Renault : automatise la logistique à Villeroy grâce à Exotec

Le 07 juin 2024 à 10:35 Partager

Renault Group présente son outil logistique de nouvelle génération 100 % automatisé et équipé du système d'Exotec, société française de robotique industrielle, au sein de son plus grand entrepôt après-vente à Villeroy.



Autonomes et dotés de capacités avancées de navigation et de manutention, les robots Skypod facilitent le travail des opérateurs en effectuant toutes les manutentions des engins à hauteur et en leur apportant les pièces sans risque de chute.



Le temps de préparation des commandes de pièces est ainsi divisé par 6 et la surface de zone de stockage sur le site réduite.



Actuellement, 191 robots sont déployés sur le site de Villeroy selon les besoins spécifiques, que ce soit pour le picking, l'inventaire, le rangement ou le compactage. Exotec offre ainsi une solution flexible et évolutive pour la gestion des flux de produits dans les centres logistiques.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.