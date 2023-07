Renault : annonce une profitabilité record au 1er semestre 2023

Renault annonce une profitabilité " record " au 1er semestre 2023 avec une marge opérationnelle du groupe à 7,6 % du chiffre d'affaires, en progression de 3,0 points par rapport au premier semestre 2022. A 2 milliards d'euros, sa valeur a " plus que doublé " en un an. A 2,1 milliards d'euros, le résultat net est en hausse de 3,8 milliards d'euros sur un an. Le Free cash-flow atteint également un record à 1,8 milliard d'euros " dont 0,6 milliard d'euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services ", en progression de 0,8 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2022.



Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 26,8 milliards d'euros, en progression de 27,3 % par rapport au 1er semestre 2022.



Renault Group confirme ses perspectives financières pour l'exercice 2023, qui ont été relevées le 29 juin 2023. Le groupe vise une marge opérationnelle du Groupe entre 7 % et 8 % et un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.



" Ces résultats sont le fruit de nos efforts continus de réduction des coûts depuis 3 ans et de notre stratégie centrée sur la valeur, combinée aux premiers bénéfices d'une offensive produits sans précédent ", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group. " Nos fondamentaux n'ont jamais été aussi sains et solides ".