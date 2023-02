Renault : amélioration de la performance opérationnelle et retour du dividende

A l’occasion de la publication de ses comptes 2022, Renault a annoncé son intention de verser de nouveau un dividende. Si ses comptes ont replongé dans le rouge en raison de sa sortie du marché russe, sa performance opérationnelle s’est améliorée. Le constructeur automobile a essuyé une perte nette, part du groupe, de 338 millions d’euros contre un profit de 888 millions d’euros en 2021.



La marge opérationnelle du groupe a atteint 2,6 milliards d'euros (5,6 % du chiffre d'affaires), en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021 (+2,8 points). La marge opérationnelle de l'Automobile a atteint 1,4 milliard d'euros (3,3 % du chiffre d'affaires), en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021 (+3,3 points).



Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 11,4% à 46,4 milliards d'euros.



Le constructeur automobile souligne le retour à une position nette financière de l'Automobile positive à hauteur de 549 millions d'euros au 31 décembre 2022 comparé à -1,1 milliard d'euros au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 1,6 milliard d'euros.



Renault a généré un free cash-flow record de 2,1 milliards d'euros vs une perspective financière supérieure à 1,5 milliard d'euros et 1,2 milliard d'euros en 2021.



Cette année, le constructeur automobile vise une marge opérationnelle groupe supérieure ou égale à 6 % et free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros.



Le dividende proposé au titre de l'exercice 2022 s'élève à 0,25 euro par action. Il serait intégralement versé en numéraire et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2023. La date de détachement du dividende est prévue le 17 mai 2023 et sa mise en paiement le 19 mai 2023.



Comme annoncé lors du Capital Market Day, la politique de dividende prévoit une augmentation progressive et disciplinée du taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat net – part du groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le roupe devra atteindre sa 1ère priorité : le retour à une notation financière " investment grade ".