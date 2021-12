Renault : HYVIA, l'hydrogène à vitesse grand H

En janvier dernier, Luca de Meo, CEO de Renault Group, présentait le plan stratégique Renaulution et annonçait une offensive forte sur le marché des solutions à hydrogène. HYVIA, la co-entreprise détenue à parité égale par Renault Group et Plug Power, a vu le jour dès le mois de juin, pour répondre à cette urgence. Son leitmotiv est donc d'aller vite et elle le démontre à chaque instant !

De juin à décembre, HYVIA a en effet créé les équipes, présenté trois prototypes de véhicules utilitaires à hydrogène, participé à une dizaine d'événements sur la mobilité durable et commencé les tests pour ses véhicules de série. Un défi qui ne s'arrête pas là : la commercialisation de ses produits est prévue pour l'année prochaine !

La naissance de HYVIA est remarquable, autant dans sa création que dans la conception des prototypes. Il fallait aller vite, avec l'ensemble des acteurs, pour offrir des solutions concrètes de mobilité décarbonée.

David Holderbach, CEO de HYVIA

Alors que la mobilité connaît des mutations profondes, portée par des nouvelles attentes et des règlementations qui évoluent fortement, HYVIA sait qu'elle doit agir vite, s'organiser et dépasser les contraintes actuelles de l'offre hydrogène. La jeune marque s'est embarquée dans une aventure qui allie enthousiasme et compétences.

HYVIA contribue à la décarbonation de la mobilité

David Holderbach et son équipe incarnent un esprit start-up et un management agile : prendre les décisions rapidement, simplifier les processus et faire appel aux compétences là où elles sont disponibles.

HYVIA, ce sont 50 collaborateurs et de la motivation à revendre pour relever les enjeux de la mobilité verte à hydrogène. Les équipes s'animent autour de projets qui incarnent leur envie d'avoir un impact positif sur la transition énergétique. Le transport décarboné est sa raison d'être et tout le monde y adhère. Cet enthousiasme est essentiel pour David Holderbach, qui suit des objectifs ambitieux pour l'entreprise : atteindre 30 % de parts de marché sur le périmètre du véhicule utilitaire à hydrogène d'ici 2030.

L'équipe incarne un esprit start-up et un management agile

En moins de 200 jours, HYVIA a affiché des résultats concrets. Ce ne sont pas moins de trois prototypes de véhicules à hydrogène qui ont été présentés depuis sa création : Renault Master Van H2-TECH, Renault Master Châssis Cabine H2-TECH et Renault Master City Bus H2-TECH. Mais aussi une station de recharge, qui fait partie de l'offre proposée par la marque qui ne conçoit pas de commercialiser des véhicules sans fournir des solutions complètes pour la recharge et l'approvisionnement en hydrogène. Une ambition qui incarne les savoir-faire conjugués de Renault Group et de Plug Power. Nicolas Benech, directeur de l'ingénierie, nous partage les tenants et aboutissants de cette aventure :

Nous avançons à grands pas. Il y a une vraie émulation, une effervescence pour comprendre les sujets en profondeur et offrir des solutions rapides, sans compromis sur la sécurité. Nous nous appuyons sur le savoir-faire des équipes de Renault Group pour la partie véhicules utilitaires et aussi sur l'expertise de Plug Power pour les solutions hydrogène. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de tests et de convergence avec pour objectif de commercialiser nos premiers véhicules dès l'année prochaine !

Nicolas Benech, Directeur de l'Ingénierie HYVIA

Pour les flottes et les collectivités qui ont un usage très intense de leurs moyens de transport, l'offre hydrogène est aujourd'hui très pauvre. Il n'y pas de solutions véritablement adaptées. Pour répondre à la demande qui devient une urgence, HYVIA a développé un écosystème unique, basé en France. Pour aller vite, elle transforme les Master E-TECH Electric fabriqués à Batilly et assemblera dès 2022 les piles à combustibles et les stations de recharge dans la Refactory de Flins.

Les trois véhicules à hydrogène seront commercialisés dès l'année prochaine

« Nous sommes en contact avec des flottes et des collectivités, des ''early adopters'' qui souhaitent faire le pas vers l'hydrogène. Nous voulons leur proposer des solutions à hydrogène clé en main, c'est-à-dire des véhicules à hydrogène, mais aussi des stations de recharge rapide d'hydrogène vert. » précise David Holderbach, le regard déjà tourné vers 2022.

En 2022, HYVIA déploiera son écosystème complet, avec trois produits destinés aux flottes professionnelles et aux collectivités :