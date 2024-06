« Nous sommes très heureux de ce partenariat, qui va nous permettre de continuer à accélérer notre déploiement sur les usages pertinents de la mobilité hydrogène décarbonée. HYVIA, née de l'alliance du pure player américain leader mondial de l'hydrogène décarboné Plug, et du constructeur automobile français Renault Group, pionnier historique du véhicule 100 % électrique, symbolise la bonne approche pour répondre efficacement à l'urgence climatique. Ses véhicules électriques qui combinent les avantages d'une batterie rechargeable de taille raisonnable et d'un dispositif à hydrogène, constituent pour nous la plateforme technologique la plus pertinente pour un passage à l'échelle rationnel et pragmatique des mobilités zéro émission. HYVIA a également su innover avec sa solution de financement qui répond aux besoins de ses clients, et accélère et sécurise le déploiement des écosystèmes H2. »

