Renault : Les ventes mondiales de de véhicules ont chuté de 21,3% en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé mardi que ses ventes mondiales avaient chuté de plus de 20% l'an passé, en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus qui ont contraint le groupe à fermer la quasi-totalité de ses sites pendant plusieurs semaines au printemps.

En 2020, Renault a vendu un total de 2,95 millions de véhicules, contre 3,75 millions en 2019, soit une baisse de 21,3% dans un marché en recul de 14,2%.

La baisse des ventes du groupe "est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu'à un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France", a expliqué l'entreprise.

En Europe, le premier marché du groupe, la chute a été un peu plus prononcée, avec une baisse de 25,8% sur un an. Le Vieux Continent a ainsi représenté 49% des ventes en 2020, contre 52% en 2019.

En dehors de l'Europe, les ventes ont chuté de 16,5% avec notamment un plongeon de 45% au Brésil. En Russie, deuxième marché du groupe en volume, le recul des ventes a été contenu à 5,5%.

Les ventes de véhicules électriques ont doublé en Europe

Renault a par ailleurs doublé le nombre de véhicules électriques vendus sur le marché européen en 2020, à 115.888 unités. Son modèle phare, la ZOE, a dépassé les 100.000 exemplaires vendus, affichant une croissance de 114% sur un an, ce qui en fait le modèle électrique le plus vendu en Europe. Une voiture sur dix vendues par Renault en Europe était électrifiée l'an passé, contre 3% en 2019, a indiqué Denis Le Vot, le directeur commercial du groupe Renault, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le constructeur a également indiqué que son portefeuille de commandes en Europe à fin décembre était supérieur de 14% à celui de 2019. Les stocks ont accusé une baisse d'environ 20% sur un an en 2020.

"Nous démarrons l'année 2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionnement prix en hausse sur l'ensemble de la gamme", a déclaré Denis Le Vot. "Nous allons continuer notre offensive produit", a-t-il également affirmé. Renault prévoit ainsi de lancer au premier trimestre la Spring électrique de Dacia, la nouvelle Sandero ou encore son SUV Arkana en Europe.

Le marché européen pourrait rebondir de 10% à 15% en 2021

Denis Le Vot a également indiqué que Renault estimait que les marchés européen et français pourraient rebondir de 10% à 15% en 2021, si "tout va bien" au niveau sanitaire.

Luca de Meo, le nouveau directeur général de Renault, doit présenter jeudi son plan stratégique "Renaulution" pour relancer le constructeur automobile. Ce plan doit illustrer une stratégie sur plusieurs années recentrant le groupe sur la création de valeur en abandonnant la course aux volumes.

"Nous privilégions désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce sur chacun de nos marchés", a indiqué mardi le directeur général, cité dans un communiqué. "Les premiers résultats sont d'ores et déjà visibles au second semestre 2020, particulièrement en Europe où la marque Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables et renforce son leadership dans l'électrique", a-t-il ajouté.

Renault a par ailleurs confirmé avoir atteint l'an dernier, ses objectifs CAFE d'émissions de CO2, fixés par la Commission européenne. La régulation CAFE (pour "Corporate Average Fuel Economy") imposait aux constructeurs automobiles européens de respecter, en moyenne, un niveau d'émission de 95 grammes de CO2/km en 2020 pour 95% de leur flotte de véhicules.

