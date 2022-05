Renault: Mobilize accélère et vise l'équilibre en 2025

Paris (awp/afp) - Renault vise une marge opérationnelle à l'équilibre en 2025 pour ses services de mobilité, réunis sous sa nouvelle marque Mobilize, a annoncé le groupe mardi.

Les services de financement et d'assurance de Renault (RCI Bank) ont rejoint cette unité qui rassemble depuis 2021 les offres de location de véhicules destinées aux particuliers comme aux taxis, VTC ou livreurs, ainsi que des offres de recharge électrique, a indiqué le groupe lors d'une conférence de presse.

Mobilize vise une rentabilité à deux chiffres de chacune de ses activités d'ici à 2027, avec un objectif de marge opérationnelle à l'équilibre en 2025, hors Mobilize Financial Services (ex-RCI Bank). Mobilize devrait représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault en 2030, contre 6% en 2021.

"Mobilize vend des services et non des véhicules, ce qui permet de générer des revenus récurrents et de réduire les coûts d'utilisation pour nos clients", a souligné Clotilde Delbos, qui a quitté début 2022 la direction financière de Renault pour se consacrer à Mobilize.

"Avec le modèle VaaS" (véhicule en tant que service) "et sur la base d'un écosystème logiciel intégré, nous proposons une gamme de services allant des solutions de financement à l'assurance, en passant par l'énergie et la maintenance. Le véhicule devient une plateforme de services, permettant de multiplier par trois le chiffre d'affaires généré au cours de son cycle de vie", a indiqué la directrice générale de Mobilize.

Mobilize Financial Services prévoit une croissance de 70% du nombre de services financiers vendus à ses clients pour atteindre 8 millions de contrats en 2030. Sur un marché de la location longue durée en forte croissance, il vise une flotte d'un million de véhicules en 2030, dont 70% de véhicules électriques.

Le groupe va développer de nouvelles offres d'abonnement via la société espagnole Bipi, acquise en 2021, pour atteindre "200.000 abonnés en 2030 sur les principaux marchés européens", avec un lancement en Allemagne et au Royaume-Uni cette année.

Mobilize va aussi lancer trois véhicules électriques pensés pour des usages particuliers: dans les prochains mois, Madrid et Paris devraient accueillir son premier véhicule destiné aux flottes de taxis et VTC, "Limo", soit une berline électrique proposée sur abonnement; "Duo" et "Bento" en 2023, de petits véhicules à deux places pensés pour les flottes d'autopartage et pour les artisans; et "Hippo" en 2026, une petite camionnette conçue pour la livraison urbaine.

Mobilize souhaite également installer 165'000 bornes de recharge en 2030, contre 22'000 en 2021.

