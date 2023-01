Renault : choisit R-Fit pour la conversion électrique de ses modèles iconiques

Le groupe Renault annonce qu’il choisit R-Fit (marque de la société MCC Automotive) pour la conversion électrique de ses modèles iconiques, Renault 4, Renault 5 et Twingo première génération. Le kit rétrofit électrique pour la Renault 5 sera commercialisé en septembre 2023, puis celui pour la Twingo. Le rétrofit consiste à retirer le moteur thermique et le réservoir du véhicule et à les remplacer par un moteur électrique et une batterie.



Les 3 modèles rétrofités seront exposés sur le stand Renault au salon Rétromobile organisé à Paris du 1er au 5 février. Les visiteurs pourront découvrir l'offre et demander conseil sur place avant de passer commande de leur kit rétrofit électrique 4L sur le stand de R-FIT. La commande du kit rétrofit électrique pour la Renault 4 sera aussi disponible à la vente en ligne dès le 1er février sur le site rfitvintage.com à partir de 11.900 euros (pose comprise).



Convertis à l'électrique, la durée de vie des véhicules anciens est prolongée, leur utilisation n'émet pas de CO2 et ils sont particulièrement appropriés aux conditions de conduite urbaine actuelles notamment pour les zones à faibles émissions (ZFE-m).