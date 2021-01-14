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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Renault    RNO   FR0000131906

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Renault : "bien en avance" sur son programme de réductions de couts à l'horizon 2022

14/01/2021 | 08:23
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14 janvier (Reuters) - Renault a annoncé jeudi lors d'une présentation:

* RENAULT "BIEN EN AVANCE" SUR SON PROGRAMME DE RÉDUCTIONS DE COUTS HORIZON 2022

* LA NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE A DEJA EU UN IMPACT POSITIF DE 5,5 POINT AU T3 SUR LE CA

* RENAULT REALISERA D'ICI 2025 80% DE SES VOLUMES SUR TROIS PLATEFORMES DE L'ALLIANCE, CONTRE SIX PLATEFORMES AUJOURD'HUI

* LES TROIS PLATEFORMES COMMUNES UTILISÉES PERMETTRONT DE PRODUIRE PLUS DE SIX MILLIONS D'UNITÉS POUR L'ALLIANCE, UN VOLUME SANS PRÉCÉDENT POUR 3 PLATEFORMES

* RENAULT COMPTE DESORMAIS DEVELOPPER TOUTE NOUVELLE VOITURE SUR UNE PLATEFORME EXISTANTE EN MOINS DE TROIS ANS, CONTRE MOINS DE 4 ANS PRECEDEMMENT

* LES PRÉVISIONS DU PLAN STRATEGIQUE INTEGRENT DES PREVISIONS DE VOLUMES PRUDENTES ET N'INTEGRENT PAS LE POTENTIEL LIÉ AUX PARTENAIRES

* RENAULT VA RÉDUIRE SA GAMME DE MOTEURS THERMIQUES DE HUIT FAMILLES A 4 D'ICI A 2025, BLOCS DIESELS RAMENÉS DE TROIS A UN SEUL, POUR LES UTILITAIRES

* LES MARQUES DACIA ET LADA AURONT ELLES AUSSI UNE PREMIÈRE OFFRE SUR LE SEGMENT C (COMPACT) A L'HORIZON 2025-SLIDES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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CA 2020 43 690 M 53 088 M -
Résultat net 2020 -7 272 M -8 836 M -
Dette nette 2020 3 004 M 3 650 M -
PER 2020 -1,25x
Rendement 2020 0,05%
Capitalisation 9 689 M 11 775 M -
VE / CA 2020 0,29x
VE / CA 2021 0,25x
Nbr Employés 179 565
Flottant 60,7%
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Renault : Graphique analyse technique Renault | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen -2,35%
Ecart / Objectif Bas -72,2%
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Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Luca de Meo Chief Executive Officer
Jean-Dominique Senard Chairman
Clotilde Delbos Chief Financial Officer & Executive Vice President
Pascale Sourisse Independent Director
Benoît Ostertag Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
RENAULT0.15%11 775
TOYOTA MOTOR CORPORATION-1.39%211 804
VOLKSWAGEN AG-5.00%96 026
DAIMLER AG-0.97%75 638
GENERAL MOTORS COMPANY14.84%68 445
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED7.52%57 980
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