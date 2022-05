Sur un marché parisien en plein rebond, Renault se redresse de 1,27% à 22,74 euros, après avoir fait part de deux nouvelles au marché. Tout d’abord, les ambitions de Mobilize, sa nouvelle marque de mobilité, ont été détaillées. Hors Mobilize Financial Services, l’entité prévoit d’atteindre une rentabilité à deux chiffres de chacune de ses activités d’ici à 2027, avec un objectif de marge opérationnelle à l’équilibre en 2025.



En parallèle, Mobilize a confirmé son objectif de représenter 20 % du chiffre d'affaires du groupe au losange en 2030.



" Mobilize vend des services et non des véhicules, ce qui permet de générer des revenus récurrents et de réduire les coûts d'utilisation pour nos clients ", a déclaré Clotilde Delbos, la directrice générale de Mobilize.



" Avec le modèle VaaS et sur la base d'un écosystème logiciel intégré, nous proposons une gamme de services allant des solutions de financement à l'assurance, en passant par l'énergie et la maintenance, a-t-elle poursuivi, le véhicule devient une plateforme de services, permettant de multiplier par 3 le chiffre d'affaires généré au cours de son cycle de vie ".



Mobilize n'est pas la seule actualité du jour pour Renault. Le groupe au losange a également annoncé que Geely Automobile Holdings allait acquérir 34,02 % des actions de Renault Korea Motors, via un mécanisme d'augmentation de capital.



Renault entend ainsi renforcer sa collaboration avec le groupe chinois dans les projets futurs autour du lancement d'une toute nouvelle gamme de véhicules pour le marché sud-coréen.



Les nouveaux véhicules seront produits dans l'usine actuelle de Renault Korea Motors à Busan, en Corée du Sud, et la production devrait commencer en 2024.