Renault : Janvier 2023

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Markets WORLD SALES 2023, January Results PC+LCV - Group MONTH YTD TIV Volumes Market Share TIV Volumes Market Share Volumes Ku Volumes Ku ∆ (U) ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Volumes Ku Volumes Ku ∆ Vol. ∆ % Volumes u Volumes u ∆ (U) ∆ % MS MS ∆ pt Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 vs Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 WORLDWIDE 6,666 6,376 +290.2 +4.6% 162,797 148,456 +14,341 +9.7% 2.4 2.3 +0.1 6,666 6,376 +290 +4.6% 162,797 148,456 +14,341 +9.7% +2.4 +2.3 +0.1 WW w/o NA, CHINA & RUSSIA 3,019 2,713 +306.4 +11.3% 162,356 147,835 +14,521 +9.8% 5.4 5.4 -0.1 3,019 2,713 +306 +11.3% 162,356 147,835 +14,521 +9.8% 5.4 5.4 -0.1 EUROPE 1,052 952 +99.7 +10.5% 117,990 93,913 +24,077 +25.6% 11.2 9.9 +1.4 1,052 952 +100 +10.5% 117,990 93,913 +24,077 +25.6% 11.2 9.9 +1.4 France 139 131 +7.5 +5.7% 36,744 31,199 +5,545 +17.8% 26.5 23.8 +2.7 139 131 +8 +5.7% 36,744 31,199 +5,545 +17.8% 26.5 23.8 +2.7 Germany 198 202 -3.1 -1.5% 10,368 10,641 -273 -2.6% 5.2 5.3 -0.1 198 202 -3 -1.5% 10,368 10,641 -273 -2.6% 5.2 5.3 -0.1 Spain+Canary islands 73 49 +24.1 +48.8% 9,140 4,337 +4,803 +110.7% 12.4 8.8 +3.7 73 49 +24 +48.8% 9,140 4,337 +4,803 +110.7% 12.4 8.8 +3.7 Italy 141 120 +21.4 +17.8% 16,632 13,639 +2,993 +21.9% 11.8 11.4 +0.4 141 120 +21 +17.8% 16,632 13,639 +2,993 +21.9% 11.8 11.4 +0.4 United Kingdom 154 133 +21.1 +15.9% 7,128 4,683 +2,445 +52.2% 4.6 3.5 +1.1 154 133 +21 +15.9% 7,128 4,683 +2,445 +52.2% 4.6 3.5 +1.1 Austria 21 17 +3.4 +19.8% 1,451 1,404 +47 +3.3% 7.0 8.2 -1.1 21 17 +3 +19.8% 1,451 1,404 +47 +3.3% 7.0 8.2 -1.1 Baltic States 6 6 -0.1 -1.1% 644 587 +57 +9.7% 10.7 9.7 +1.1 6 6 -0 -1.1% 644 587 +57 +9.7% 10.7 9.7 +1.1 Belgium+Luxembourg 50 42 +7.0 +16.6% 4,517 4,546 -29 -0.6% 9.1 10.7 -1.6 50 42 +7 +16.6% 4,517 4,546 -29 -0.6% 9.1 10.7 -1.6 Bulgaria 3 2 +0.7 +31.9% 963 353 +610 +172.8% 32.6 15.7 +16.8 3 2 +1 +31.9% 963 353 +610 +172.8% 32.6 15.7 +16.8 Croatia 4 4 +0.2 +5.4% 642 434 +208 +47.9% 16.6 11.8 +4.8 4 4 +0 +5.4% 642 434 +208 +47.9% 16.6 11.8 +4.8 Czech Republic 19 17 +1.5 +8.5% 1,494 1,356 +138 +10.2% 7.9 7.8 +0.1 19 17 +1 +8.5% 1,494 1,356 +138 +10.2% 7.9 7.8 +0.1 Denmark 12 12 +0.4 +3.4% 436 674 -238 -35.3% 3.6 5.8 -2.2 12 12 +0 +3.4% 436 674 -238 -35.3% 3.6 5.8 -2.2 Finland 8 9 -1.0 -11.5% 212 346 -134 -38.7% 2.7 3.9 -1.2 8 9 -1 -11.5% 212 346 -134 -38.7% 2.7 3.9 -1.2 French Guiana 0 0 +0.1 +12.3% 96 141 -45 -31.9% 20.3 33.4 -13.2 0 0 +0 +12.3% 96 141 -45 -31.9% 20.3 33.4 -13.2 Greece 12 6 +5.6 +93.8% 587 486 +101 +20.8% 5.0 8.1 -3.0 12 6 +6 +93.8% 587 486 +101 +20.8% 5.0 8.1 -3.0 Guadeloupe 1 1 +0.4 +35.6% 467 173 +294 +169.9% 34.2 17.2 +17.0 1 1 +0 +35.6% 467 173 +294 +169.9% 34.2 17.2 +17.0 Hungary 10 9 +0.6 +6.6% 1,128 619 +509 +82.2% 11.5 6.7 +4.8 10 9 +1 +6.6% 1,128 619 +509 +82.2% 11.5 6.7 +4.8 Iceland 1 1 -0.1 -12.3% 133 32 +101 +315.6% 15.6 3.3 +12.3 1 1 -0 -12.3% 133 32 +101 +315.6% 15.6 3.3 +12.3 Ireland 33 30 +2.8 +9.4% 3,694 2,226 +1,468 +65.9% 11.2 7.4 +3.8 33 30 +3 +9.4% 3,694 2,226 +1,468 +65.9% 11.2 7.4 +3.8 Malta 1 0 +0.1 +12.7% 43 40 +3 +7.5% 7.8 8.2 -0.4 1 0 +0 +12.7% 43 40 +3 +7.5% 7.8 8.2 -0.4 Martinique 1 1 +0.2 +23.8% 493 218 +275 +126.1% 38.4 21.0 +17.4 1 1 +0 +23.8% 493 218 +275 +126.1% 38.4 21.0 +17.4 Mayotte 0 0 +0.1 +41.4% 53 26 +27 +103.8% 28.2 19.5 +8.6 0 0 +0 +41.4% 53 26 +27 +103.8% 28.2 19.5 +8.6 Netherlands 39 36 +2.8 +7.6% 3,238 2,928 +310 +10.6% 8.3 8.1 +0.2 39 36 +3 +7.6% 3,238 2,928 +310 +10.6% 8.3 8.1 +0.2 New Caledonia 1 1 -0.1 -11.2% 18 88 -70 -79.5% 3.4 14.8 -11.4 1 1 -0 -11.2% 18 88 -70 -79.5% 3.4 14.8 -11.4 Norway 3 10 -6.7 -71.0% 27 92 -65 -70.7% 1.0 1.0 +0.0 3 10 -7 -71.0% 27 92 -65 -70.7% 1.0 1.0 +0.0 Poland 40 33 +7.0 +20.9% 4,127 3,532 +595 +16.8% 10.2 10.6 -0.4 40 33 +7 +20.9% 4,127 3,532 +595 +16.8% 10.2 10.6 -0.4 Portugal 17 12 +5.0 +42.4% 2,475 1,234 +1,241 +100.6% 14.8 10.5 +4.3 17 12 +5 +42.4% 2,475 1,234 +1,241 +100.6% 14.8 10.5 +4.3 Republic of Cyprus 1 1 -0.1 -5.2% 108 72 +36 +50.0% 9.0 5.7 +3.3 1 1 -0 -5.2% 108 72 +36 +50.0% 9.0 5.7 +3.3 Reunion 2 2 -0.1 -4.7% 560 646 -86 -13.3% 27.4 30.1 -2.7 2 2 -0 -4.7% 560 646 -86 -13.3% 27.4 30.1 -2.7 Romania 13 10 +3.1 +30.5% 6,076 3,594 +2,482 +69.1% 45.2 34.9 +10.3 13 10 +3 +30.5% 6,076 3,594 +2,482 +69.1% 45.2 34.9 +10.3 Slovakia 7 6 +0.9 +15.0% 671 602 +69 +11.5% 9.4 9.7 -0.3 7 6 +1 +15.0% 671 602 +69 +11.5% 9.4 9.7 -0.3 Slovenia 5 5 -0.0 -0.7% 1,007 770 +237 +30.8% 20.1 15.2 +4.8 5 5 -0 -0.7% 1,007 770 +237 +30.8% 20.1 15.2 +4.8 St Pierre and Miquelon & divers DOM 0 0 -0.0 -48.0% 2 4 -2 -50.0% 15.4 16.0 -0.6 0 0 -0 -48.0% 2 4 -2 -50.0% 15.4 16.0 -0.6 Sweden 17 22 -5.0 -22.8% 1,054 862 +192 +22.3% 6.2 3.9 +2.3 17 22 -5 -22.8% 1,054 862 +192 +22.3% 6.2 3.9 +2.3 Switzerland 19 19 +0.0 +0.2% 1,488 1,290 +198 +15.3% 7.9 6.9 +1.0 19 19 +0 +0.2% 1,488 1,290 +198 +15.3% 7.9 6.9 +1.0 Tahiti 1 1 +0.0 +0.0% 74 39 +35 +89.7% 9.5 5.0 +4.5 1 1 +0 +0.0% 74 39 +35 +89.7% 9.5 5.0 +4.5 INTERNATIONAL 4,504 4,326 +177.7 +4.1% 44,807 54,543 -9,736 -17.9% 1.0 1.3 -0.3 4,504 4,326 +178 +4.1% 44,807 54,543 -9,736 -17.9% 1.0 1.3 -0.3 INTERNATIONAL w/o CHINA & RUSSIA 1,968 1,761 +206.7 +11.7% 44,366 53,922 -9,556 -17.7% 2.3 3.1 -0.8 1,968 1,761 +207 +11.7% 44,366 53,922 -9,556 -17.7% 2.3 3.1 -0.8 EURASIA 122 167 -45.4 -27.2% 9,398 8,998 +400 +4.4% 7.7 5.4 +2.3 122 167 -45 -27.2% 9,398 8,998 +400 +4.4% 7.7 5.4 +2.3 EURASIA w/o RUSSIA 82 70 +11.5 +16.3% 9,398 8,998 +400 +4.4% 11.5 12.8 -1.3 82 70 +11 +16.3% 9,398 8,998 +400 +4.4% 11.5 12.8 -1.3 Armenia 0 0 +0.0 +0.0% 4 6 -2 -33.3% 4.4 6.7 -2.2 0 0 +0 +0.0% 4 6 -2 -33.3% 4.4 6.7 -2.2 Albania 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Azerbaijan 0 0 -0.1 -11.9% 2 15 -13 -86.7% 0.5 3.3 -2.8 0 0 -0 -11.9% 2 15 -13 -86.7% 0.5 3.3 -2.8 Balkan States 1 1 -0.0 -1.7% 462 164 +298 +181.7% 39.2 13.7 +25.5 1 1 -0 -1.7% 462 164 +298 +181.7% 39.2 13.7 +25.5 Belarus 2 3 -0.2 -8.8% 30 308 -278 -90.3% 1.3 12.2 -10.9 2 3 -0 -8.8% 30 308 -278 -90.3% 1.3 12.2 -10.9 Georgia 0 0 +0.0 +56.5% 17 6 +11 +183.3% 12.8 7.1 +5.7 0 0 +0 +56.5% 17 6 +11 +183.3% 12.8 7.1 +5.7 Kazakhstan 6 4 +2.0 +52.5% 0 167 -167 -100.0% 0.0 4.4 -4.4 6 4 +2 +52.5% 0 167 -167 -100.0% 0.0 4.4 -4.4 Kyrgyzstan 0 0 +0.0 +6.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +6.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Moldova 0 0 -0.0 -9.1% 92 90 +2 +2.2% 24.3 21.6 +2.7 0 0 -0 -9.1% 92 90 +2 +2.2% 24.3 21.6 +2.7 Russia 40 97 -56.9 -58.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 40 97 -57 -58.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Serbia 2 1 +0.5 +38.5% 162 173 -11 -6.4% 9.0 13.3 -4.3 2 1 +1 +38.5% 162 173 -11 -6.4% 9.0 13.3 -4.3 Tajikistan 0 0 +0.0 +23.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +23.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Turkey 51 38 +12.8 +33.5% 7,951 7,432 +519 +7.0% 15.6 19.5 -3.9 51 38 +13 +33.5% 7,951 7,432 +519 +7.0% 15.6 19.5 -3.9 Turkmenistan 0 0 +0.1 +221.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +221.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Ukraine 4 6 -2.2 -34.8% 678 577 +101 +17.5% 16.5 9.1 +7.3 4 6 -2 -34.8% 678 577 +101 +17.5% 16.5 9.1 +7.3 Uzbekistan 14 15 -1.5 -9.6% 0 60 -60 -100.0% 0.0 0.4 -0.4 14 15 -1 -9.6% 0 60 -60 -100.0% 0.0 0.4 -0.4 AFRICA & MIDDLE EAST 212 210 +2.5 +1.2% 10,493 11,310 -817 -7.2% 4.9 5.4 -0.4 212 210 +3 +1.2% 10,493 11,310 -817 -7.2% 4.9 5.4 -0.4 Abu Dhabi (UAE) 6 5 +0.4 +8.2% 98 44 +54 +122.7% 1.8 0.9 +0.9 6 5 +0 +8.2% 98 44 +54 +122.7% 1.8 0.9 +0.9 Algeria 1 1 -0.1 -9.1% 121 100 +21 +21.0% 12.1 9.1 +3.0 1 1 -0 -9.1% 121 100 +21 +21.0% 12.1 9.1 +3.0 Afghanistan 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Angola 0 0 -0.0 -4.9% 15 11 +4 +36.4% 8.6 6.0 +2.6 0 0 -0 -4.9% 15 11 +4 +36.4% 8.6 6.0 +2.6 Bahrain 2 1 +0.6 +41.6% 13 30 -17 -56.7% 0.7 2.1 -1.5 2 1 +1 +41.6% 13 30 -17 -56.7% 0.7 2.1 -1.5 Benin 0 0 -0.0 -16.9% 1 0 +1 +0.0% 2.0 0.0 +2.0 0 0 -0 -16.9% 1 0 +1 +0.0% 2.0 0.0 +2.0 Botswana 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Brokers English Africa 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Brokers French Africa 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Brokers Maghreb 0 0 +0.0 +0.0% 226 315 -89 -28.3% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 226 315 -89 -28.3% 0.0 0.0 +0.0 Brokers RME 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Burkina Faso 0 0 +0.0 +41.0% 0 14 -14 -100.0% 0.0 16.9 -16.9 0 0 +0 +41.0% 0 14 -14 -100.0% 0.0 16.9 -16.9 Burundi 0 0 -0.0 -80.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 -0 -80.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Cameroon 0 0 +0.1 +63.3% 0 8 -8 -100.0% 0.0 5.1 -5.1 0 0 +0 +63.3% 0 8 -8 -100.0% 0.0 5.1 -5.1 Cape Verde 0 0 +0.1 +214.3% 0 2 -2 -100.0% 0.0 4.8 -4.8 0 0 +0 +214.3% 0 2 -2 -100.0% 0.0 4.8 -4.8 Central African Republic 0 0 +0.0 +44.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +44.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Chad 0 0 -0.0 -11.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 -0 -11.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Comoros 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Democratic Republic of the Congo 0 0 +0.0 +0.0% 0 1 -1 -100.0% 0.0 1.2 -1.2 0 0 +0 +0.0% 0 1 -1 -100.0% 0.0 1.2 -1.2 Djibouti 0 0 +0.0 +33.3% 1 2 -1 -50.0% 1.8 4.8 -3.0 0 0 +0 +33.3% 1 2 -1 -50.0% 1.8 4.8 -3.0 Dubai (UAE) 11 10 +1.2 +11.3% 115 61 +54 +88.5% 1.0 0.6 +0.4 11 10 +1 +11.3% 115 61 +54 +88.5% 1.0 0.6 +0.4 Egypt 20 20 -0.4 -2.1% 395 1,777 -1,382 -77.8% 2.0 8.8 -6.8 20 20 -0 -2.1% 395 1,777 -1,382 -77.8% 2.0 8.8 -6.8 Equatorial Guinea 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Eritrea 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Ethiopia 0 0 +0.1 +90.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +90.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Gabon 0 0 -0.0 -12.0% 4 4 +0 +0.0% 2.4 2.1 +0.3 0 0 -0 -12.0% 4 4 +0 +0.0% 2.4 2.1 +0.3 Gambia 0 0 +0.0 +72.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +72.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Ghana 1 0 +0.4 +88.3% 12 8 +4 +50.0% 1.5 1.8 -0.4 1 0 +0 +88.3% 12 8 +4 +50.0% 1.5 1.8 -0.4 Guinea 0 0 +0.0 +0.0% 10 14 -4 -28.6% 12.0 16.9 -4.8 0 0 +0 +0.0% 10 14 -4 -28.6% 12.0 16.9 -4.8 Guinea Bissau 0 0 +0.0 +275.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +275.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Iraq 7 5 +2.4 +47.0% 20 38 -18 -47.4% 0.3 0.8 -0.5 7 5 +2 +47.0% 20 38 -18 -47.4% 0.3 0.8 -0.5 Israel 37 37 -0.7 -1.9% 1,850 558 +1,292 +231.5% 5.0 1.5 +3.6 37 37 -1 -1.9% 1,850 558 +1,292 +231.5% 5.0 1.5 +3.6 Ivory Coast 2 2 -0.1 -3.5% 83 212 -129 -60.8% 5.0 12.3 -7.3 2 2 -0 -3.5% 83 212 -129 -60.8% 5.0 12.3 -7.3 Jordan 1 2 -1.2 -58.5% 30 10 +20 +200.0% 3.5 0.5 +3.1 1 2 -1 -58.5% 30 10 +20 +200.0% 3.5 0.5 +3.1 Kenya 1 1 +0.0 +9.2% 4 6 -2 -33.3% 0.7 1.2 -0.5 1 1 +0 +9.2% 4 6 -2 -33.3% 0.7 1.2 -0.5 Kuwait 9 8 +1.2 +16.1% 80 40 +40 +100.0% 0.9 0.5 +0.4 9 8 +1 +16.1% 80 40 +40 +100.0% 0.9 0.5 +0.4 Lebanon 1 0 +0.4 +109.9% 171 31 +140 +451.6% 24.5 9.3 +15.2 1 0 +0 +109.9% 171 31 +140 +451.6% 24.5 9.3 +15.2 Lesotho 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Liberia 0 0 +0.0 +31.8% 13 2 +11 +550.0% 44.8 9.1 +35.7 0 0 +0 +31.8% 13 2 +11 +550.0% 44.8 9.1 +35.7 Libya 1 1 -0.1 -4.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 -0 -4.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Madagascar 0 0 +0.0 +10.6% 27 8 +19 +237.5% 15.3 5.0 +10.3 0 0 +0 +10.6% 27 8 +19 +237.5% 15.3 5.0 +10.3 Malawi 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Maldives 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mali 0 0 +0.1 +158.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +158.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mauritania 0 0 +0.0 +2.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +2.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mauritius 1 1 +0.1 +6.5% 27 28 -1 -3.6% 3.1 3.5 -0.3 1 1 +0 +6.5% 27 28 -1 -3.6% 3.1 3.5 -0.3 Morocco 11 12 -1.1 -8.9% 4,467 5,137 -670 -13.0% 39.4 41.3 -1.9 11 12 -1 -8.9% 4,467 5,137 -670 -13.0% 39.4 41.3 -1.9 Mozambique 0 0 +0.2 +70.0% 11 14 -3 -21.4% 2.3 5.1 -2.7 0 0 +0 +70.0% 11 14 -3 -21.4% 2.3 5.1 -2.7 Niger 0 0 +0.0 +11.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +11.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Nigeria 1 1 -0.0 -4.9% 18 3 +15 +500.0% 2.4 0.4 +2.0 1 1 -0 -4.9% 18 3 +15 +500.0% 2.4 0.4 +2.0 NITCO 0 0 +0.0 +0.0% 16 0 +16 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 16 0 +16 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 North Sudan 0 0 -0.0 -0.7% 8 13 -5 -38.5% 5.5 8.9 -3.4 0 0 -0 -0.7% 8 13 -5 -38.5% 5.5 8.9 -3.4 Oman 6 4 +1.5 +34.6% 12 25 -13 -52.0% 0.2 0.6 -0.4 6 4 +1 +34.6% 12 25 -13 -52.0% 0.2 0.6 -0.4 Palestine 0 0 -0.0 -70.0% 3 10 -7 -70.0% 100.0 100.0 +0.0 0 0 -0 -70.0% 3 10 -7 -70.0% 100.0 100.0 +0.0 Qatar 3 4 -1.0 -23.8% 14 13 +1 +7.7% 0.5 0.3 +0.1 3 4 -1 -23.8% 14 13 +1 +7.7% 0.5 0.3 +0.1 Republic of the Congo 0 0 +0.0 +1.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +1.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Rwanda 0 0 +0.0 +60.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +60.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Sao Tome & Principe 0 0 +0.0 +466.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +466.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Saudi Arabia 41 44 -3.3 -7.5% 250 213 +37 +17.4% 0.6 0.5 +0.1 41 44 -3 -7.5% 250 213 +37 +17.4% 0.6 0.5 +0.1 Senegal 0 1 -0.1 -22.6% 19 13 +6 +46.2% 4.8 2.6 +2.3 0 1 -0 -22.6% 19 13 +6 +46.2% 4.8 2.6 +2.3 Seychelles 0 0 +0.0 +16.8% 8 0 +8 +0.0% 6.8 0.0 +6.8 0 0 +0 +16.8% 8 0 +8 +0.0% 6.8 0.0 +6.8 Sierra Leone 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Somalia 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 South Africa+Namibia 42 40 +1.7 +4.2% 2,051 2,247 -196 -8.7% 4.9 5.6 -0.7 42 40 +2 +4.2% 2,051 2,247 -196 -8.7% 4.9 5.6 -0.7 Swaziland 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Syria 1 1 +0.0 +4.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +4.7% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Tanzania 0 0 +0.1 +38.0% 0 1 -1 -100.0% 0.0 0.7 -0.7 0 0 +0 +38.0% 0 1 -1 -100.0% 0.0 0.7 -0.7 Togo 0 0 +0.0 +37.8% 0 3 -3 -100.0% 0.0 8.1 -8.1 0 0 +0 +37.8% 0 3 -3 -100.0% 0.0 8.1 -8.1 Tunisia 4 4 -0.4 -9.8% 298 292 +6 +2.1% 8.2 7.2 +1.0 4 4 -0 -9.8% 298 292 +6 +2.1% 8.2 7.2 +1.0 Uganda 0 0 +0.1 +135.5% 2 2 +0 +0.0% 0.8 1.8 -1.0 0 0 +0 +135.5% 2 2 +0 +0.0% 0.8 1.8 -1.0 Yemen 0 0 +0.0 +5.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +5.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Zambia 0 0 +0.1 +100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +100.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Zimbabwe 0 0 +0.0 +3.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +3.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 ASIA PACIFIC 3,796 3,607 +188.5 +5.2% 6,985 14,471 -7,486 -51.7% 0.2 0.4 -0.2 3,796 3,607 +189 +5.2% 6,985 14,471 -7,486 -51.7% 0.2 0.4 -0.2 ASIA PACIFIC w/o CHINA 1,299 1,139 +160.6 +14.1% 6,544 13,850 -7,306 -52.8% 0.5 1.2 -0.7 1,299 1,139 +161 +14.1% 6,544 13,850 -7,306 -52.8% 0.5 1.2 -0.7 Australia 83 74 +8.6 +11.6% 716 646 +70 +10.8% 0.9 0.9 -0.0 83 74 +9 +11.6% 716 646 +70 +10.8% 0.9 0.9 -0.0 Bangladesh 0 0 +0.2 +51.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +51.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Bhutan 0 0 +0.1 +21.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +21.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Brunei 1 1 -0.1 -6.7% 28 0 +28 +0.0% 2.6 0.0 +2.6 1 1 -0 -6.7% 28 0 +28 +0.0% 2.6 0.0 +2.6 Cambodia 0 0 +0.1 +34.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +34.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Fiji 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Guam 1 1 +0.1 +22.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +22.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 India 399 347 +51.7 +14.9% 3,008 8,119 -5,111 -63.0% 0.8 2.3 -1.6 399 347 +52 +14.9% 3,008 8,119 -5,111 -63.0% 0.8 2.3 -1.6 Indonesia 85 78 +7.3 +9.4% 30 20 +10 +50.0% 0.0 0.0 +0.0 85 78 +7 +9.4% 30 20 +10 +50.0% 0.0 0.0 +0.0 Japan 378 325 +52.9 +16.3% 607 536 +71 +13.2% 0.2 0.2 -0.0 378 325 +53 +16.3% 607 536 +71 +13.2% 0.2 0.2 -0.0 Kiribati 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Laos 1 1 +0.3 +57.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +57.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Malaysia 45 41 +3.5 +8.4% 3 5 -2 -40.0% 0.0 0.0 -0.0 45 41 +4 +8.4% 3 5 -2 -40.0% 0.0 0.0 -0.0 Marshall Islands 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Micronesia 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Myanmar 3 1 +1.9 +172.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 3 1 +2 +172.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Nepal 2 1 +0.5 +38.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 2 1 +0 +38.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 New Zealand 12 13 -0.6 -4.4% 35 32 +3 +9.4% 0.3 0.2 +0.0 12 13 -1 -4.4% 35 32 +3 +9.4% 0.3 0.2 +0.0 Pakistan 24 21 +3.0 +14.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 24 21 +3 +14.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Papua New Guinea 1 1 +0.0 +7.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 1 1 +0 +7.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Philippines 27 22 +5.8 +26.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 27 22 +6 +26.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Samoa 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Singapore 4 4 +0.4 +9.4% 1 7 -6 -85.7% 0.0 0.2 -0.2 4 4 +0 +9.4% 1 7 -6 -85.7% 0.0 0.2 -0.2 Solomon Islands 0 0 -0.0 -31.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 -0 -31.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 South Korea 116 110 +6.3 +5.8% 2,116 4,477 -2,361 -52.7% 1.8 4.1 -2.3 116 110 +6 +5.8% 2,116 4,477 -2,361 -52.7% 1.8 4.1 -2.3 Sri Lanka 0 1 -0.4 -54.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 1 -0 -54.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Thailand 70 69 +0.3 +0.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 70 69 +0 +0.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Tonga 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Vanuatu 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Vietnam 47 28 +18.5 +65.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 47 28 +19 +65.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mongolia 0 0 +0.1 +34.0% 0 8 -8 -100.0% 0.0 3.8 -3.8 0 0 +0 +34.0% 0 8 -8 -100.0% 0.0 3.8 -3.8 China 2,448 2,422 +25.7 +1.1% 441 621 -180 -29.0% 0.0 0.0 -0.0 2,448 2,422 +26 +1.1% 441 621 -180 -29.0% 0.0 0.0 -0.0 Hong Kong 3 2 +1.6 +91.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 3 2 +2 +91.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Taiwan 45 44 +0.6 +1.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 45 44 +1 +1.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 LATIN AMERICA 375 343 +32.1 +9.4% 17,931 19,764 -1,833 -9.3% 4.8 5.8 -1.0 375 343 +32 +9.4% 17,931 19,764 -1,833 -9.3% 4.8 5.8 -1.0 Antigua 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Argentina 48 41 +6.6 +16.1% 4,184 3,923 +261 +6.7% 8.8 9.5 -0.78 48 41 +7 +16.1% 4,184 3,923 +261 +6.7% 8.8 9.5 -0.8 Aruba 0 0 +0.1 +23.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +23.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Bahamas 0 0 +0.0 +4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Barbados 0 0 +0.0 +17.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +17.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Belize 0 0 -0.0 -5.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 -0 -5.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Bermuda 0 0 +0.1 +65.1% 17 9 +8 +88.9% 9.4 8.3 +1.19 0 0 +0 +65.1% 17 9 +8 +88.9% 9.4 8.3 +1.2 Bolivia 4 4 -0.0 -0.4% 50 165 -115 -69.7% 1.4 4.6 -3.21 4 4 -0 -0.4% 50 165 -115 -69.7% 1.4 4.6 -3.2 Brazil 131 117 +13.8 +11.9% 6,984 8,523 -1,539 -18.1% 5.4 7.3 -1.95 131 117 +14 +11.9% 6,984 8,523 -1,539 -18.1% 5.4 7.3 -2.0 Chile 28 37 -9.7 -25.9% 215 864 -649 -75.1% 0.8 2.3 -1.54 28 37 -10 -25.9% 215 864 -649 -75.1% 0.8 2.3 -1.5 Colombia 12 15 -3.1 -20.3% 2,588 2,974 -386 -13.0% 21.0 19.2 +1.76 12 15 -3 -20.3% 2,588 2,974 -386 -13.0% 21.0 19.2 +1.8 Costa Rica 3 2 +0.5 +19.9% 30 45 -15 -33.3% 1.0 1.8 -0.81 3 2 +0 +19.9% 30 45 -15 -33.3% 1.0 1.8 -0.8 Cuba 0 0 +0.5 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Curacao 0 0 +0.0 +10.3% 22 2 +20 +1000.0% 22.9 2.3 +20.62 0 0 +0 +10.3% 22 2 +20 +1000.0% 22.9 2.3 +20.6 Dominica 0 0 +0.0 +13.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +13.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Dominican Republic 2 1 +1.2 +106.1% 11 13 -2 -15.4% 0.5 1.1 -0.66 2 1 +1 +106.1% 11 13 -2 -15.4% 0.5 1.1 -0.7 Ecuador 10 9 +1.3 +15.4% 468 188 +280 +148.9% 4.8 2.2 +2.55 10 9 +1 +15.4% 468 188 +280 +148.9% 4.8 2.2 +2.5 El Salvador 1 1 +0.1 +9.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +9.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Grand Cayman 0 0 +0.0 +29.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +29.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Grenada 0 0 +0.0 +47.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +47.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Guatemala 3 3 +0.3 +13.6% 40 65 -25 -38.5% 1.4 2.5 -1.16 3 3 +0 +13.6% 40 65 -25 -38.5% 1.4 2.5 -1.2 Guyana 0 0 -0.0 -21.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 -0 -21.1% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Haiti 0 0 +0.0 +14.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +14.8% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Honduras 1 1 +0.3 +30.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +30.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Jamaica 1 1 +0.0 +5.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +5.4% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Mexico 94 79 +15.8 +20.1% 2,805 2,386 +419 +17.6% 3.0 3.0 -0.07 94 79 +16 +20.1% 2,805 2,386 +419 +17.6% 3.0 3.0 -0.1 Montserrat 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Nicaragua 1 1 +0.4 +74.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 +0 +74.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Panama 4 3 +1.1 +43.8% 0 6 -6 -100.0% 0.0 0.2 -0.23 4 3 +1 +43.8% 0 6 -6 -100.0% 0.0 0.2 -0.2 Paraguay 3 2 +0.7 +34.5% 30 26 +4 +15.4% 1.1 1.3 -0.19 3 2 +1 +34.5% 30 26 +4 +15.4% 1.1 1.3 -0.2 Peru 13 12 +0.6 +4.7% 192 200 -8 -4.0% 1.5 1.7 -0.14 13 12 +1 +4.7% 192 200 -8 -4.0% 1.5 1.7 -0.1 Puerto Rico 10 9 +0.8 +8.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 10 9 +1 +8.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Kitts 0 0 -0.0 -23.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 -0 -23.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Lucia 0 0 +0.0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +0.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 St Martin 0 0 +0.0 +10.5% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +10.5% 0 0 +0 +0.0% St Vincent 0 0 -0.0 -14.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 -0 -14.3% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Suriname 0 0 +0.0 +71.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +71.9% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Trinidad Tobago 1 1 -0.0 -4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1 1 -0 -4.6% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 Uruguay 4 3 +0.3 +8.2% 295 375 -80 -21.3% 8.4 11.5 -3.15 4 3 +0 +8.2% 295 375 -80 -21.3% 8.4 11.5 -3.15 Venezuela 0 0 +0.1 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 0 0 +0 +40.0% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 NORTH AMERICA 1,110 1,098 +12.8 +1.2% 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.00 1,110 1,098 +13 +1.2% 0 0 +0 +0.0% _x000D_&1#&"Arial"&10&K000000 Confidential C Brands 2023, January Results WORLDWIDE MONTH YTD Volumes Market Share Volumes Market Share PC+LCV Volumes (u) Volumes u ∆ (u) ∆ % MS MS ∆ pt Volumes (Ku) Volumes Ku ∆ (Ku) ∆ % MS MS ∆ pt Y-1 vs Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 Y-1 Y-1 vs Y-1 % Y-1 (%) vs Y-1 TIV 6,666,018 6,375,850 +290,168 +4.6% 6,666 6,376 +290 +4.6% TIV (without North America & China) 3,059,287 2,809,798 +249,489 +8.9% 3,059 2,810 +249 +8.9% TIV North America & China 3,606,731 3,566,052 +40,679 +1.1% 3,607 3,566 +41 +1.1% RENAULT GROUP 162,797 148,456 +14,341 +9.7% 2.4 2.3 +0.1 163 148 +14 +9.7% 2.4 2.3 +0.1 RENAULT GROUP (without China sales) ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! +0.0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! +0.0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! BU RENAULT 104,891 106,109 -1,218 -1.1% 1.6 1.7 -0.1 105 106 -1 -1.1% 1.6 1.7 -0.1 BU RENAULT MARKETS (Without China) 104,891 106,109 -1,218 -1.1% 3.4 3.8 -0.3 105 106 -1 -1.1% 3.4 3.8 -0.3 RENAULT without China 102,775 101,702 +1,073 +1.1% 3.4 3.6 -0.3 103 102 +1 +1.1% 3.4 3.6 -0.3 RENAULT 102,775 101,702 +1,073 +1.1% 1.5 1.6 -0.1 103 102 +1 +1.1% 1.5 1.6 -0.1 RKM 2,116 4,407 -2,291 -52.0% 0.0 0.1 -0.0 2 4 -2 -52.0% 0.0 0.1 -0.0 DACIA 57,257 41,522 +15,735 +37.9% 0.9 0.7 +0.2 57 42 +16 +37.9% 0.9 0.7 +0.2 TIV DACIA MARKETS 1,159,234 1,048,286 +110,948 +10.6% 1,159 1,048 +111 +10.6% DACIA MARKETS 57,257 41,522 +15,735 +37.9% 4.9 4.0 +1.0 57 42 +16 +37.9% 4.9 4.0 +1.0 ALPINE 196 204 -8 -3.9% 0.0 0.0 -0.0 0 0 -0 -3.9% 0.0 0.0 -0.0 JINBEI HUASONG 7 0 +7 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 JINBEI HUASONG (without China sales) 7 0 +7 +0% 0.0 0.0 +0.0 0 0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 EVEASY 441 621 -180 -29% 0.0 0.0 -0.0 0 1 -0 -29.0% 0.0 0.0 -0.0 MOBILIZE 5 0 +5 +0% 0.0 0.00 +0.0 0 0.0 +0 +0.0% 0.0 0.0 +0.0 (*) excluding Importers countries NB : Ces estimations sont faites par les pays, seuls à même d'apprécier la performance sur le mois &"Calibri"&11&K000000DC/Sales Planning & Distribution/Statistics & Short term forecasts department / &F / &D &T_x000D_&1#&"Arial"&10&K000000 Confidential C Models Renault Monthly Sales Region Type Brand Model Jan. 2002 YTD 2022 Jan. 2023 YTD 2023 EUROPE PC Renault Divers 16 16 2 2 Espace 5 105 105 48 48 Kadjar 1,663 1,663 111 111 Kangoo 2 5 5 7 7 Koleos 2 656 656 512 512 Kwid 39 39 31 31 Master 3 71 71 61 61 Megane 4 4,079 4,079 3,565 3,565 Talisman 341 341 8 8 Trafic 1 1 Trafic 3 247 247 1,194 1,194 Twingo 3 463 463 1,144 1,144 Zoe 3,412 3,412 1,250 1,250 Clio 5 13,264 13,264 14,717 14,717 Arkana 5,947 5,947 6,172 6,172 Captur 2 9,732 9,732 10,572 10,572 Twingo 3 ZE 2,194 2,194 1,102 1,102 Kangoo 3 558 558 682 682 Megane-e 38 38 2,812 2,812 Austral 3,672 3,672 Total Renault 42,831 42,831 47,662 47,662 Dacia Divers 5 5 Dokker 1 1 Lodgy 1,290 1,290 22 22 Logan 2 3 3 Sandero 2 143 143 Duster 2 10,983 10,983 14,095 14,095 Sandero 3 17,861 17,861 21,495 21,495 Spring 3,147 3,147 4,443 4,443 Logan 3 1,133 1,133 1,526 1,526 Jogger 31 31 7,001 7,001 Total Dacia 34,597 34,597 48,582 48,582 Alpine A110 189 189 178 178 Total Alpine 189 189 178 178 Mobilize Limo 5 5 Total Mobilize 5 5 Total PC 77,617 77,617 96,427 96,427 LCV Renault Alaskan 13 13 Divers 14 14 6 6 Kadjar 28 28 6 6 Kangoo 2 814 814 333 333 Kangoo ZE 396 396 13 13 Master 2 2 Master 3 6,434 6,434 6,675 6,675 Master 3 RT 1,076 1,076 1,302 1,302 Maxity 3 3 Megane 4 190 190 233 233 Oroch 12 12 13 13 Talisman 1 1 Trafic 3 3,462 3,462 5,656 5,656 Twingo 3 3 3 8 8 Zoe 181 181 114 114 Master 3 ZE 24 24 88 88 Clio 5 882 882 1,304 1,304 Arkana 7 7 13 13 Captur 2 77 77 72 72 Twingo 3 ZE 4 4 8 8 Express 2 1,573 1,573 3,252 3,252 Kangoo 3 825 825 1,450 1,450 Megane-e 18 18 Austral 17 17 Kangoo 3 ZE 623 623 Total Renault 16,020 16,020 21,205 21,205 Dacia Dokker 82 82 Lodgy 4 4 Sandero 2 1 1 Duster 2 141 141 280 280 Sandero 3 47 47 40 40 Spring 1 1 3 3 Jogger 35 35 Total Dacia 276 276 358 358 Total LCV 16,296 16,296 21,563 21,563 Total EUROPE 93,913 93,913 117,990 117,990 WORLDWIDE Type Brand Model Jan. 2002 YTD 2022 Jan. 2023 YTD 2023 PC Renault Captur 4 4 Captur GA 867 867 79 79 Clio 4 110 110 3 3 Divers 18 18 11 11 Dokker 242 242 307 307 Duster 1 1 Espace 5 105 105 48 48 Fluence 1 1 Kadjar 1,743 1,743 132 132 Kangoo 2 9 9 7 7 Koleos 2 1,542 1,542 1,710 1,710 Kwid 9,156 9,156 5,172 5,172 Lodgy 6 6 Logan 2 2,924 2,924 1,354 1,354 Master 3 72 72 66 66 Megane 4 6,104 6,104 5,860 5,860 Sandero 2 3,462 3,462 3,084 3,084 Talisman 356 356 76 76 Trafic 1 1 Trafic 3 247 247 1,194 1,194 Twingo 3 516 516 1,298 1,298 Twizy 5 5 39 39 Zoe 3,518 3,518 1,371 1,371 Duster 2 3,715 3,715 4,622 4,622 Clio 5 15,414 15,414 16,674 16,674 Arkana 6,187 6,187 6,467 6,467 Triber 3,404 3,404 2,456 2,456 Captur 2 10,731 10,731 11,449 11,449 Twingo 3 ZE 2,194 2,194 1,102 1,102 Kiger 3,658 3,658 1,805 1,805 Express 2 1,113 1,113 1,206 1,206 Kangoo 3 558 558 688 688 Logan 3 1,140 1,140 754 754 Megane-e 38 38 2,813 2,813 Austral 3,676 3,676 Total Renault 79,160 79,160 75,524 75,524 Dacia Divers 7 7 Dokker 6 6 Lodgy 1,975 1,975 366 366 Logan 2 341 341 11 11 Sandero 2 965 965 134 134 Duster 2 13,604 13,604 17,585 17,585 Sandero 3 18,973 18,973 24,221 24,221 Spring 3,147 3,147 4,453 4,453 Logan 3 1,994 1,994 2,459 2,459 Jogger 31 31 7,670 7,670 Total Dacia 41,043 41,043 56,899 56,899 RKM Qm6 2,865 2,865 877 877 Sm6 124 124 220 220 Xm3 1,418 1,418 1,019 1,019 Total RKM 4,407 4,407 2,116 2,116 Alpine A110 204 204 196 196 Total Alpine 204 204 196 196 Huasong Huasong 7 7 7 Total Huasong 7 7 Eveasy Ev3 429 429 139 139 Ev2 48 48 Gse 192 192 254 254 Total Eveasy 621 621 441 441 Mobilize Limo 5 5 Total Mobilize 5 5 Total PC 125,435 125,435 135,188 135,188 LCV Renault Alaskan 528 528 428 428 Divers 14 14 6 6 Dokker 1,594 1,594 1,995 1,995 Kadjar 28 28 6 6 Kangoo 2 889 889 340 340 Kangoo ZE 468 468 17 17 Master 2 2 Master 3 7,499 7,499 7,861 7,861 Master 3 RT 1,076 1,076 1,302 1,302 Maxity 3 3 Megane 4 190 190 233 233 Oroch 2,290 2,290 1,465 1,465 Talisman 1 1 Trafic 3 3,675 3,675 5,925 5,925 Twingo 3 3 3 8 8 Zoe 181 181 114 114 Master 3 ZE 24 24 88 88 Clio 5 882 882 1,304 1,304 Arkana 7 7 13 13 Captur 2 77 77 72 72 Twingo 3 ZE 4 4 8 8 Express 2 2,273 2,273 3,957 3,957 Kangoo 3 835 835 1,450 1,450 Megane-e 18 18 Austral 17 17 Kangoo 3 ZE 623 623 Total Renault 22,542 22,542 27,251 27,251 Dacia Dokker 285 285 Lodgy 4 4 Sandero 2 1 1 Duster 2 141 141 280 280 Sandero 3 47 47 40 40 Spring 1 1 3 3 Jogger 35 35 Total Dacia 479 479 358 358 Total LCV 23,021 23,021 27,609 27,609 WORLDWIDE Total 148,456 148,456 162,797 162,797 _x000D_&1#&"Arial"&10&K000000 Confidential C Attachments Original Link

