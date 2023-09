Luca de Meo, CEO de Renault Group depuis 2020, a été récompensé pour sa contribution au spectaculaire redressement du Groupe, concrétisé en 2023 par une rentabilité record au premier semestre. Outre la performance de ce plan de relance, le prix salue la mise en œuvre d'une vision stratégique ambitieuse, projetant le Groupe dans l'avenir de la mobilité. Avec Renaulution, Renault Group a entrepris avec succès de nombreux chantiers : repositionnement des marques historiques, lancement d'une des gammes de produits les plus innovantes de ces dernières années, naissance d'un champion mondial des motorisations à faibles émissions avec Horse et début d'une nouvelle ère de coopération avec Nissan au sein de l'Alliance. L'ambition qui vise à faire de Renault Groupune entreprise automobile de prochaine génération se poursuit aujourd'hui avec la 3e phase du plan stratégique et l'accélération de la transformation de l'entreprise. La stratégie définie par Luca de Meo permet de positionner le Groupe plus rapidement et plus fort que la concurrence sur les nouvelles chaînes de valeur de l'automobile : véhicule électrique, nouvelles mobilités et économie circulaire. Prochaine étape : la création d'Ampere, l'entité dédiée à l'électrique et au software, qui interviendra au second semestre.

C'est avec une grande fierté que j'ai reçu aujourd'hui le titre de « Group CEO » pour l'année 2023. Cette récompense compte beaucoup pour moi car elle confirme le retour de Renault Group au premier plan de l'industrie automobile. L'auto, c'est avant tout un sport d'équipe, et pour exceller au top niveau, il faut une équipe de première catégorie. Ce succès, c'est aussi la récompense du travail passionné des collaborateurs pour remettre l'entreprise dans le jeu et préparer son avenir. Je dédie donc ce prix à tous les employés de Renault Group, les doers de la Révolution ! Luca de Meo CEO Renault Group

Le prix du "Group CEO of the Year" est décerné chaque année par le magazine Automotive News à un dirigeant qui a su démontrer des réalisations remarquables, une vision stratégique exceptionnelle et une influence significative sur l'industrie automobile. Le lauréat est sélectionné par un jury composé d'experts, de journalistes et de professionnels de l'industrie automobile. Le prix met en lumière les individus qui ont apporté une contribution exceptionnelle notamment en matière d'innovation, de croissance ou de durabilité de l'industrie automobile, tout en étant source d'inspiration pour l'ensemble du secteur.