Renault : RCI banque fait évoluer son organisation au 1er janvier 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2015­10­22

RCI BANQUE FAIT ÉVOLUER SON ORGANISATION AU 1ER JANVIER 2016

Pour poursuivre durablement sa croissance, s'adapter aux nouveaux enjeux digitaux de son activité et soutenir le rythme de ses nouveaux projets, RCI Banque fait évoluer son organisation au 1er janvier 2016.

RCI Banque crée une direction des Territoires qui aura pour mission d'animer les différents territoires et pays et de poursuivre le développement international de l'entreprise. Le Directeur des Territoires sera rattaché au Directeur Général et membre du Comité Exécutif. Gianluca De Ficchy, Directeur Général de RCI Banque, assurera l'intérim de la direction sur le 1er semestre 2016.

Daniel Rebbi demeure Directeur Commercial. La Direction Commerciale a pour mission de proposer et déployer des approches commerciales innovantes sur tous les projets de l'entreprise : développement de nouveaux services et notamment les prestations liées à la Mobilité Automobile ainsi que l'élargissement de l'offre de produits de collecte de dépôts. Il demeure membre du Comité Exécutif de RCI Banque.

Patrice Cabrier est nommé Chief Digital Officer et demeure membre du Comité Exécutif de RCI Banque. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions il aura la responsabilité de conduire la transformation digitale de RCI Banque.

Umberto Marini est nommé Directeur des Systèmes d'Information et entre au Comité Exécutif de RCI Banque. Il aura la mission de déployer les nombreux projets informatiques nécessaires pour soutenir le développement et la diversification des activités de RCI Banque.

Jean Philippe Vallée est nommé Directeur Clients et Opérations et entre au Comité Exécutif de RCI Banque. Il aura la mission de piloter les opérations et les engagements de financements clients et réseaux ainsi que les risques de crédit. Il aura également la mission de développer l'expertise de traitement des données clients.

Né en 1960, Daniel Rebbi, diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, est entré chez Renault en 1984. Après un parcours à l'informatique, il rejoint la Direction Commerciale de Renault où il occupe différentes fonctions dont celle de Directeur Général de Renault Belgique Luxembourg. En 2008 il rejoint RCI Banque et devient Directeur Général de RCI Banque Espagne en 2011, puis Directeur de Territoire Europe (hors France) en 2013. Il occupe le poste de Directeur Commercial depuis octobre 2014.

Né en 1951, Patrice Cabrier est diplômé en Mathématiques Appliqué de Paris VI et en Economie Finance de l'Institut d'Etudes Politique de Paris. Il a commencé sa carrière chez Alcatel en 1977. Il rejoint RCI Banque dès 1979 et va y réaliser toute sa carrière exerçant différents postes de directions opérationnelles, notamment en tant que Directeur Général entre 1984 et 2004, au Pays Bas, au Portugal, en Italie ainsi qu'en Allemagne. En 2004, il devient Directeur Europe et membre du Comité Exécutif de RCI Banque. En 2010 il est nommé Directeur Client et Systèmes d'information.

Né en Italie en 1965, Umberto Marini est diplômé en Economie de l'Université de La Sapienza de Rome. En 1989, il commence sa carrière au sein de la société allemande Software AG au sein de laquelle il occupe différents postes puis rejoint la société américaine EMC en 2000. Il entre chez RCI Banque Italie en 2002 comme Directeur des Systèmes d'Information. En 2010, il est nommé Directeur SI Europe et en 2011, il rejoint RCI Banque en tant que Directeur SI