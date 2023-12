Le constructeur automobile français Renault a annoncé jeudi son intention de réduire ses coûts de production par véhicule et de fabriquer quatre nouveaux modèles sur son site de Bursa, en Turquie.

Renault a déclaré que, d'ici à 2027, il viserait à réduire ses coûts de production par véhicule de 30 % pour les véhicules à combustion interne et de 50 % pour les véhicules électriques.

"Cette transformation industrielle rendra notre base plus agile, plus vertueuse et plus compétitive, tout en nous permettant de répondre plus rapidement aux attentes des clients", a déclaré Thierry Charvet, directeur général de l'industrie et de la qualité du groupe Renault, dans un communiqué.

En début de semaine, Nissan et Mitsubishi, partenaires de longue date de l'alliance Renault, ont également confirmé leur intention d'investir dans Ampere, l'unité de Renault spécialisée dans les véhicules électriques, et de l'utiliser pour développer des véhicules électriques destinés au marché européen. (Reportage de Sudip Kar-Gupta et Gilles Guillaume ; Rédaction de Benoit Van Overstraeten)