Renault : bien orienté avec l'événement dédié à Dacia

Le 18 juin 2024

Renault poursuit son redressement mardi à la Bourse de Paris alors que le groupe automobile organise depuis hier en Roumanie un événement consacré à sa marque à bas coûts Dacia.



Après avoir rebondi de plus de 1% hier, le titre s'adjuge autour de 1,6% ce matin. En dépit de la récente correction du marché parisien, il affiche encore 34% de hausse depuis le 1er janvier.



A l'occasion de l'événement, le constructeur a indiqué hier soir que Dacia prévoyait de doubler son chiffre d'affaires entre 2022 et 2030, provenant pour moitié de la croissance de ses volumes et pour l'autre du 'mix' et des prix.



La marque 'low cost' - qui génère déjà une marge opérationnelle solide de plus de 10% - compte par ailleurs atteindre le seuil des 15% d'ici à 2030.



En outre, Dacia prévoit d'asseoir son profil de 'champion' en matière de rendement avec un rentabilité des capitaux investis (ROCE) qui devrait être multiplié par deux entre 2022 et 2030.



Cette dernière devrait ainsi ressortir à un niveau supérieur de celle du groupe Renault dans son ensemble, qui s'est donné comme objectif de parvenir à un ROCE d'au moins 30% à partir de 2025.



Les analystes réagissaient favorable à cette réunion, qui était attendue avec impatience par la communauté financière.



'Nous ressortons encore davantage convaincus du caractère unique de Dacia dans le paysage européen et de sa capacité à non seulement s'affirmer comme une arme majeure pour Renault face à la montée en puissance de la concurrence chinoise mais aussi un contributeur encore solide à la croissance des résultats du constructeur dans les années à venir', souligne ainsi Oddo BHF.



'Si le succès de la marque est, déjà, indéniable (...), le potentiel reste, néanmoins, encore significatif', ajoutent les équipes de la banque privée.



Du point de vue d'Oddo, Dacia devrait notamment tirer parti de l'élargissement de sa gamme vers le segment C, celui des SUV dits 'compact'.



Pour ce faire, Dacia prévoit de lancer le Bigster l'an prochain, avant la commercialisation de deux autres véhicules dans la gamme.



La marque vise ainsi un million de véhicules vendus en 2030, dont environ un tiers en provenance du segment C.



