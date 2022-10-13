Renault : Présentation - The Future Is Neutral - 13/10/2022

LUCA DE MEO
CIRCULAR ECONOMY FULLY EMBEDDED
REVOLUTIONS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
ELECTRIC
DIGITAL
MOBILITY
SUSTAINABILITY
PREPARING TO HARNESS THE NEW VALUE CHAINS
CAR INDUSTRY DRAWS SIGNIFICANT SHARE
STRUCTURAL CHALLENGES FROM VIRGIN MATERIAL
DECLINING RESERVE
COMPLEX
SUPPLY CHAINS
SHARE OF AUTOMOTIVE INTO GLOBAL CONSUMPTION [%]
85%
40%
ENVIRONMENTAL IMPACT
GEOPOLITICAL CONCERNS
24%
10%
SOCIAL RESPONSABILITY
8%
ENERGY TRANSITION:
BEV PENETRATION IN NEW VEHICLE SALES EUROPE
INCREASE IN RESOURCES CONSUMPTION
FROM AUTOMOTIVE
8%
~ 55%
LITHIUM
x7
COBALT
x5
NICKEL
x8
2021
2030
(70%)
(53%)
(40%)
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Renault SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 14:21:00 UTC.