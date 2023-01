Renault : La Refactory de Flins lance son Hub d'open innovation

A Flins, au cœur de la Refactory, première usine européenne dédiée à l'économie circulaire de la mobilité, Renault Group crée un espace ouvert aux entrepreneurs et aux start-ups : le Hub Open Innovation. L'objectif est de soutenir le développement de start-ups, favoriser l'innovation et compléter nos champs d'actions au côté d'acteurs plus agiles sur des offres ou des marchés complémentaires. Responsable de cette écosystème foisonnant d'idées, Nathalie Rey nous en décrit les activités.

La Refactoryde Flins recherche des collaborations croisées autour de l'économie circulaire appliquée à la mobilité sur les thèmes du rétrofit, de l'énergie, de la seconde vie des batteries, du recyclage, de l'économie circulaire, de la mobilité et de l'usine du futur. Pour y parvenir, son Hub Open Innovation, propose une offre de services à chaque niveau de maturité des start-ups : programmes d'incubation, industrialisation ou co-innovation. Pour les startups qui souhaitent l'intégrer, un appel à candidatures a été lancé (lire plus bas). Découvrez le programme avec Nathalie Rey, Responsable du Hub Open Innovation de la Refactory.

Nathalie Rey est la Responsable du Hub Open Innovation de la Refactory

Nathalie : La Refactoryest la première usine européenne d'économie circulaire consacrée à la mobilité. Créé par Renault Group, c'est un écosystème industriel et commercial totalement ouvert aux start-ups et aux partenariats. On parle d'Open Innovation*. Basé sur la reconversion d'un site industriel, le projet vise à développer de nouvelles activités qui intègrent l'économie circulaire dans les produits ou les services de mobilité et à imaginer des solutions pour réduire leur impact environnemental, au travers, par exemples du rétrofit, du reconditionnement, de la seconde vie des batteries, du réemploi et du recyclage. La force de cet écosystème repose à la fois sur la mise en synergie des compétences, l'efficience des process industriels, ainsi que le partage de l'innovation et des moyens de recherche regroupés en un même lieu.

L'open innovation est un processus d'innovation par lequel l'entreprise s'ouvre sur une diversité d'autres acteurs extérieurs : partenaires, start-ups, université… tout en favorisant la créativité en interne.

L'implantation au sein même de la Refactory permet aux start-ups de profiter de l'équipement industriel et de la présence d'un collège de 50 experts

Nathalie : L'expertise de Renault Group permet d'accélérer le développement des start-ups en favorisant l'innovation et en testant leurs solutions à grande échelle. L'implantation au sein même de la Refactory permet aux start-ups de profiter de l'équipement industriel et de la présence d'un collège de 50 experts. Parmi ces derniers, certains sont spécialisés dans le rétrofit, les services de mobilité, l'économie circulaire ou encore le recyclage. Selon les programmes, la durée d'accompagnement est variable de 6 à 9 mois, avec également, pour les projets à plus longue échéance, la possibilité de louer des bureaux au sein du Hub.

Le Hup Open Innovation de la Refactory est un espace ouvert aux entrepreneurs et aux start-ups

Nathalie : Le Hub Open Innovation de la Refactory propose une offre complète, basée sur le niveau de maturité des start-ups, pour répondre à leurs enjeux, à chaque étape de leur croissance.

Pour cela, le hub se compose de 3 types d'activités :

Les start-ups sont accompagnées dans leur développement par des experts de Renault Group dans les domaines du recyclage, des services de mobilité, ou bien encore de la supply chain (approvisionnement). Elles bénéficient ainsi d'un retour d'expérience concret.

Trois programmes sont à venir :

Le programme dédié à l'économie circulaire dont les appels à candidatures sont lancés (voir encadré) .

dont les appels à candidatures sont lancés (voir encadré) . Le programme de préparation à l'industrialisation , qui verra le jour en 2023 et qui vise à accompagner les start-ups dans leur passage à l'échelle par l'optimisation produit/process, l'identification des moyens industriels nécessaires, l'optimisation du sourcing et la préparation à la levée de fonds.

, qui verra le jour en 2023 et qui vise à accompagner les start-ups dans leur passage à l'échelle par l'optimisation produit/process, l'identification des moyens industriels nécessaires, l'optimisation du sourcing et la préparation à la levée de fonds. L'incubation sur mesure pour des projets ciblés, en lien avec les projets de la Refactory pour tester des business models, des produits et profiter de terrain d'expérimentation industriel.

Au cœur de la Refactory de Flins, un espace est dédié aux start-ups pour industrialiser en présérie leurs produits grâce à une main d'œuvre hautement qualifiée et des outils à leur service. L'objectif est de leur donner la capacité de monter en puissance sur leur marché.

L'accompagnement dans le passage de production à l'échelle industrielle est basé sur la montée en croissance des start-ups et de leurs volumes prévisionnels. Ensemble, nous analysons le produit, étudions son optimisation et mettons à disposition les moyens adaptés nécessaires à une production dont la cadence est évolutive dans le temps.

Cette activité favorise l'industrialisation en France et permet de soutenir le développement de solutions de mobilité circulaire et durable.

Une première start-up est d'ores et déjà industrialisée à Flins, une seconde le sera d'ici quelques mois et d'autres projets sont en cours d'études.

Virvolt propose des kits permettant de transformer tous types de vélos classiques en vélos électriques. La durée de vie de ces vélos est ainsi prolongée, réduisant l'impact sur l'environnement.

Dans la première phase de leur développement, Renault Group accompagne l'industrialisation de Virvolt, par l'assemblage de leur moteur phare, le moteur 900 à pédaliers, devenant ainsi les premiers kits d'électrification de vélo assemblé en France.

En identifiant les nouveaux business potentiels autour de l'économie circulaire, ou les axes de développement d'innovation, la Refactory favorise également les collaborations croisées pour penser les solutions de demain par la mise en lien avec les business owners de la Refactory (Mobilize, après-vente, remanufacturing, etc.) dans une approche d'open innovation.

L'appel à candidature est ouvert. Comment rejoindre un programme du Hub ? L'appel à candidature pour le Programme d'incubation sur l'économie circulaire appliqué à la mobilité vient d'être lancé. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs et aux start-ups qui souhaitent intégrer une véritable démarche d'économie circulaire dans leur projet.

Il dure six mois, pour un accompagnement sur trois piliers d'expertise : l'économie circulaire, la mobilité et l'entreprenariat. Y candidater est une opportunité unique de travailler sur le business model, le prototypage d'une solution de mobilité en tenant compte d'une approche d'économie circulaire. Voir le programme du Hub Open Innovation Le Hub Open Innovation est soutenu par la Région Ile de France et est membre du réseau d'incubateurs Greentech.