Renault : Korea Motors produira des véhicules 100% électriques pour le marché nord-américain

Le 10 novembre 2023 à 09:55 Partager

Renault annonce un accord signé entre sa filiale Renault Korea Motors, la société suédoise Polestar, et leur actionnaire commun le chinois Geely, pour la production des véhicules Polestar 4 destinés au marché intérieur sud-coréen et à l’exportation vers l’Amérique du Nord dans l’usine RKM de Busan (Corée du Sud). Le site produira et exportera dès 2025 des véhicules 100 % électriques. Renault Korea s’est spécialisé depuis 2022 dans la production de véhicules électriques haut de gamme des segments D et E, pour le marché intérieur comme pour l’exportation.



L'usine de Busan a une capacité de production de 300 000 unités par an et emploie quelque 2 000 salariés.