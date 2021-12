Renault : Wattpark, Geoflex et Vianova remportent le « Mobility 4.0 Challenge » de la Software République

Après délibération du Jury, 3 start-ups lauréates ont été récompensées. Wattpark, Geoflex et Vianova se voient proposer d'intégrer l'incubateur de la Software République à partir du 1er février 2022 pour concrétiser leur projet avec le soutien, l'expertise et les ressources d'Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales.

une hyper-géolocalisation universelle aux trains, voitures, navires, drones, smartphones…mais aussi pour la livraison du dernier kilomètre dans les villes intelligentes.

3 ème prix : VIANOVA

Vianova développe un algorithme de sécurité routière qui pourra profiter à la fois aux villes et aux automobilistes pour identifier et être informés en temps réel des incidents dangereux sur les routes ou des risques d'accident élevés dans certaines zones.

Les membres du Jury ont également retenu trois « coups de cœur » : Parcoor, Pasqalet Search Mobility.

Le jury se composait de représentants des six membres de la Software République :

Sophie Proust, EVP Directrice de la Technologie, Groupe Atos

Laurence Montanari, VP industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes

Frédéric Vacher, Directeur de l'Innovation et du 3DEXPERIENCE Lab, Dassault Systèmes

Jean-Marc Lafond, Directeur du portefeuille d'innovation IoT, Orange Innovation

Sophie Schmidtlin, Directrice de la Recherche et de l'Ingénierie Amont, Renault Group

Frédérique Le Grevès, Vice-Président Exécutif, Affaires Publiques France, STMicroelectronics et Président Directeur Général, STMicroelectronics France

Retrouvez l'ensemble des informations du Mobility 4.0 Challenge sur https://www.challenge- software-republique.com/et les vidéos associées sur la Chaine YouTube de la Software République.

