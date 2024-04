RENAULT : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Renault, avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 euros.



Le Losange a publié hier un CA de 11,7 MdsE au titre du 1er trimestre, un chiffre légèrement supérieur aux attentes (le consensus était à 11,5 MdsE).



Par ailleurs, comme attendu, le constructeur a pleinement confirmé ses objectifs annuels (MOP ≥ 7,5%, FCF Auto ≥ 2,5 MdsE), confortant Oddo BHF dans son idée que 'le consensus est encore trop prudent (MOP de 7,5%, FCF de 2,45 MdsE) et devrait continuer à réviser en hausse (7,8%, 2,9 MdsE)'.



Le broker met aussi en avant le très bon parcours du titre (+33% sur 3 mois, +26% YTD,) et confirme son opinion positive sur la valeur avec un PE 2024 de seulement 4x et potentiellement 'une capacité à surprendre positivement dès le S1 en matière de rentabilité.'



