Renault : acquisition de Bipi par RCI Bank and Services

RCI Bank and Services, la captive automobile de Renault Group, fait part de l'acquisition de la société Bipi, plateforme multimarque référente dans les offres de car subscription pour les véhicules d'occasion, un segment en croissance.



'Cet investissement et l'intégration de Bipi contribueront à la stratégie de Renault Group et particulièrement de sa marque Mobilize, via le développement d'offres toujours plus flexibles et basées sur les nouveaux besoins de mobilité', explique-t-elle.



Créée en 2018 en Espagne, Bipi est aujourd'hui présente en Espagne, en France et en Italie. Avec 120 collaborateurs, elle a déjà répondu aux demandes de plus de 10.000 clients ces trois dernières années, avec son offre d'abonnement proposant un parcours clés en main.



