1% 9.32 3.86 +5.46 5.5 8.5 -3 -35.2% 358 596 -238 -39.9% 6.51 7.02 -0.51 IBERIA 140.3 144.5 -4.2 -2.9% 17,832 17,061 +771 +4.5% 12.71 11.80 +0.90 1,183.0 1,736.3 -553 -31.9% 151,249 227,160 -75,911 -33.4% 12.79 13.08 -0.30 Spain+Canary islands 122.4 122.3 +0.1 +0.1% 14,271 13,349 +922 +6.9% 11.66 10.92 +0.74 1,010.0 1,474.0 -464 -31.5% 123,638 183,278 -59,640 -32.5% 12.24 12.43 -0.19 Portugal 17.9 22.3 -4.3 -19.5% 3,561 3,712 -151 -4.1% 19.87 16.67 +3.19 173.0 262.3 -89 -34.0% 27,611 43,882 -16,271 -37.1% 15.96 16.73 -0.77 BENELUX 86.2 88.7 -2.5 -2.8% 7,135 12,072 -4,937 -40.9% 8.27 13.61 -5.34 975.0 1,218.6 -244 -20.0% 95,226 129,317 -34,091 -26.4% 9.77 10.61 -0.85 Benelux VNI 4 4 +0 +0.0% 55 187 -132 -70.6% Netherlands 46.4 45.5 +0.9 +1.9% 2,046 3,989 -1,943 -48.7% 4.41 8.76 -4.35 416.7 521.6 -105 -20.1% 29,302 38,305 -9,003 -23.5% 7.03 7.34 -0.31 Netherlands VNI 0 0 +0 +0.0% 0 113 -113 -100.0% Netherlands Sales 2,046 3,989 -1,943 -48.7% 29,302 38,418 -9,116 -23.7% Belgium+Luxembourg 39.8 43.2 -3.3 -7.7% 5,089 8,083 -2,994 -37.0% 12.78 18.73 -5.95 558.3 696.9 -139 -19.9% 65,924 91,012 -25,088 -27.6% 11.81 13.06 -1.25 Belgium VNI 4 4 +0 +0.0% 55 74 -19 -25.7% Belgium+Luxembourg Sales 5,093 8,087 -2,994 -37.0% 65,979 91,086 -25,107 -27.6% NORDIC 99.6 101.9 -2.3 -2.2% 4,322 8,362 -4,040 -48.3% 4.34 8.21 -3.87 848.4 994.8 -146 -14.7% 36,048 54,423 -18,375 -33.8% 4.25 5.47 -1.22 Sweden 38.7 59.2 -20.6 -34.8% 1,481 5,177 -3,696 -71.4% 3.83 8.74 -4.91 323.2 410.2 -87 -21.2% 12,504 24,772 -12,268 -49.5% 3.87 6.04 -2.17 Denmark 26.4 18.4 +8.0 +43.6% 1,731 1,560 +171 +11.0% 6.56 8.49 -1.93 229.7 259.9 -30 -11.6% 15,162 18,434 -3,272 -17.7% 6.60 7.09 -0.49 Finland 9.5 9.4 +0.1 +0.9% 769 1,478 -709 -48.0% 8.12 15.75 -7.63 110.1 129.8 -20 -15.2% 4,320 6,437 -2,117 -32.9% 3.92 4.96 -1.03 Norway 24.2 14.1 +10.0 +70.8% 327 108 +219 +202.8% 1.35 0.76 +0.59 175.0 181.7 -7 -3.7% 3,669 3,595 +74 +2.1% 2.10 1.98 +0.12 Iceland 0.9 0.7 +0.2 +28.5% 14 39 -25 -64.1% 1.55 5.53 -3.99 10.4 13.2 -3 -20.9% 393 1,185 -792 -66.8% 3.77 9.00 -5.23 EAST 111.9 114.5 -2.6 -2.2% 11,498 12,402 -904 -7.3% 10.28 10.83 -0.56 1,020.9 1,290.8 -270 -20.9% 104,976 142,120 -37,144 -26.1% 10.28 11.01 -0.73 Poland 59.5 59.7 -0.2 -0.3% 6,545 5,599 +946 +16.9% 10.99 9.38 +1.62 486.2 622.0 -136 -21.8% 52,188 68,953 -16,765 -24.3% 10.73 11.09 -0.35 Baltic States 7.3 7.3 +0.0 +0.2% 559 812 -253 -31.2% 7.66 11.15 -3.49 81.7 104.1 -22 -21.5% 6,505 10,257 -3,752 -36.6% 7.96 9.85 -1.89 Estonia 7.3 2.1 +5.2 +240.4% 559 385 +174 +45.2% 7.66 17.97 -10.30 28.2 32.1 -4 -12.0% 3,490 4,826 -1,336 -27.7% 12.37 15.05 -2.68 Latvia 0.0 1.5 -1.5 -100.0% 0 160 -160 -100.0% 0.00 10.47 -10.47 14.6 21.0 -6 -30.7% 1,104 2,001 -897 -44.8% 7.58 9.52 -1.95 Lithuania 0.0 3.6 -3.6 -100.0% 0 267 -267 -100.0% 0.00 7.40 -7.40 38.9 51.0 -12 -23.7% 1,911 3,430 -1,519 -44.3% 4.91 6.73 -1.81 Czech Republic 22.2 20.4 +1.8 +8.9% 2,248 2,350 -102 -4.3% 10.12 11.52 -1.40 220.1 270.4 -50 -18.6% 19,666 28,008 -8,342 -29.8% 8.93 10.36 -1.43 Slovakia 7.6 8.3 -0.7 -8.6% 653 844 -191 -22.6% 8.65 10.22 -1.57 82.6 110.1 -27 -25.0% 8,248 12,197 -3,949 -32.4% 9.98 11.08 -1.09 Hungary 15.3 18.8 -3.5 -18.7% 1,493 2,797 -1,304 -46.6% 9.76 14.86 -5.10 150.3 184.3 -34 -18.4% 18,369 22,705 -4,336 -19.1% 12.22 12.32 -0.10 ADRIATIC 10.2 14.6 -4.4 -30.2% 1,670 2,988 -1,318 -44.1% 16.38 20.45 -4.07 152.1 213.8 -62 -28.9% 27,261 37,880 -10,619 -28.0% 17.92 17.72 +0.21 Slovenia 3.1 5.3 -2.2 -42.0% 630 1,323 -693 -52.4% 20.44 24.91 -4.46 61.6 84.5 -23 -27.1% 13,203 16,585 -3,382 -20.4% 21.44 19.63 +1.81 Croatia 2.5 4.7 -2.2 -47.4% 440 780 -340 -43.6% 17.91 16.70 +1.21 43.1 72.1 -29 -40.3% 6,830 11,659 -4,829 -41.4% 15.86 16.17 -0.31 Serbia 2.4 2.4 -0.0 -0.9% 335 398 -63 -15.8% 13.96 16.43 -2.47 26.1 29.3 -3 -10.9% 4,177 5,108 -931 -18.2% 16.03 17.46 -1.44 Balkan States 2.3 2.2 +0.1 +2.3% 265 487 -222 -45.6% 11.76 22.11 -10.35 21.4 28.0 -7 -23.5% 3,051 4,528 -1,477 -32.6% 14.26 16.18 -1.93 Kosovo 0.5 0.5 +0.0 +6.8% 55 121 -66 -54.5% 10.98 25.80 -14.82 4.8 4.8 -0 -0.4% 672 951 -279 -29.3% 14.14 19.93 -5.79 Montenegro 0.4 0.3 +0.1 +27.4% 37 72 -35 -48.6% 10.48 25.99 -15.51 2.9 3.8 -1 -22.6% 470 934 -464 -49.7% 16.01 24.64 -8.63 Bosnia 0.7 0.8 -0.1 -11.1% 98 267 -169 -63.3% 13.63 33.00 -19.37 7.1 11.4 -4 -37.6% 1,264 1,910 -646 -33.8% 17.82 16.82 +1.01 Macedonia 0.4 0.4 +0.0 +5.5% 75 27 +48 +177.8% 19.43 7.38 +12.05 3.7 4.7 -1 -21.6% 645 728 -83 -11.4% 17.66 15.62 +2.04 Albania 0.3 0.3 +0.0 +4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.0 3.4 -0 -12.6% 0 5 -5 -100.0% 0.00 0.15 -0.15 AFRICA MIDDLE-EAST INDIA PACIFIC REGION excI Iran 1,419.3 1,442.4 -23.1 -1.6% 39,803 47,571 -7,768 -16.3% 2.80 3.30 -0.49 14,786.1 17,910.2 -3,124 -17.4% 346,275 451,282 -105,007 -23.3% 2.34 2.52 -0.18 IRAN 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Iran CKD 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Iran CBU 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% AFRICA MIDDLE-EAST INDIA PACIFIC REGION 1,419.3 1,442.4 -23.1 -1.6% 39,803 47,571 -7,768 -16.3% 2.80 3.30 -0.49 14,786.1 17,910.2 -3,124 -17.4% 346,275 451,282 -105,007 -23.3% 2.34 2.52 -0.18 DT ALGERIA 2.5 7.5 -5.0 -66.8% 1,983 1,545 +438 +28.3% 80.28 20.74 +59.55 17.5 125.0 -108 -86.0% 13,350 67,254 -53,904 -80.1% 76.29 53.80 +22.48 Algeria 2.5 7.5 -5.0 -66.8% 1 971 -970 -99.9% 0.04 13.03 -12.99 17.5 125.0 -108 -86.0% 811 60,036 -59,225 -98.6% 4.63 48.03 -43.39 Brokers Maghreb 1,982 574 +1,408 +245.3% 12,539 7,218 +5,321 +73.7% MOROCCO 21.4 21.9 -0.5 -2.3% 8,642 9,046 -404 -4.5% 40.33 41.26 -0.92 133.3 165.9 -33 -19.7% 54,730 70,281 -15,551 -22.1% 41.06 42.36 -1.30 DT INDIA 356.0 297.2 +58.8 +19.8% 9,852 12,074 -2,222 -18.4% 2.77 4.06 -1.29 3,004.3 3,750.2 -746 -19.9% 80,870 89,028 -8,158 -9.2% 2.69 2.37 +0.32 India 339.2 281.4 +57.8 +20.5% 9,800 11,964 -2,164 -18.1% 2.89 4.25 -1.36 2,858.0 3,519.9 -662 -18.8% 80,518 88,869 -8,351 -9.4% 2.82 2.52 +0.29 INDIAN TERRITORIES 2.8 3.7 -0.9 -23.9% 52 110 -58 -52.7% 1.87 3.01 -1.14 21.9 42.6 -21 -48.7% 352 159 +193 +121.4% 1.61 0.37 +1.24 Bangladesh 0.3 0.4 -0.1 -15.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 2.6 4.9 -2 -47.0% 2 2 +0 +0.0% 0.08 0.04 +0.04 Nepal 1.1 1.6 -0.6 -35.2% 52 80 -28 -35.0% 4.90 4.89 +0.01 9.8 21.8 -12 -55.2% 342 91 +251 +275.8% 3.50 0.42 +3.08 Bhutan 0.5 0.5 +0.0 +5.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.3 6.4 -3 -47.6% 8 0 +8 +0.0% 0.24 0.00 +0.24 Sri Lanka 0.8 1.1 -0.3 -23.5% 0 30 -30 -100.0% 0.00 2.71 -2.71 6.2 9.5 -3 -35.4% 0 66 -66 -100.0% 0.00 0.69 -0.69 Other India 14.0 12.1 +1.9 +15.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 124.4 187.7 -63 -33.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Pakistan 14.0 12.1 +1.9 +15.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 124.4 187.7 -63 -33.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Afghanistan 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 SOUTH KOREA 161.4 172.5 -11.1 -6.4% 8,010 9,980 -1,970 -19.7% 4.96 5.78 -0.82 1,847.3 1,752.2 +95 +5.4% 95,939 86,859 +9,080 +10.5% 5.19 4.96 +0.24 AUSTRALIA 93.1 81.8 +11.2 +13.7% 763 859 -96 -11.2% 0.82 1.05 -0.23 891.6 1,034.4 -143 -13.8% 6,911 8,669 -1,758 -20.3% 0.78 0.84 -0.06 DT MIDDLE EAST PACIFIC 718.5 786.8 -68.3 -8.7% 4,544 7,381 -2,837 -38.4% 0.63 0.94 -0.31 8,215.9 10,187.6 -1,972 -19.4% 49,116 67,029 -17,913 -26.7% 0.60 0.66 -0.06 ISR + PAL 4.6 5.9 -1.4 -22.8% 554 1,386 -832 -60.0% 12.11 23.38 -11.28 217.0 258.7 -42 -16.1% 10,331 19,532 -9,201 -47.1% 4.76 7.55 -2.79 Israel 4.6 5.9 -1.3 -22.7% 554 663 -109 -16.4% 12.11 11.19 +0.91 217.0 258.6 -42 -16.1% 9,945 13,148 -3,203 -24.4% 4.58 5.08 -0.50 Palestine 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 4 -4 -100.0% 0.00 100.00 -100.00 0.1 0.1 -0 -35.8% 70 109 -39 -35.8% 100.00 100.00 +0.00 Brokers RME 0 719 -719 -100.0% 316 6,275 -5,959 -95.0% Egypt 25.1 19.3 +5.8 +30.0% 1,824 3,504 -1,680 -47.9% 7.26 18.14 -10.87 219.0 170.6 +48 +28.4% 17,078 18,653 -1,575 -8.4% 7.80 10.94 -3.14 Libya 1.9 1.9 +0.0 +0.1% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 22.5 22.5 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 SAUDI ARABIA 38.6 60.6 -22.1 -36.4% 651 1,262 -611 -48.4% 1.69 2.08 -0.39 446.8 535.0 -88 -16.5% 8,124 8,839 -715 -8.1% 1.82 1.65 +0.17 KSA Local 38.6 60.6 -22.1 -36.4% 651 1,262 -611 -48.4% 1.69 2.08 -0.39 446.8 535.0 -88 -16.5% 8,124 7,722 +402 +5.2% 1.82 1.44 +0.38 KSA Export 0 0 +0 +0.0% 0 1,117 -1,117 -100.0% GULF 37.2 41.1 -3.9 -9.4% 600 609 -9 -1.5% 1.61 1.48 +0.13 370.9 485.6 -115 -23.6% 4,491 6,618 -2,127 -32.1% 1.21 1.36 -0.15 Abu Dhabi (UAE) 4.8 6.3 -1.5 -23.6% 66 66 +0 +0.0% 1.38 1.05 +0.33 52.5 76.7 -24 -31.5% 749 1,017 -268 -26.4% 1.43 1.33 +0.10 Dubai (UAE) 9.7 12.7 -3.0 -23.6% 160 229 -69 -30.1% 1.65 1.80 -0.15 106.7 155.6 -49 -31.5% 1,835 2,614 -779 -29.8% 1.72 1.68 +0.04 Kuwait 9.3 10.7 -1.4 -13.3% 232 189 +43 +22.8% 2.50 1.76 +0.73 84.7 112.6 -28 -24.8% 825 1,374 -549 -40.0% 0.97 1.22 -0.25 Bahrain 2.6 2.7 -0.2 -5.6% 27 20 +7 +35.0% 1.05 0.73 +0.32 24.8 30.2 -5 -17.9% 190 202 -12 -5.9% 0.77 0.67 +0.10 Oman 7.0 4.6 +2.4 +51.2% 53 73 -20 -27.4% 0.76 1.59 -0.82 62.6 62.2 +0 +0.5% 416 924 -508 -55.0% 0.66 1.48 -0.82 Qatar 3.8 3.9 -0.1 -2.7% 62 32 +30 +93.8% 1.63 0.82 +0.81 38.5 47.0 -9 -18.2% 476 487 -11 -2.3% 1.24 1.04 +0.20 Yemen 0.1 0.1 -0.0 -41.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.2 1.2 -0 -4.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 LEVANT COUNTRIES 9.9 10.9 -1.0 -9.2% 303 74 +229 +309.5% 3.05 0.68 +2.37 93.2 135.7 -43 -31.3% 1,314 4,000 -2,686 -67.2% 1.41 2.95 -1.54 Iraq 7.6 7.3 +0.4 +5.4% 171 0 +171 +0.0% 2.24 0.00 +2.24 63.3 77.6 -14 -18.5% 221 1,800 -1,579 -87.7% 0.35 2.32 -1.97 Jordan 1.9 1.9 -0.0 -1.1% 52 42 +10 +23.8% 2.81 2.25 +0.56 14.5 22.0 -8 -34.3% 457 659 -202 -30.7% 3.16 3.00 +0.17 Lebanon 0.4 0.8 -0.4 -47.6% 80 32 +48 +150.0% 20.05 4.20 +15.85 6.5 23.4 -17 -72.2% 636 1,541 -905 -58.7% 9.78 6.59 +3.19 Syria 0.0 1.1 -1.0 -97.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 9.0 12.7 -4 -29.1% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Japan 371.4 336.3 +35.1 +10.4% 407 437 -30 -6.9% 0.11 0.13 -0.02 4,503.6 5,089.1 -585 -11.5% 5,958 6,803 -845 -12.4% 0.13 0.13 -0.00 PACIFIC IMPORTERS RME excl Japan 229.9 310.8 -80.9 -26.0% 205 109 +96 +88.1% 0.09 0.04 +0.05 2,342.9 3,490.4 -1,148 -32.9% 1,820 2,584 -764 -29.6% 0.08 0.07 +0.00 Indonesia 48.3 87.7 -39.4 -44.9% 46 29 +17 +58.6% 0.10 0.03 +0.06 483.8 1,030.1 -546 -53.0% 356 255 +101 +39.6% 0.07 0.02 +0.05 Malaysia 52.8 54.8 -2.0 -3.6% 90 26 +64 +246.2% 0.17 0.05 +0.12 507.5 604.3 -97 -16.0% 881 1,300 -419 -32.2% 0.17 0.22 -0.04 Vietnam 20.2 29.1 -8.9 -30.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 240.8 281.3 -40 -14.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Singapore 5.1 6.3 -1.1 -18.2% 69 50 +19 +38.0% 1.35 0.80 +0.55 56.2 90.4 -34 -37.8% 486 890 -404 -45.4% 0.86 0.98 -0.12 Others 103.4 132.9 -29.5 -22.2% 0 4 -4 -100.0% 0.23 0.28 -0.05 1,054.6 1,484.3 -430 -28.9% 97 139 -42 -30.2% 0.36 0.34 +0.02 Philippines 22.5 37.7 -15.2 -40.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 238.3 410.4 -172 -41.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Myanmar 1.7 2.5 -0.8 -31.6% 0 4 -4 -100.0% 0.00 0.16 -0.16 16.4 23.9 -8 -31.5% 87 129 -42 -32.6% 0.53 0.54 -0.01 Brunei 1.0 1.0 +0.0 +5.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 12.2 11.6 +1 +5.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Laos 2.6 0.9 +1.7 +190.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 9.7 10.5 -1 -8.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Cambodia 0.4 0.3 +0.1 +32.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.5 4.4 -1 -20.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Thailand 72.2 89.3 -17.1 -19.1% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 760.2 1,007.6 -247 -24.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Papua New Guinea 0.9 0.4 +0.5 +126.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 5.2 5.1 +0 +2.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Samoa 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Tonga 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Vanuatu 0.0 0.0 -0.0 -47.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.3 0.5 -0 -45.5% 10 10 +0 +0.0% 3.75 2.04 +1.70 Fiji 1.1 0.2 +0.9 +389.1% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 2.7 2.9 -0 -7.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Marshall Islands 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Solomon Islands 0.0 0.0 +0.0 +190.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 -0 -21.8% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Kiribati 0.1 0.0 +0.1 +1460.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 +0 +101.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Micronesia 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Guam 0.8 0.6 +0.2 +38.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 5.7 7.0 -1 -18.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 North Korea 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 DT AFO 66.5 74.6 -8.2 -11.0% 6,009 6,686 -677 -10.1% 9.04 8.96 +0.08 676.2 894.9 -219 -24.4% 45,359 62,162 -16,803 -27.0% 6.71 6.95 -0.24 SOUTH AFRICA+NAMIBIA 35.6 39.5 -3.9 -9.9% 1,394 2,558 -1,164 -45.5% 3.92 6.48 -2.56 360.1 509.5 -149 -29.3% 16,715 27,288 -10,573 -38.7% 4.64 5.36 -0.71 South Africa+Namibia 35.6 39.5 -3.9 -9.9% 1,394 2,558 -1,164 -45.5% 3.92 6.48 -2.56 360.1 509.5 -149 -29.3% 16,715 27,288 -10,573 -38.7% 4.64 5.36 -0.71 Botswana Lesotho Swaziland Tunisia 4.6 5.1 -0.5 -9.6% 615 759 -144 -19.0% 13.46 15.02 -1.56 48.6 49.5 -1 -1.7% 4,579 6,034 -1,455 -24.1% 9.42 12.20 -2.78 Nigeria 0.7 0.8 -0.1 -11.4% 13 0 +13 +0.0% 1.86 0.00 +1.86 7.7 9.8 -2 -21.4% 220 2 +218 +10900.0% 2.86 0.02 +2.84 Cuba 0.1 0.1 +0.1 +117.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.6 3.0 -1 -48.3% 4 16 -12 -75.0% 0.26 0.53 -0.27 DOM 9.9 10.3 -0.4 -4.1% 3,172 2,706 +466 +17.2% 32.08 26.25 +5.84 62.3 77.6 -15 -19.7% 16,172 19,723 -3,551 -18.0% 25.95 25.42 +0.53 Reunion 3.9 2.9 +1.0 +33.1% 1,442 645 +797 +123.6% 37.05 22.06 +14.99 28.9 33.4 -5 -13.6% 7,553 8,599 -1,046 -12.2% 26.17 25.73 +0.44 Martinique 2.4 3.2 -0.7 -23.3% 712 908 -196 -21.6% 29.29 28.63 +0.65 13.2 17.9 -5 -26.2% 3,240 4,492 -1,252 -27.9% 24.50 25.08 -0.58 Guadeloupe 2.8 3.4 -0.6 -17.4% 809 871 -62 -7.1% 28.94 25.74 +3.21 14.4 19.2 -5 -25.2% 3,739 4,672 -933 -20.0% 26.03 24.33 +1.70 French Guiana 0.7 0.8 -0.1 -7.3% 203 277 -74 -26.7% 27.18 34.37 -7.19 5.6 6.8 -1 -16.9% 1,560 1,862 -302 -16.2% 27.77 27.54 +0.23 St Pierre and Miquelon & divers DOM 0.0 0.0 -0.0 -12.0% 6 5 +1 +20.0% 27.27 20.00 +7.27 0.3 0.3 -0 -16.7% 80 98 -18 -18.4% 32.00 32.67 -0.67 AFRICA 6.0 6.4 -0.4 -6.2% 539 431 +108 +25.1% 8.94 6.71 +2.23 67.8 81.1 -13 -16.4% 4,613 5,514 -901 -16.3% 6.80 6.80 +0.00 FRENCH SPEAKING AFRICA 2.5 2.6 -0.1 -3.4% 229 242 -13 -5.4% 9.01 9.19 -0.19 26.8 31.2 -4 -14.0% 2,149 2,630 -481 -18.3% 8.01 8.43 -0.42 Benin 0.1 0.1 +0.1 +106.3% 8 0 +8 +0.0% 6.15 0.00 +6.15 0.6 0.8 -0 -22.5% 31 35 -4 -11.4% 5.29 4.63 +0.66 Burundi 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 -0 -31.8% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Burkina Faso 0.2 0.1 +0.1 +83.3% 15 38 -23 -60.5% 9.09 42.22 -33.13 0.9 1.1 -0 -12.5% 118 116 +2 +1.7% 12.55 10.80 +1.75 Cameroon 0.5 0.2 +0.3 +147.1% 6 19 -13 -68.4% 1.16 9.05 -7.89 2.6 3.1 -0 -14.2% 110 207 -97 -46.9% 4.17 6.72 -2.56 Cape Verde 0.1 0.1 +0.0 +0.0% 21 14 +7 +50.0% 33.87 22.58 +11.29 0.6 0.8 -0 -24.4% 133 213 -80 -37.6% 23.46 28.40 -4.94 Democratic Republic of the Congo 0.1 0.1 +0.0 +42.9% 0 4 -4 -100.0% 0.00 4.76 -4.76 0.8 1.1 -0 -22.8% 33 79 -46 -58.2% 3.92 7.25 -3.33 Gabon 0.1 0.2 -0.1 -39.6% 7 23 -16 -69.6% 5.15 10.22 -5.08 2.2 2.5 -0 -12.9% 169 242 -73 -30.2% 7.81 9.73 -1.93 Guinea 0.1 0.1 +0.0 +15.8% 13 23 -10 -43.5% 19.70 40.35 -20.65 0.7 0.8 -0 -10.7% 219 98 +121 +123.5% 30.76 12.30 +18.46 Ivory Coast 0.3 1.0 -0.7 -67.4% 85 92 -7 -7.6% 25.99 9.18 +16.81 10.6 11.4 -1 -6.3% 957 1,156 -199 -17.2% 8.99 10.18 -1.18 Mali 0.1 0.1 -0.0 -11.7% 4 0 +4 +0.0% 7.55 0.00 +7.55 0.4 0.7 -0 -39.0% 6 8 -2 -25.0% 1.40 1.14 +0.26 Mauritania 0.1 0.1 +0.0 +22.5% 8 0 +8 +0.0% 8.16 0.00 +8.16 0.7 0.9 -0 -25.0% 13 3 +10 +333.3% 1.86 0.32 +1.54 Niger 0.1 0.1 +0.0 +0.0% 8 0 +8 +0.0% 16.00 0.00 +16.00 0.3 0.6 -0 -42.7% 13 0 +13 +0.0% 3.72 0.00 +3.72 Senegal 0.7 0.4 +0.2 +48.5% 47 29 +18 +62.1% 7.18 6.58 +0.60 4.9 5.4 -0 -8.7% 328 437 -109 -24.9% 6.64 8.08 -1.44 Togo 0.0 0.1 -0.1 -58.0% 7 0 +7 +0.0% 18.92 0.00 +18.92 0.4 0.8 -0 -52.8% 19 36 -17 -47.2% 5.28 4.72 +0.56 Chad 0.0 0.0 +0.0 +27.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 -0 -20.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Central African Republic 0.0 0.0 +0.0 +28.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 -0 -9.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Gambia 0.0 0.0 +0.0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 -0 -37.1% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Guinea Bissau 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Republic of the Congo 0.1 0.1 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.6 0.8 -0 -24.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Sao Tome & Principe 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 -0 -50.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Sierra Leone 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.1 -0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 ANGLO LUSO AFRICA 1.9 2.3 -0.4 -15.7% 153 107 +46 +43.0% 7.90 4.66 +3.24 25.2 30.5 -5 -17.4% 856 1,176 -320 -27.2% 3.40 3.85 -0.46 Angola 0.2 0.2 -0.1 -35.3% 53 35 +18 +51.4% 35.33 15.09 +20.25 1.8 2.8 -1 -35.1% 245 374 -129 -34.5% 13.33 13.22 +0.11 Ghana 0.3 0.4 -0.1 -22.2% 9 30 -21 -70.0% 2.73 7.08 -4.35 4.7 5.7 -1 -17.4% 224 291 -67 -23.0% 4.76 5.11 -0.35 Kenya 0.4 0.3 +0.0 +9.4% 18 8 +10 +125.0% 5.14 2.50 +2.64 5.0 5.6 -1 -10.7% 68 108 -40 -37.0% 1.35 1.91 -0.56 Liberia 0.0 0.0 +0.0 +4.2% 0 4 -4 -100.0% 0.00 16.67 -16.67 0.3 0.3 -0 -11.5% 37 58 -21 -36.2% 14.51 20.14 -5.63 Malawi 0.1 0.1 -0.0 -5.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.2 1.5 -0 -25.0% 0 5 -5 -100.0% 0.00 0.33 -0.33 Mozambique 0.3 0.3 -0.1 -27.1% 7 11 -4 -36.4% 2.80 3.21 -0.41 3.3 3.9 -1 -15.0% 116 100 +16 +16.0% 3.54 2.59 +0.95 Tanzania 0.1 0.1 +0.0 +3.5% 2 0 +2 +0.0% 1.34 0.00 +1.34 1.9 1.9 +0 +1.6% 13 36 -23 -63.9% 0.67 1.89 -1.22 Uganda 0.1 0.2 -0.1 -34.8% 14 9 +5 +55.6% 10.69 4.48 +6.21 1.8 2.5 -1 -27.4% 37 82 -45 -54.9% 2.04 3.28 -1.24 Zambia 0.1 0.2 -0.1 -42.7% 5 7 -2 -28.6% 3.62 2.90 +0.72 1.9 3.3 -1 -41.4% 39 81 -42 -51.9% 2.04 2.49 -0.44 Zimbabwe 0.2 0.2 +0.1 +43.3% 45 3 +42 +1400.0% 20.00 1.91 +18.09 2.6 2.2 +0 +21.1% 77 41 +36 +87.8% 2.96 1.91 +1.05 Equatorial Guinea 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.1 -0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Rwanda 0.1 0.1 -0.0 -4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.7 0.8 -0 -12.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 NORTH EAST AFRICA 0.3 0.3 -0.0 -0.3% 17 25 -8 -32.0% 5.01 7.35 -2.34 3.2 3.5 -0 -9.3% 138 175 -37 -21.1% 4.31 4.96 -0.65 Djibouti 0.0 0.1 -0.0 -37.0% 11 18 -7 -38.9% 32.35 33.33 -0.98 0.4 0.4 +0 +0.3% 89 125 -36 -28.8% 22.65 31.89 -9.24 Ethiopia 0.1 0.1 +0.0 +31.9% 0 7 -7 -100.0% 0.00 7.45 -7.45 1.4 1.4 -0 -4.3% 5 7 -2 -28.6% 0.37 0.50 -0.13 North Sudan 0.2 0.2 -0.0 -4.2% 6 0 +6 +0.0% 3.31 0.00 +3.31 1.5 1.7 -0 -14.2% 44 43 +1 +2.3% 3.02 2.54 +0.49 Eritrea 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 -0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Somalia 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 INDIAN OCEAN 1.2 1.2 +0.1 +4.9% 140 57 +83 +145.6% 11.59 4.95 +6.64 12.6 15.8 -3 -20.5% 1,470 1,533 -63 -4.1% 11.67 9.67 +2.00 Comoros 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Madagascar 0.2 0.1 +0.1 +138.5% 39 27 +12 +44.4% 17.97 29.67 -11.70 1.8 1.9 -0 -7.8% 334 389 -55 -14.1% 19.07 20.47 -1.40 Mauritius 0.6 0.7 -0.1 -14.5% 21 0 +21 +0.0% 3.37 0.00 +3.37 7.9 10.4 -3 -24.8% 410 410 +0 +0.0% 5.22 3.93 +1.29 Mayotte 0.3 0.2 +0.0 +20.1% 72 28 +44 +157.1% 25.09 11.72 +13.37 2.0 2.1 -0 -6.7% 653 693 -40 -5.8% 32.85 32.54 +0.31 Maldives 0.0 0.0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Seychelles 0.1 0.1 -0.0 -13.0% 8 2 +6 +300.0% 10.00 2.17 +7.83 1.0 1.4 -0 -27.1% 73 41 +32 +78.0% 7.27 2.98 +4.30 BROKERS 14 0 +14 +0.0% 497 373 +124 +33.2% NITCO 13 0 +13 +0.0% 213 90 +123 +136.7% Brokers French Africa 0 0 +0 +0.0% 13 123 -110 -89.4% Brokers English Africa 1 0 +1 +0.0% 271 160 +111 +69.4% PACIFIC IMPORTERS AFO 9.6 12.5 -41.4 -23.5% 262 232 +30 +12.9% 2.74 1.86 +0.88 128.1 164.4 -36 -22.1% 2,559 3,212 -653 -20.3% 0.19 0.23 -0.04 New Caledonia 0.5 0.7 -0.1 -21.9% 140 93 +47 +50.5% 26.42 13.70 +12.72 7.6 7.8 -0 -1.8% 1,342 1,471 -129 -8.8% 17.61 18.95 -1.34 Tahiti 0.6 1.0 -0.3 -34.4% 103 109 -6 -5.5% 15.90 11.03 +4.86 4.7 7.3 -3 -35.4% 800 1,235 -435 -35.2% 16.97 16.92 +0.05 New Zealand 8.4 10.8 -2.4 -22.6% 19 30 -11 -36.7% 0.23 0.28 -0.05 115.8 149.3 -34 -22.5% 417 506 -89 -17.6% 0.36 0.34 +0.02 EURASIA REGION 342.1 332.3 +9.8 +2.9% 85,388 85,871 -483 -0.6% 24.96 25.84 -0.88 2,997.6 2,927.0 +71 +2.4% 743,512 748,486 -4,974 -0.7% 24.80 25.57 -0.77 Russia 174.0 179.2 -5.2 -2.9% 52,914 53,011 -97 -0.2% 30.41 29.58 +0.83 1,598.4 1,759.5 -161 -9.2% 480,742 508,647 -27,905 -5.5% 30.08 28.91 +1.17 Turkey 104.3 90.5 +13.8 +15.2% 19,347 18,484 +863 +4.7% 18.55 20.42 -1.87 772.8 479.1 +294 +61.3% 132,471 85,055 +47,416 +55.7% 17.14 17.75 -0.61 Ukraine 10.9 10.4 +0.6 +5.6% 1,871 1,755 +116 +6.6% 17.09 16.92 +0.17 95.5 97.6 -2 -2.2% 17,943 17,208 +735 +4.3% 18.79 17.63 +1.16 CEIS 32.0 32.7 -0.7 -2.1% 2,978 4,802 -1,824 -38.0% 9.30 14.68 -5.38 349.5 358.3 -9 -2.5% 45,374 55,968 -10,594 -18.9% 12.98 15.62 -2.64 Kazakhstan 10.0 8.0 +2.0 +24.8% 1,429 1,970 -541 -27.5% 14.29 24.58 -10.29 89.2 71.8 +17 +24.2% 20,727 17,991 +2,736 +15.2% 23.24 25.05 -1.81 Belarus 4.5 6.0 -1.5 -24.8% 1,112 1,957 -845 -43.2% 24.71 32.71 -8.00 51.9 64.5 -13 -19.6% 17,308 28,181 -10,873 -38.6% 33.37 43.69 -10.31 CAUCAS 0.6 1.1 -0.4 -42.4% 210 224 -14 -6.3% 34.60 21.25 +13.34 6.8 11.3 -5 -40.0% 1,845 2,510 -665 -26.5% 27.17 22.19 +4.98 Armenia 0.1 0.1 -0.1 -47.8% 35 57 -22 -38.6% 58.33 49.57 +8.77 0.8 1.2 -0 -33.5% 279 214 +65 +30.4% 34.66 17.69 +16.97 Azerbaijan 0.5 0.6 -0.2 -27.9% 162 149 +13 +8.7% 36.00 23.88 +12.12 4.5 6.7 -2 -33.1% 1,350 1,764 -414 -23.5% 30.10 26.33 +3.77 Georgia 0.1 0.3 -0.2 -69.2% 13 18 -5 -27.8% 13.40 5.71 +7.69 1.5 3.4 -2 -55.9% 216 532 -316 -59.4% 14.40 15.65 -1.25 CENTRAL ASIA 16.9 17.7 -0.7 -4.2% 227 651 -424 -65.1% 1.34 3.69 -2.35 201.6 210.7 -9 -4.3% 5,494 7,286 -1,792 -24.6% 2.73 3.46 -0.73 Kyrgyzstan 0.1 0.1 -0.0 -4.4% 18 67 -49 -73.1% 13.85 49.26 -35.42 1.3 1.5 -0 -13.6% 199 276 -77 -27.9% 15.31 18.34 -3.03 Tajikistan 0.2 0.2 -0.1 -30.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.7 2.5 -1 -30.6% 42 33 +9 +27.3% 2.47 1.35 +1.12 Turkmenistan 0.1 0.5 -0.5 -90.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.6 5.8 -5 -89.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Mongolia 0.3 0.3 -0.0 -1.8% 9 24 -15 -62.5% 2.68 7.02 -4.34 3.0 3.8 -1 -21.1% 171 336 -165 -49.1% 5.70 8.84 -3.14 Uzbekistan 16.3 16.4 -0.2 -1.1% 200 560 -360 -64.3% 1.23 3.41 -2.18 195.0 197.1 -2 -1.1% 5,082 6,641 -1,559 -23.5% 2.61 3.37 -0.76 SOUTH EASTERN EUROPE 20.9 19.5 +1.3 +6.9% 8,278 7,819 +459 +5.9% 39.70 40.07 -0.37 181.5 232.5 -51 -22.0% 66,982 81,608 -14,626 -17.9% 36.91 35.10 +1.82 Bulgaria 2.5 3.7 -1.2 -32.1% 563 978 -415 -42.4% 22.50 26.55 -4.05 30.3 43.8 -14 -30.9% 6,739 9,965 -3,226 -32.4% 22.27 22.76 -0.49 Romania 17.9 15.1 +2.8 +18.5% 7,534 6,656 +878 +13.2% 42.20 44.19 -1.99 146.1 181.9 -36 -19.7% 59,180 70,093 -10,913 -15.6% 40.50 38.54 +1.96 Romania Sales 17.852 15.1 +2.8 +18.6% 7,534 6,652 +882 +13.3% 42.20 44.18 -1.97 141.1 180.7 -40 -21.9% 54,156 68,888 -14,732 -21.4% 38.38 38.13 +0.25 Romania VNI 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 4 -4 -100.0% 5.0 1.2 +4 +316.9% 5,024 1,205 +3,819 +316.9% Moldova 0.5 0.8 -0.3 -35.1% 181 185 -4 -2.2% 36.42 24.15 +12.27 5.1 6.8 -2 -25.9% 1,063 1,550 -487 -31.4% 20.96 22.65 -1.69 AMERICAS REGION 476.4 519.2 -42.7 -8.2% 28,253 39,510 -11,257 -28.5% 5.93 7.61 -1.68 4,162.8 5,689.5 -1,527 -26.8% 260,457 424,564 -164,107 -38.7% 6.26 7.46 -1.21 4 Subsidiaries 381.7 431.0 -49.3 -11.4% 25,895 36,821 -10,926 -29.7% 6.78 8.54 -1.76 3,388.9 4,659.7 -1,271 -27.3% 239,692 392,155 -152,463 -38.9% 7.07 8.42 -1.34 Brazil 231.9 251.0 -19.1 -7.6% 15,190 23,829 -8,639 -36.3% 6.55 9.50 -2.94 1,941.8 2,651.7 -710 -26.8% 131,467 239,174 -107,707 -45.0% 6.77 9.02 -2.25 Argentina 19.6 20.4 -0.9 -4.3% 2,116 2,650 -534 -20.2% 10.81 12.96 -2.15 324.5 441.5 -117 -26.5% 42,861 63,452 -20,591 -32.5% 13.21 14.37 -1.17 Colombia 25.1 29.1 -4.0 -13.7% 6,029 6,711 -682 -10.2% 23.99 23.05 +0.94 173.1 248.7 -76 -30.4% 39,848 56,639 -16,791 -29.6% 23.02 22.78 +0.24 Mexico 105.1 130.4 -25.3 -19.4% 2,560 3,631 -1,071 -29.5% 2.43 2.78 -0.35 949.4 1,317.7 -368 -28.0% 25,516 32,890 -7,374 -22.4% 2.69 2.50 +0.19 IMPORTERS 84.4 78.0 +6.4 +8.2% 2,358 2,689 -331 -12.3% 2.79 3.45 -0.65 649.9 907.4 -257 -28.4% 20,765 32,409 -11,644 -35.9% 3.20 3.57 -0.38 Chile 30.2 30.6 -0.4 -1.2% 499 656 -157 -23.9% 1.65 2.15 -0.49 259.0 348.6 -90 -25.7% 6,000 10,483 -4,483 -42.8% 2.32 3.01 -0.69 Peru 16.0 13.7 +2.3 +17.2% 391 738 -347 -47.0% 2.44 5.41 -2.96 110.8 155.5 -45 -28.7% 3,622 6,861 -3,239 -47.2% 3.27 4.41 -1.14 Ecuador 11.1 9.6 +1.5 +15.6% 444 392 +52 +13.3% 4.02 4.10 -0.08 78.2 119.2 -41 -34.4% 3,213 3,425 -212 -6.2% 4.11 2.87 +1.23 Uruguay 4.9 4.2 +0.7 +16.9% 813 432 +381 +88.2% 16.59 10.31 +6.29 34.9 40.6 -6 -14.1% 4,715 5,909 -1,194 -20.2% 13.53 14.56 -1.04 ACC 15.4 15.0 +0.4 +2.7% 27 180 -153 -85.0% 0.18 1.20 -1.02 118.9 180.7 -62 -34.2% 797 1,618 -821 -50.7% 0.67 0.90 -0.22 Costa Rica 2.2 2.8 -0.6 -22.6% 5 30 -25 -83.3% 0.23 1.06 -0.83 23.2 37.1 -14 -37.4% 180 293 -113 -38.6% 0.78 0.79 -0.02 Dominica 0.0 0.0 -0.0 -35.0% 0 10 -10 -100.0% 0.00 50.00 -50.00 0.1 0.2 -0 -15.3% 0 63 -63 -100.0% 0.00 40.13 -40.13 Bermuda 0.1 0.1 +0.0 +15.4% 2 17 -15 -88.2% 1.48 14.53 -13.05 1.1 1.4 -0 -21.6% 78 155 -77 -49.7% 6.95 10.82 -3.87 Curacao 0.1 0.3 -0.2 -65.9% 2 5 -3 -60.0% 1.98 1.69 +0.29 1.4 3.6 -2 -60.3% 36 52 -16 -30.8% 2.51 1.44 +1.07 Guatemala 3.6 2.7 +1.0 +35.8% 5 60 -55 -91.7% 0.14 2.24 -2.11 23.9 26.4 -3 -9.5% 264 466 -202 -43.3% 1.11 1.77 -0.66 Haiti 0.2 0.4 -0.2 -48.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.9 4.4 -3 -57.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Honduras 1.5 1.0 +0.5 +53.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 9.8 11.4 -2 -14.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Grand Cayman 0.0 0.1 -0.0 -11.8% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.5 0.6 -0 -20.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Nicaragua 0.4 0.1 +0.2 +175.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.0 1.6 +1 +89.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Panama 3.2 3.5 -0.3 -9.2% 9 26 -17 -65.4% 0.28 0.74 -0.46 23.0 46.5 -23 -50.5% 86 260 -174 -66.9% 0.37 0.56 -0.19 Dominican Republic 2.0 1.8 +0.2 +8.2% 4 32 -28 -87.5% 0.20 1.73 -1.53 13.3 21.4 -8 -37.6% 139 245 -106 -43.3% 1.04 1.15 -0.10 El Salvador 0.6 0.7 -0.0 -6.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 6.1 8.0 -2 -23.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 St Martin 0.1 0.3 -0.2 -66.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.4 3.6 -2 -60.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Trinidad Tobago 1.4 1.2 +0.1 +10.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 10.1 14.7 -5 -31.0% 14 84 -70 -83.3% 0.14 0.57 -0.43 Bolivia 4.7 1.7 +3.0 +173.9% 180 251 -71 -28.3% 3.83 14.63 -10.80 24.5 29.9 -5 -17.9% 2,096 3,391 -1,295 -38.2% 8.54 11.35 -2.81 Paraguay 2.1 2.9 -0.8 -28.7% 4 40 -36 -90.0% 0.19 1.36 -1.17 21.8 28.4 -7 -23.3% 322 722 -400 -55.4% 1.48 2.55 -1.07 Venezuela 0.1 0.4 -0.3 -84.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.7 4.5 -3 -62.8% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Other countries 10.3 10.2 +0.1 +1.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 124.1 122.5 +2 +1.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Antigua 0.1 0.1 +0.0 +10.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.1 1.0 +0 +11.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Aruba 0.3 0.3 -0.0 -11.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.6 4.0 -0 -11.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Bahamas 0.1 0.1 +0.0 +6.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 1.7 1.6 +0 +5.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Barbados 0.3 0.3 -0.0 -5.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 3.2 3.4 -0 -6.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Belize 0.1 0.0 +0.0 +18.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.6 0.5 +0 +21.4% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Grenada 0.1 0.1 -0.0 -24.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.7 0.8 -0 -22.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Guyana 0.0 0.0 +0.0 +30.8% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.2 0.2 +0 +37.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Jamaica 0.6 0.6 +0.0 +5.7% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 7.6 7.2 +0 +5.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Montserrat 0.0 0.0 -0.0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.0 0.0 -0 -100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Puerto Rico 8.6 8.5 +0.1 +1.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 103.5 101.9 +2 +1.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 St Kitts 0.0 0.0 +0.0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.5 0.4 +0 +39.2% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 St Vincent 0.0 0.0 +0.0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.1 0.1 +0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 St Lucia 0.1 0.1 +0.0 +10.0% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.9 0.8 +0 +11.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 Suriname 0.0 0.0 -0.0 -28.9% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 0.4 0.6 -0 -30.5% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 CHINA REGION 2,744.5 2,573.9 +170.6 +6.6% 15,142 17,667 -2,525 -14.3% 0.55 0.69 -0.13 23,843.5 24,827.7 -984 -4.0% 156,373 179,571 -23,198 -12.9% 0.66 0.72 -0.07 China 2,703.9 2,529.8 +174.0 +6.9% 15,142 17,663 -2,521 -14.3% 0.56 0.70 -0.14 23,432.8 24,369.0 -936 -3.8% 156,316 179,494 -23,178 -12.9% 0.67 0.74 -0.07 Hong Kong 3.2 2.8 +0.4 +12.5% 0 4 -4 -100.0% 0.00 0.14 -0.14 30.8 33.8 -3 -8.9% 57 77 -20 -26.0% 0.19 0.23 -0.04 Taiwan 37.4 41.2 -3.8 -9.3% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 379.9 425.0 -45 -10.6% 0 0 +0 +0.0% 0.00 0.00 +0.00 WORLDWIDE excl IRAN 8,081.0 7,959.0 +122.0 +1.5% 317,818 367,665 -49,847 -13.6% 3.93 4.62 -0.69 75,529.9 88,194.4 -12,665 -14.4% 2,951,971 3,749,736 -797,765 -21.3% 3.91 4.25 -0.34 WORLDWIDE excl NORTH AMERICA 6,361.6 6,306.0 +55.6 +0.9% 317,818 367,665 -49,847 -13.6% 5.00 5.83 -0.83 59,452.9 69,220.5 -9,768 -14.1% 2,951,971 3,749,736 -797,765 -21.3% 4.97 5.42 -0.45 NORTH AMERICA REGION 1,719.4 1,653.1 +66.4 +4.0% 16,077.0 18,973.9 -2,897 -15.3% USA 1,619.1 1,543.5 +75.6 +4.9% 14,539.6 17,053.2 -2,514 -14.7% Canada 100.3 109.6 -9.2 -8.4% 1,537.4 1,920.7 -383 -20.0% INTERNATIONAL 4,982.3 4,867.8 +114.6 +2.4% 168,586 190,619 -22,033 -11.6% 3.38 3.92 -0.53 45,790.0 51,354.4 -5,564 -10.8% 1,506,617 1,803,903 -297,286 -16.5% 3.29 3.51 -0.22 International / World 61.7% 61.2% +0.5pt 53.0% 51.8% +1.2pt 60.6% 58.2% +2.4pt 51.0% 48.1% +2.9pt INTERNATIONAL excl IRAN 4,982.3 4,867.8 +114.6 +2.4% 168,586 190,619 -22,033 -11.6% 3.38 3.92 -0.53 45,790.0 51,354.4 -5,564 -10.8% 1,506,617 1,803,903 -297,286 -16.5% 3.29 3.51 -0.22 International / World excl IRAN 61.7% 61.2% +0.5pt 53.0% 51.8% +1.2pt 60.6% 58.2% +2.4pt 51.0% 48.1% +2.9pt &1#&"Arial"&10&K000000Confidential C Sales by Model Renault Monthly Sales Region Type Brand Model Dec. 2019 YTD 2019 Dec. 2020 YTD 2020 Europe PC Renault Captur 14,744 214,328 15 10,943 Clio 1 Clio 3 1 13 Clio 4 6,907 236,169 1,681 37,117 Divers 22 1,119 2 463 Espace 5 389 9,566 481 4,346 Fluence ZE 1 1 Kadjar 10,987 109,973 4,837 63,478 Kangoo 2 1,164 9,886 874 8,544 Kangoo ZE 4 Koleos 2 1,605 12,123 436 6,928 Laguna 1 Master 3 4 Master 2 2 Master 3 28 605 79 1,503 Master 3 RT 3 22 3 Megane 1 Megane 3 12 176 10 Megane 4 17,372 204,003 10,790 109,079 Modus 1 Talisman 1,767 16,006 810 8,030 Trafic 3 2,139 14,426 1,287 11,492 Twingo 3 7,984 86,950 4,723 68,496 Twizy 2 3 Zoe 4,798 45,847 16,035 98,858 Clio 5 20,108 79,931 20,404 209,132 Captur 2 5,583 8,985 18,482 165,880 Espace 4 1 Twingo 3 ZE 3,343 5,106 Total Renault 95,612 1,050,126 84,280 809,435 Dacia Divers 1 27 21 Dokker 2,691 33,211 3,416 26,209 Duster 8 735 30 Lodgy 2,894 29,718 2,295 19,510 Logan 1 5 1 Logan 2 2,809 36,423 692 21,496 Sandero 2 Sandero 2 17,988 217,158 15,578 158,762 Duster 2 19,920 211,915 10,668 132,501 Sandero 3 154 207 Spring 1,721 1,722 Total Dacia 46,312 529,192 34,524 360,461 Alpine A110 415 4,428 246 1,326 Total Alpine 415 4,428 246 1,326 Lada 4x4 227 2,951 96 1,482 Divers 36 817 13 197 Granta 14 Kalina 81 Vesta 172 1,540 12 558 Total Lada 435 5,403 121 2,237 Total PC 142,774 1,589,149 119,171 1,173,459 LCV Renault Alaskan 66 968 40 210 Captur 158 1,753 112 Clio 3 185 Clio 4 657 23,548 47 1,137 D2m 1 Divers 23 408 1 274 Dokker 1 2 8 Espace 5 2 43 5 41 Kadjar 113 692 51 676 Kangoo 3 Kangoo 2 7,991 88,401 5,760 54,425 Kangoo ZE 915 10,111 1,246 9,919 Koleos 2 3 27 3 24 Mascott 1 Master 7 Master 2 1 1 Master 3 9,584 83,635 8,740 77,493 Master 3 RT 937 12,815 1,194 11,948 Maxity 159 2,516 33 901 Megane 2 3 29 Megane 3 4 Megane 4 608 5,705 573 4,274 Talisman 6 43 2 19 Trafic 3 8,418 83,428 7,321 63,221 Twingo 3 25 218 11 192 Zoe 59 1,292 285 1,957 Master 3 ZE 27 304 74 351 Master propulsion 1 Clio 5 1,981 4,415 1,819 17,974 Captur 2 2 2 143 938 Total Renault 31,738 320,362 27,348 246,291 Dacia Divers 8 45 51 Dokker 2,147 32,056 2,377 22,154 Duster 9 12 Lodgy 1 48 3 25 Logan 1 2 Logan 2 4 112 73 Sandero 2 75 671 118 936 Duster 2 251 2,792 214 2,232 Total Dacia 2,487 35,735 2,712 25,483 Lada 4x4 44 557 1 111 Divers 3 30 10 Total Lada 47 587 1 121 Total LCV 34,272 356,684 30,061 271,895 Europe Total 177,046 1,945,833 149,232 1,445,354 Type Brand Model Dec. 2019 YTD 2019 Dec. 2020 YTD 2020 Worldwide PC Renault Captur 16,019 228,929 175 13,839 Captur GA 4,914 69,813 3,995 40,393 Clio 2 Clio 3 2 13 Clio 4 17,100 322,235 5,093 69,245 Divers 27 1,172 24 568 Dokker 218 2,884 25 652 Duster 11,036 107,524 6,137 58,274 Espace 5 408 10,067 481 4,348 Fluence 1 100 7 Fluence ZE 1 1 Kadjar 12,632 124,897 5,667 69,532 Kangoo 1 23 47 753 Kangoo 2 2,041 20,460 2,550 19,479 Kangoo ZE 16 21 Koleos 6 79 4 33 Koleos 2 3,022 33,016 1,138 15,278 Kwid 18,018 184,058 14,169 122,697 Laguna 2 1 Lodgy 79 869 43 255 Logan 2 14,541 132,380 7,948 86,297 Master 33 4 Master 2 2 Master 3 30 621 83 1,566 Master 3 RT 3 22 3 Megane 1 Megane 3 12 201 16 Megane 4 23,791 248,202 17,415 165,332 Modus 1 Sandero 2 13,406 135,265 7,908 89,137 Talisman 1,830 16,872 877 8,325 Thalia 2 1 1 Trafic 3 2,287 15,353 1,364 11,999 Twingo 3 8,233 89,893 4,981 71,402 Twizy 66 1,817 37 941 Zoe 4,879 47,038 16,450 100,905 Duster 2 2,106 19,030 4,723 31,032 Clio 5 20,514 80,915 27,902 251,162 Arkana 2,245 12,069 1,614 18,075 Triber 5,681 24,192 5,479 42,507 Captur 2 5,935 9,630 20,137 174,226 K-Ze 1,144 2,658 242 Espace 4 1 Twingo 3 ZE 3,353 5,116 Total Renault 192,225 1,942,328 159,837 1,473,679 Dacia Divers 1 27 21 Dokker 4,318 48,038 5,141 37,778 Duster 10 1,132 78 Lodgy 3,480 35,423 3,259 28,047 Logan 1 6 7 Logan 2 6,720 77,555 4,384 52,690 Sandero 2 Sandero 2 23,036 271,878 19,573 188,118 Duster 2 27,102 255,228 16,506 175,578 Sandero 3 233 289 Spring 1,721 1,722 Total Dacia 64,668 689,287 50,817 484,330 Alpine A110 443 4,832 256 1,527 Total Alpine 443 4,832 256 1,527 Lada 110 1 4x4 3,805 42,090 3,462 36,758 Divers 91 873 13 197 Granta 15,552 148,622 15,275 138,600 Kalina 93 Largus 4,527 48,260 5,135 41,719 Priora 4 30 Vesta 12,240 127,923 11,970 119,013 Xray 2,705 32,442 2,180 22,191 Niva 3,043 11,002 Total Lada 38,920 400,308 41,078 369,510 Samsung Qm3 4,702 Qm6 7,558 47,640 4,767 46,825 Sm3 82 2,680 Sm3 ZE 795 91 857 Sm5 3,200 Sm6 1,719 16,263 522 8,527 Sm7 431 3,801 Xm3 2,155 34,091 Total Samsung 9,790 79,081 7,535 90,300 Huasong Huasong 7 1,307 18 26 Total Huasong 1,307 18 26 Jinbei JV F50 2 2,799 255 Granse 13 28 808 16 173 F70 258 2,649 11 1,528 Total Jinbei JV 288 6,256 27 1,956 Jinbei not JV Huarui Ms3 5 31 Huarui S35 1 122 Shineray 750 7 733 92 179 Total Jinbei not JV 13 886 92 179 Avtovaz Niva 1,354 1,354 139 9,823 Total Avtovaz 1,354 1,354 139 9,823 Total PC 307,701 3,125,639 259,799 2,431,330 LCV Renault Alaskan 165 1,758 139 1,059 Captur 158 1,790 114 Clio 3 185 Clio 4 673 24,018 48 1,160 D2m 1 Divers 23 408 18 309 Dokker 1,930 17,377 1,127 14,974 Espace 5 2 43 5 41 Kadjar 113 693 51 676 Kangoo 1 133 12 Kangoo 2 8,636 95,281 6,718 59,243 Kangoo ZE 929 10,388 1,322 10,292 Koleos 2 3 27 3 24 Mascott 1 Master 7 Master 2 1 1 Master 3 11,412 107,902 11,310 98,765 Master 3 RT 950 12,955 1,226 12,086 Maxity 178 2,614 38 966 Megane 2 3 29 Megane 3 4 Megane 4 608 5,715 573 4,278 Oroch 3,276 36,729 2,426 21,627 Talisman 6 43 2 19 Trafic 3 8,932 87,789 7,851 67,029 Twingo 3 25 234 12 194 Zoe 59 1,294 289 1,963 Master 3 ZE 27 304 74 351 Master propulsion 1 Clio 5 1,996 4,430 1,950 18,344 Captur 2 2 2 144 946 Total Renault 40,107 411,963 35,326 314,666 Dacia Divers 8 46 51 Dokker 3,198 41,803 4,611 33,114 Duster 10 12 Lodgy 1 49 3 25 Logan 3 4 1 Logan 2 4 112 84 Sandero 2 76 703 118 945 Duster 2 270 3,293 267 2,423 Total Dacia 3,560 46,020 4,999 36,655 Lada 4x4 73 1,057 26 286 Divers 3 30 10 Granta 201 1,401 254 1,670 Largus 868 10,174 2,161 12,539 Total Lada 1,145 12,662 2,441 14,505 Jinbei JV H1 1,816 15,268 944 8,388 H2 97 2,520 23 462 Granse 15 280 2,112 121 1,937 Granse 16 1,703 16,164 1,449 14,215 Granse 2020 447 475 Total Jinbei JV 3,896 36,064 2,984 25,477 Jinbei not JV Huarui Mini Trucks 2 902 Huarui Pick Up 71 686 Shineray T20 475 5,938 783 11,563 Shineray T22 124 1,338 342 5,045 Shineray T30 1,555 12,917 1,389 12,925 Shineray T32 2,689 19,194 1,536 18,857 Shineray T50 536 5,875 886 8,505 Shineray T52 904 7,916 816 9,399 Shineray X30 2,364 26,424 3,214 31,419 Shineray X30L 2,536 36,198 3,303 31,625 Total Jinbei not JV 11,256 117,388 12,269 129,338 Total LCV 59,964 624,097 58,019 520,641 Worldwide Total 367,665 3,749,736 317,818 2,951,971 Attachments Original document

Renault SA published this content on 19 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein.

