Le Conseil d’administration de Renault, lors de sa réunion hier, s’est prononcé en faveur de la désignation de M. Luca de Meo en tant que futur Président-Directeur général d’Ampere afin d’assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d’introduction en bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de Directeur général de Renault Group. Le Conseil d’administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par M. Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d’introduction en bourse d’Ampere.



De plus, deux cadres clés de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, seront respectivement nommés Directeurs des Opérations et Directeur Financier d'Ampere.





Ampere vise à devenir le leader européen du véhicule électrique en termes de compétitivité et de technologie. Cette société vise une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà.



Le groupe organisera un Capital Markets Day au second semestre 2023.