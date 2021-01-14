Renault : "bien en avance" sur son programme de réductions de couts à l'horizon 2022

14 janvier (Reuters) - Renault a annoncé jeudi
lors d'une présentation:
* RENAULT "BIEN EN AVANCE" SUR SON PROGRAMME DE RÉDUCTIONS
DE
COUTS HORIZON 2022
* LA NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE A DEJA EU UN IMPACT
POSITIF DE
5,5 POINT AU T3 SUR LE CA
* RENAULT REALISERA D'ICI 2025 80% DE SES VOLUMES SUR TROIS
PLATEFORMES DE L'ALLIANCE, CONTRE SIX PLATEFORMES AUJOURD'HUI
* LES TROIS PLATEFORMES COMMUNES UTILISÉES PERMETTRONT DE
PRODUIRE
PLUS DE SIX MILLIONS D'UNITÉS POUR L'ALLIANCE, UN VOLUME SANS
PRÉCÉDENT POUR 3 PLATEFORMES
* RENAULT COMPTE DESORMAIS DEVELOPPER TOUTE NOUVELLE VOITURE
SUR
UNE PLATEFORME EXISTANTE EN MOINS DE TROIS ANS, CONTRE MOINS DE
4 ANS PRECEDEMMENT
* LES PRÉVISIONS DU PLAN STRATEGIQUE INTEGRENT DES
PREVISIONS DE
VOLUMES PRUDENTES ET N'INTEGRENT PAS LE POTENTIEL LIÉ AUX
PARTENAIRES
* RENAULT VA RÉDUIRE SA GAMME DE MOTEURS THERMIQUES DE HUIT
FAMILLES A 4 D'ICI A 2025, BLOCS DIESELS RAMENÉS DE TROIS A UN
SEUL, POUR LES UTILITAIRES
* LES MARQUES DACIA ET LADA AURONT ELLES AUSSI UNE PREMIÈRE
OFFRE
SUR LE SEGMENT C (COMPACT) A L'HORIZON 2025-SLIDES
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(Rédaction de Paris)