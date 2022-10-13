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Renault : Présentation - The Future Is Neutral - 13/10/2022

13/10/2022 | 16:22
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LUCA DE MEO

CIRCULAR ECONOMY FULLY EMBEDDED

REVOLUTIONS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

ELECTRIC

DIGITAL

MOBILITY

SUSTAINABILITY

PREPARING TO HARNESS THE NEW VALUE CHAINS

CAR INDUSTRY DRAWS SIGNIFICANT SHARE

STRUCTURAL CHALLENGES FROM VIRGIN MATERIAL

DECLINING RESERVE

COMPLEX

SUPPLY CHAINS

SHARE OF AUTOMOTIVE INTO GLOBAL CONSUMPTION [%]

85%

40%

ENVIRONMENTAL IMPACT

GEOPOLITICAL CONCERNS

40%

24%

10%

SOCIAL RESPONSABILITY

8%

ENERGY TRANSITION:

BEV PENETRATION IN NEW VEHICLE SALES EUROPE

INCREASE IN RESOURCES CONSUMPTION

FROM AUTOMOTIVE

8%

~ 55%

LITHIUM

x7

COBALT

x5

NICKEL

x8

2021

2030

2021

2030

(70%)

(53%)

(40%)

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Renault SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 14:21:00 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 45 008 M 43 663 M -
Résultat net 2022 -240 M -233 M -
Tréso. nette 2022 214 M 208 M -
PER 2022 -18,3x
Rendement 2022 0,37%
Capitalisation 8 281 M 8 033 M -
VE / CA 2022 0,18x
VE / CA 2023 0,14x
Nbr Employés 160 000
Flottant 63,7%
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Objectif de cours Moyen 39,95 €
Ecart / Objectif Moyen 31,1%
Révisions de BNA
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Luca de Meo Chief Executive Officer
Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President
Jean-Dominique Senard Chairman
Luc Julia Chief Scientific Officer
Frédéric Vincent Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
RENAULT-0.25%8 033
TOYOTA MOTOR CORPORATION-5.49%185 435
VOLKSWAGEN AG-30.65%70 554
MERCEDES-BENZ GROUP AG-21.93%54 768
GENERAL MOTORS COMPANY-45.08%46 949
FORD MOTOR COMPANY-44.34%46 394